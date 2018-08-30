 ألمانيا تعتزم زيادة دعمها المالي للأونروا المحاصرة من قبل ترامب | أخبار | DW | 31.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا تعتزم زيادة دعمها المالي للأونروا المحاصرة من قبل ترامب

تعتزم الحكومة الألمانية زيادة دعمها المالي مجددا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعاني تحت وطأة سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Palästina, Gaza: Proteste am UNRWA Gebäude (picture alliance / ZUMAPRESS.com)

جاء في خطاب أرسله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الجمعة 31 أغسطس / آب 2018) إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي أنه يُجرى الإعداد حاليا لزيادة المساعدات المقدمة للوكالة على نحو جوهري. وطالب الوزير في الخطاب الاتحاد الأوروبي بزيادة مساهماته للوكالة، لأن المساهمات الألمانية وحدها لن تكفي حتى بعد زيادتها لسد العجز الحالي في الوكالة، والذي تقدر قيمته بـ217 مليون دولار. وذكر ماس أن الأونروا تقدم إسهاما مهما في توفير الإمدادات للفلسطينيين، وبالتالي تمثل أهمية كبيرة للاستقرار في المنطقة، موضحا أن إخفاق الوكالة قد يتسبب في "سلسلة من ردود الفعل لا يمكن التحكم بها". ويعود سبب الأزمة المالية للأونروا إلى السياسة الأمريكية الراهنة، حيث جمد ترامب مطلع هذا العام المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، لأنه يعتبرهم مسؤولين عن جمود عملية السلام مع إسرائيل.

وفي المقابل، يتهم الفلسطينيون ترامب بالتحيز للمواقف الإسرائيلية. وكانت الوكالة تأسست عام .1949 وهي تدعم - بحسب بياناتها - أكثر من خمسة ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية وسورية والأردن ولبنان. ومن النشاطات الرئيسية للوكالة توفير المساعدات الغذائية للمواطنين في قطاع غزة. وبحسب بيانات منظمات حقوقية، فإن الأوضاع المعيشية في القطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة غير محتملة، حيث يعاني سكان القطاع من انقطاع كبير في الكهرباء وتلوث المياه وارتفاع نسبة البطالة. ووفقا لبيانات وزير الخارجية الألماني، قدمت ألمانيا مساعدات للأونروا هذا العام بقيمة 81 مليون يورو. ولم يحدد الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الخطاب، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، قيمة المساعدات الإضافية التي تعتزم الحكومة الألمانية تقديمها. وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الصادرة أمس الخميس (التوقيت المحلي)، قررت الإدارة الأمريكية إلغاء كافة التمويل الأمريكي لبرنامج الأونروا.

مشاهدة الفيديو 02:01
بث مباشر الآن
02:01 دقيقة

وضع اللاجئين الفلسطينيين على المحك...ما مصير الأونروا؟

وذكرت الصحيفة استنادا إلى مسؤولين مطلعين على القرار أنه في إعلان سوف يتم اصداره في غضون الأسابيع القليلة القادمة، تعتزم الإدارة الإعراب عن رفضها للطريقة التي تنفق بها الوكالة الأموال. وقال المسؤولون،الذين لم يتم تحديد هويتهم، إن الولايات المتحدة سوف تدعو إلى تخفيض حاد في عدد الفلسطينيين المعترف بهم كلاجئين، حيث خفضت عددهم من أكثر من 5 ملايين شخص، بما في ذلك أحفادهم، إلى أقل من عُشر هذا العدد، أو أولئك الذين ما زالوا أحياء منذ إنشاء الوكالة قبل سبعة عقود. ورغم قيام دول عربية وأوروبية بتقديم إسهامات مالية ضخمة لوكالة أونروا، تعد الولايات المتحدة أكبر مساهمة بأموال للوكالة، حيث مولت نحو ثلث ميزانية الوكالة البالغة 1ر1 مليار دولار في عام .2017 وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، قالت أمس إنه يتعين على الفلسطينيين التخلي عن موقفهم الناقد للولايات المتحدة.

ح.ز/ ( رويترز/  د.ب.أ)

 

  • Westjordanland Grenze Israel Checkpoint Hawara Gewalt Palästinenser

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    هل هي انتفاضة ثالثة؟ سؤال يتردد في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تصاعد موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الصورة شبان فلسطينيون يرمون الجيش الإسرائيلي الحجارة بالقرب من حاجز عسكري.

