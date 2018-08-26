ازدياد عدد المهاجرين المغامرين بحياتهم على متن قطارات الشحن

تشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة في ألمانيا إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يستخدمون قطارات الشحن والشاحنات للدخول بطريقة غير قانونية إلى ألمانيا، فقد نقلت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس) عن الشرطة الاتحادية أنها رصدت في النصف الأول من العام الجاري 359 مهاجراً استخدموا قطارات شحن للسفر إلى ألمانيا، في حين لم يتجاوز عدد هؤلاء في نفس الفترة من العام الماضي 201 مهاجراً تم ضبطهم وهم يسافرون على متن تلك القطارات بصورة غير قانونية.

وبحسب الشرطة فقد تمّ ضبط غالبية أولئك المهاجرين على حدود ألمانيا مع كل من سويسرا والنمسا. وينحدر أولئك المهاجرين بغالبيتهم من دول إفريقية بينها نيجيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا وكاميرون وغانا والسنغال بالإضافة إلى تونس والمغرب.

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الاختباء في الشاحنات

وكان لولاية بادن فورتمبرغ الحصة الأكبر من المهاجرين الذين ضبطهم الشرطة على متن قطارات الشحن، حيث وصل عددهم إلى 254 مهاجراً منذ بداية العام. في حين تراجع العدد في ولاية بافاريا الألمانية والنمسا، وذلك بسبب تشديد إجراءات فحص قطارات الشحن من قبل السلطات الإيطالية قبل انطلاقها من محطات القطارات فيها.

أما بالنسبة للمهاجرين الذين يسافرون على متن الشحنات، فإن أغلبهم ينحدر من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق وإيران وسوريا وأفغانستان وتركيا، بحسب تقرير صحف مجموعة "فونكه".

ويسافر أولئك المهاجرون على متن الشاحنات بمساعدة مهربي بشر إلى ألمانيا أو الدول الاسكندنافية. فقد ضبطت الشرطة الاتحادية الألمانية منذ بداية العام الجاري وحتى حزيران/ يونيو 266 مهاجراً كانوا يسافرون على متن شاحنات بشكل غير قانوني. وكانت غالبية تلك الشاحنات التي ضبطتها الشرطة الاتحادية الألمانية قادمة من النمسا أو جمهورية التشيك.

ع.ج/ م.ع.ح (د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

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