 ألمانيا: تحذيرات من مشاهد ″حرب أهلية″ مصطنعة في كيمنيتس | أخبار | DW | 28.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا: تحذيرات من مشاهد "حرب أهلية" مصطنعة في كيمنيتس

أحداث كيمنيتس التي أسفرت عن جرح ستة أشخاص بعبوات حارقة خلال تظاهرة لليمين المتطرف ومعارضيهم دفعت بسياسيين إلى التحذير من مشاهد مصطنعة "لحرب أهلية" يسعى اليمين المتطرف إلى خلقها في شوارع المدن الألمانية.

Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

بعد أحداث كيمنتيس مساء الأحد، حيث أسفرت المظاهرات لليمين المتطرف واليسار المعارض لهم عن جرح ستة أشخاص على الأقل، حسب بيانات الشرطة في ولاية سكسونيا، دعا سياسيون ألمان إلى الحذر من مغبة محاولة خلق مشاهد مصطنعة "لحرب أهلية" في البلاد.

ولم تذكر الشرطة الألمانية أي تفاصيل عن مدى خطورة إصاباتهم في التجمع الذي شارك فيه أكثر من ألفي متظاهر لليمين المتطرف، قابلهم في تظاهرة مضادة نحو الآلاف آخرين قريبين من اليسار، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

مختارات

بعد وفاة شاب في الخامسة والثلاثين من عمره في شجار دموي، نزل مئات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس شرق ألمانيا قاموا خلالها بمشاحنات واعتداءات استهدفت مهاجرين، ما أثار صدمة في المدينة وفي باقي أنحاء البلاد. (27.08.2018)

في الشبكة العنكبوتية يحوم هاشتاغ "بيغيزاي"، وهو تلاعب بمصطلح بيغيدا والشرطة باللغة الألمانية ويعكس الشكوك حول تعاطف الشرطة في سكسونيا مع الحركة اليمينية المتطرفة. فهل شرطة الولاية الشرقية تتعاطف حقاً مع المعادين للأجانب؟ (24.08.2018)

وتحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مئة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر بينما قام آخرون بانتزاع الحجارة من الشوارع.

مشاهد المواجهة بين اليمين المتطرف واليسار توحي وكأن حرب أهلية تجري في المدينة الشرقية بألمانيا، وهذا ما حذر منه الخبير بالشؤون الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوركهارد ليشكا، حيث أشار إلى أن هناك من يحاول أن يصطنع حربا أهلية في البلاد لجذب المتطرفين ونشر الخوف والرعب في نفس المواطنين. وقال الخبير الاشتراكي محذرا "في بلدنا أقلية يمينية تستغل كل فرصة لنقل تصوراتها الخيالية عن حرب أهلية إلى الشوارع". جاء ذلك في حديث مع مع صحيفة راينيشه بوست الصادرة في ديسلدورف.

وتابع الخبير الأمني ليشكا في إشارة إلى دور "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في تأجيج مظاهر العنف اليميني في المجتمع أن هناك في البرلمان حزب يصفق ويهلل لمشاهد مطاردة الأجانب في الشوارع ولمشاهد ممارسة العدل بأنفسهم من قبل يمينيين متطرفين.، وهو أمر يجب مواجهته من قبل الأغلبية الديمقراطية في المجتمع بموقف واضح وبصوت رافض مرتفع لا يقبل الجدل عندما يتعلق الأمر بوحدة المجتمع وعندما يتعلق الأمر بالديمقراطية ودولة القانون.

مشاهدة الفيديو 01:49
بث مباشر الآن
01:49 دقيقة

توترات بخلفيات عنصرية في كيمنتس

من جانبها، حذرت نقابة الشرطة من مغبة ممارسة العدالة الذاتية في خرق لدولة الحق والقانون، وقال رئيس النقابة أوليفر مالخوف "عندما يشعر المواطن بأن دولة القانون لا توفر له العدالة، فإن ذلك يدفعه إلى ممارسة العدل بنفسه".

من جانب آخر، انتقد حزب الخضر وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بشدة واصفا صمته إزاء ما يجري في سكسونيا منذ ايام "بالفضيحة"، حسب ما صرح الخبير الأمني في حزب الخضر كونستانتين فون نوتس. وقال فون نوتس " الوزير يجب أن يسال نفسه إن كان هو الشخص المناسب لهذا المنصب". واضاف فون نوتس أن زيهوفر وفر بتصريحاته السابقة عن "هيمنة الظلم" عندما كان يتحدث عن موجة اللاجئين في البلاد، الأرضية الأخلاقية لليمين المتطرف لممارسة العدل بأنفسهم بعيدا عن إطار دولة القانون.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


مختارات

مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا. (24.09.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

توترات بخلفيات عنصرية في كيمنتس  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

ماس يدعو للدفاع عن قيم الديموقراطية في كيمنتيس وكل أنحاء العالم 28.08.2018

رد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أحداث العنف بكيمنيتس بالقول إنه يجب الدفاع عن القيم الديمقراطية والمساواة في كيمنتيس وفي كافة انحاء العالم. وتزامن تصريح ماس مع الذكرى 55 لخطاب مارتين لوثر كينغ عن المساواة.

Schweden Neonazi-Demonstration in Stockholm

بعد أوروبا الشرقية.. اليمين المتطرف يتمدد للدول الإسكندنافية؟ 26.08.2018

تأجيج المخاوف من المهاجرين ساهم في دفع الناخبين في العديد من الدول الأوروبية، خصوصاً في شرق أوروبا، للتصويت لصالح أحزاب يمينية متطرفة أو لصالح حركات شعبوية، والآن جاء دور السويد، حيث يتجه اليمينيون لفوز جديد.

توترات بخلفيات عنصرية في كيمنتس 27.08.2018

يمينيون متطرفون يلاحقون ذوي الأصول الأجنبية في شوارع كيمنتس، ويشتبكون مع الشرطة بعد مقتل شاب ألماني طعنا بسكين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  