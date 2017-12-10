 استطلاع: غالبية كبيرة من الألمان يرفضون حظر هجرة المسلمين | أخبار | DW | 31.08.2018

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أخبار

استطلاع: غالبية كبيرة من الألمان يرفضون حظر هجرة المسلمين

فكرة حظر هجرة المسلمين إلى ألمانيا وردت في كتاب لسياسي محلي سابق يتحدث فيه عن مخاطر أسلمة المجتمع الألماني ونهاية النظام الديمقراطي، لكن استطلاع للرأي أظهر أن غالبية الألمان يرفضون هذه الفكرة مبدئياً.

Buchvorstellung Thilo Sarrazin (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

أعربت غالبية كبيرة من الألمان في استطلاع للرأي عن رفضهم لمطلب سياسي سابق في برلين منتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم السماح للمسلمين بدخول البلاد. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة (31 أغسطس/آب)، أن 73% من الألمان يرفضون عبارة "يتعين حظر هجرة المسلمين من ناحية المبدأ"، وهي أحد المقتطفات المحورية في الكتاب الجديد للسياسي الاشتراكي والكاتب المثير للجدل تيلو زاراتسين. وفي المقابل، أيد هذا التوجه 24% من الذين شملهم الاستطلاع. ولم تحدد النسبة المتبقية موقفها من الأمر.

ولاقى مطلب زاراتسين، الذي شغل من قبل منصب وزير المالية المحلي لولاية برلين، تأييدا كبيرا لدى أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، حيث دعم هذا المطلب 68% من أنصار الحزب، بينما رفض هذا المطلب غالبية كبيرة من أنصار الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني.

مختارات

أشاد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بشأن اعتزام وزير الداخلية هورست زيهوفر إطلاق نقاش مجتمعي حول دور الدين وعلاقته بالدولة وآفاق التعايش وفقاً لمبادئ الدستور في مجتمع أصبح أكثر تديناً، حسب وزير الداخلية. (24.08.2018)

بعد مهاجمتها لامرأتين مسلمتين في برلين، فرضت محكمة ألمانية غرامة مالية ضد متقاعدة عجوز بسبب تعرضها للأديان. العجوز نفت هذا الأمر وقالت إن الاعتداء حصل كونها كانت غاضبة فقط وهو ما لم يقنع هيئة المحكمة. (23.08.2018)

وكان زاراتسين طرح أمس الخميس كتابه الجديد "استحواذ معادي، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع"، والذي اعتبرته الكثير من الجهات معاديا للأجانب. ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان المواقف المطروحة في الكتاب.

ويدرس الحزب حاليا ما إذا كان كتاب زاراتسين الجديد من الممكن أن يؤدي إلى طرده من الحزب.

أجرى الاستطلاع معهد "كانتار إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية. شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال يومي 28 و29 الماضيين، 1009 ألماني وألمانية.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

تتميز ألمانيا بتنوع الأديان والثقافات، ويساعد الدستور على هذا التنوع لأنه يضمن حرية العبادة. وهذا الحق الدستوري ساعد ملايين المسلمين على الاندماج في بلدهم الجديد وبناء دور عبادة لهم. أهم مساجد المسلمين في صور. (03.03.2013)  

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