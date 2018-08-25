ألمانيا وإيطاليا تقتربان من اتمام اتفاقية لإعادة اللاجئين

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الثلاثاء (28 آب / أغسطس 2018) أن إيطاليا وألمانيا تحرزان تقدما فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية لإعادة اللاجئين. وأوضح سالفيني، رئيس حزب رابطة الشمال المتطرفة، عقب لقائه مع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في ميلانو أن بلاده تحرص خلال الاتفاقية المزمعة مع ألمانيا على ألا تأوي مهاجرين أكثر مما لديها بالفعل.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد قال في وقت سابق إن إيطاليا لن تقبل طالبي لجوء أكثر من اللاجئين الذين تقبلهم ألمانيا من الموانئ الإيطالية. وأشار زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى أن سالفيني يتوقع من ألمانيا مقابل ذلك أن تشارك برلين في إنقاذ اللاجئين في عرض البحر بالقدر الذي يليق بألمانيا الاتحادية.

وكانت ألمانيا قد أبرمت منتصف آب/أغسطس الجاري اتفاقا مع اليونان لاستعادة طالبي اللجوء الذين سجلوا أنفسهم في اليونان وذلك بعد أن قامت بخطوة مماثلة مع إسبانيا.

ولم تنجح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الاحتفاظ بتماسك ائتلافها الحكومي، الذي يشارك فيه الحزب البافاري، إلا بعد أن قدمت وعدا لرئيس الحزب الذي يخوض انتخابات محلية في بافاريا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بالبحث عن سبل لإعادة اللاجئين في ألمانيا لأول بلد أوروبي وطأته أقدامهم وأبرمت بالفعل اتفاقات بهذا المعنى مع دول مثل إسبانيا واليونان.

وتوصلت ألمانيا إلى اتفاقين مع اليونان وإسبانيا يسمحان بإعادة المهاجرين إليهما في غضون 48 ساعة إذا دخلوا عبر حدود ألمانيا مع النمسا بعد طلبهم اللجوء في أي من هاتين الدولتين.

ع. أ. ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)