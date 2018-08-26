 ازدياد عدد المهاجرين المغامرين بحياتهم على متن قطارات الشحن | سياسة واقتصاد | DW | 28.08.2018

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سياسة واقتصاد

ازدياد عدد المهاجرين المغامرين بحياتهم على متن قطارات الشحن

رغم تشديد الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي والحدود بين بعض دوله، ازداد عدد المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم على متن شاحنات وقطارات الشحن للوصول إلى ألمانيا والدول الاسكندنافية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

Migranten auf Güterzug La Bestia Richtung USA (DW/A. Williams)

تشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة في ألمانيا إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يستخدمون قطارات الشحن والشاحنات للدخول بطريقة غير قانونية إلى ألمانيا، فقد نقلت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس) عن الشرطة الاتحادية أنها رصدت في النصف الأول من العام الجاري 359 مهاجراً استخدموا  قطارات شحن للسفر إلى ألمانيا، في حين لم يتجاوز عدد هؤلاء في نفس الفترة من العام الماضي 201 مهاجراً تم ضبطهم وهم يسافرون على متن تلك القطارات بصورة غير قانونية.
وبحسب الشرطة فقد تمّ ضبط غالبية أولئك المهاجرين على حدود ألمانيا مع كل من سويسرا والنمسا. وينحدر أولئك المهاجرين بغالبيتهم من دول إفريقية بينها نيجيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا وكاميرون وغانا والسنغال بالإضافة إلى تونس والمغرب.

 

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الاختباء في الشاحنات
وكان لولاية بادن فورتمبرغ الحصة الأكبر من المهاجرين الذين ضبطهم الشرطة على متن قطارات الشحن، حيث وصل عددهم إلى 254 مهاجراً منذ بداية العام. في حين تراجع العدد في ولاية بافاريا الألمانية والنمسا، وذلك بسبب تشديد إجراءات فحص قطارات الشحن من قبل السلطات الإيطالية قبل انطلاقها من محطات القطارات فيها.
أما بالنسبة للمهاجرين الذين يسافرون على متن الشحنات، فإن أغلبهم ينحدر من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق وإيران وسوريا وأفغانستان وتركيا، بحسب تقرير صحف مجموعة "فونكه".
ويسافر أولئك المهاجرون على متن الشاحنات بمساعدة مهربي بشر إلى ألمانيا أو الدول الاسكندنافية. فقد ضبطت الشرطة الاتحادية الألمانية منذ بداية العام الجاري وحتى حزيران/ يونيو 266 مهاجراً كانوا يسافرون على متن شاحنات بشكل غير قانوني. وكانت غالبية تلك الشاحنات التي ضبطتها الشرطة الاتحادية الألمانية قادمة من النمسا أو جمهورية التشيك.

ع.ج/ م.ع.ح (د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

https://bit.ly/2onMY29

 

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    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

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  • Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge

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  • Slowakei Bratislava Proteste gegen Flüchtlinge

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    سلوفاكيا من الدول الشرق أوروبية التي ترفض استقبال اللاجئين. وفي تصريح لأحد قادتها السياسيين مطلع العام الجاري جاء فيه أن البلاد لاترغب في استقبال اللاجئين المسلمين، معللة أن هؤلاء يختلفون ثقافياً عن سكان البلاد وأنه لا يوجد في سلوفاكيا مساجد ودور عبادة كافية لهؤلاء. كما شهدت البلاد احتجاجات قادها يمينون متطرفون ضد اللاجئين (الصورة).

  • USA Syrische Flüchtlinge in Detroit/Dearborn Taghreed Alrwadsh

    أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم

    الولايات المتحدة ورغم كبر مساحتها وكثافتها السكانية التي تقدر بـ320 مليون نسمة، إلا أنها حددت سقف عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد العام الجاري بـ10 آلاف شخص. كما يتعين على هؤلاء الخضوع للإجراءات أمنية مكثفة ومشددة. ورغم ذلك هناك سياسيون من الحزب الجمهوري الذين يرفضون استقدام لاجئين من سوريا لأسباب أمنية. على أي حال واشنطن أعلنت أنها سترفع العدد بنسبة 30 بالمائة خلال العام القادم.

    الكاتب: ش.ع


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