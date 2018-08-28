استطلاع: أغلبية الألمان ترى أحداث كيمنتس تهديدا للديمقراطية

اعتبرت أغلبية ألمانية أن أحداث الشغب ضد الأجانب من قبل اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس بولاية سكسونيا بشرق البلاد تمثل خطرا على الديمقراطية. وقال 57% من الذين شاركوا في استطلاع للرأي أجراه معهد "سيفي" لصالح موقع "تي أونلاين" الألماني إن تلك الأحداث تمثل تهديدا، بينما اعتبر 40 في المائة أنها لا تدعو للقلق وقال ثلاثة في المائة إنهم لم يقرروا كيف يصنفون تلك الأحداث.
ووبدأت المواجهات حين وقع شجار وقع فجر الأحد الماضي على هامش مهرجان في كيمنتس شارك فيها أشخاص من جنسيات مختلفة. وقد أسفر عن مقتل ألماني (35 عاما) بسبب تعرضه لعدة طعنات. وأصدرت محكمة ابتدائية في المينة مذكرتي اعتقال بحق شابين أحدهما سوري وعراقي. واستغل اليمينيون المتطرفون الأمر لتنظيم مظاهرات مناهضة للأجانب واعتداءات عليهم خلال الأيام الماضية.
تباين نظرة أتباع الأحزاب المختلفة
وقال أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي إن أحداث كيمنتس ليست لها أهمية كبرى، ورأى 90 في المائة منهم، من المشاركين في استطلاع الرأي، أنه لا يوجد خطر على الديمقراطية.
في المقابل رأى 88 في المائة من أنصار حزب الخضر و84 في المائة من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي و76 في المائة من أتباع حزب اليسار و67 في المائة من مؤيدي الاتحاد المسيحي أن أحداث الشغب تلك تشكل خطرا على الديمقراطية.
وفي حين ذكر 51 في المائة من المستطلعة آراؤهم بشرق ألمانيا أن أعمال الشغف في كيمنتس تعتبر خطرا على الديمقراطية، ارتفعت تلك النسبة في غرب ألمانيا لتصل إلى 59 في المائة. يذكر أن معهد "سيفي" لبحث الآراء قام بإجراء استطلاع الرأي هذا يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء (29 آب/ أغسطس 2018) وشارك فيه 5036 شخصا.
وكان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قد أدان أحداث العنف من جانب يمينيين متطرفين في كيمنتس
بولاية سكسونيا الألمانية. وقال الحسين الأربعاء في جنيف: "رؤية ما يحدث في سكسونيا صادم للغاية". وأدان الحسين على وجه الخصوص اعتداء متظاهرين يمينيين على مارة أجانب، قائلا: "مهاجمة أفراد عزل أمر لا يمت للشجاعة بصلة". كما دعا الساسة في ألمانيا إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الأحداث.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".
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كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!
ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.
الكاتب: وفاق بنكيران