  • Gaza Bombenangriff Israel Palästina Konflikt

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    طفل فلسطيني يتكئ على ثلاجة بقيت في المكان الذي كان يوجد فيه بيته قبل قصف القوات الاسرائيلية لمواقع في غزة، والتي اندلعت فيها أيضا مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

  • Gaza Demonstration Solidarität

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    شهدت غزة عدة مظاهرات مؤيدة للاحتجاجات في القدس والضفة الغربية، خاصة بعد سقوط قتلى في صفوف فلسطينيين كانوا يلقون الحجارة. ويسعى الكثير من الشباب في غزة للانضمام إلى ما يرونه "انتفاضة جديدة".

  • Palästina, Trauer nach Zusammenstoß mit israelischem Militär

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    تتكرر مشاهد العزاء في البيوت الفلسطينية بعد سقوط قتلى في مواجهات مع رجال الأمن الإسرائيليين، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني عباس بـ "الهجمة الشرسة التي تريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"حسب قوله.

  • Israel Jerusalem Sicherheitskräfte Gewalt Ausschreitungen

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    في الجانب الآخر يعيش العديد من الإسرائيليين حالة من الخوف خاصة بعد تزايد ظاهرة الطعن العشوائي التي تستهدف مدنيين إسرائيليين. ويعيش رجال الأمن الإسرائيلي حالة تأهب قصوى.

  • Israel Jerusalem Knesset Rede Netanjahu

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    حذر نتانياهو في تصريح أمام البرلمان الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اسرائيل تحمله مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع ودعاه الى وقف ما وصفه بـ "التحريض على كراهية" الاسرائيليين.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في هجومين في القدس أحدهما داخل حافلة بسلاح ناري والثاني بواسطة سيارة صدم سائقها مارة من المدنيين ثم هاجمهم بسكين، ما أسفر أيضا عن جرحى.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    مع تزايد موجة العنف بين طرفي الصراع تتزايد كذلك حالة اليأس في صفوف دعاة السلام أيضا، حيث تتضاءل آمالهم في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود، على أساس حل الدولتين.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

الأونروا: نستشعر أثر وقف المساعدات الأمريكية للوكالة

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها بدأت بالفعل تستشعر الآثار المترتبة على وقف المساعدات الأمريكية للوكالة. (02.02.2018)  

ألمانيا تقدم 37 مليون يورو لإعادة إعمار قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن ألمانيا قدمت تبرعا ماليا بقيمة 37 مليون يورو لدعم إعادة إعمار قطاع غزة عقب العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في صيف العام الماضي. (13.05.2015)  

"أونروا" تعتزم اطلاق حملة لجمع التبرعات عقب القرار الأمريكي

أكد متحدث باسم (اونروا) أن قرار الولايات المتحدة تجميد عشرات ملايين الدولارات المخصصة للوكالة، سيؤدي إلى اسوأ ازمة تمويل للوكالة منذ تأسيسها. وتعتزم الوكالة اطلاق حملة لجمع التبرعات في الأيام القادمة. (17.01.2018)  

التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

وضع اللاجئين الفلسطينيين على المحك...ما مصير الأونروا؟  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt

المساعدات الأمريكية للفلسطينيين واشتراطات السياسة 30.08.2018

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات السنوية البالغة أكثر من 200 مليون دولار عن الفلسطينيين بسبب تباين مواقفهم من الرؤية الأمريكية لحل مشكلة الشرق الأوسط. استمع إلى حوار إذاعي.

Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt

حوار الخميس: المساعدات الأمريكية للفلسطينيين واشتراطات السياسة 29.08.2018

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات السنوية البالغة أكثر من 200 مليون دولار عن الفلسطينيين بسبب تباين مواقفهم من الرؤية الأمريكية لحل مشكلة الشرق الأوسط. استمع إلى حوار إذاعي.

Palästina Leben im Westjordenland

إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين 25.08.2018

أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب قرّرت إلغاء ملايين الدولارات من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما رفض مسؤولون فلسطينيون القرار واعتبروه "ابتزازا".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  