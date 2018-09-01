ألمانيا: السيطرة على حريق في مصفاة فوبورغ والأسباب مجهولة

أصيب 10 أشخاص على الأقل في انفجار أعقبه حريق ضخم بمجمع لتكرير النفط جنوبي ألمانيا السبت (الأول من أيلول/ سبتمبر 2018). واضطر نحو ألفي شخص إلى إخلاء منازلهم مؤقتاً جراء تصاعد دخان كثيف ناجم عن الحريق. ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار الذي وقع في مجمع شركة "بايرن أويل" للتكرير بمدينة فوبورغ على نهر الدانوب وعلى ضواحي مدينة إنغولشتات. وسمع السكان دوي الانفجار من على بعد عدة كيلومترات في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وقال وزير داخلية ولاية بافاريا، حيث تقع فوبورغ، يوآخيم هيرمان، خلال تفقده لموقع الحادث: "جدران بأكملها انهارت بفعل الانفجار". وبحسب بيانات الوزير، أصيب أحد الأفراد بجروح بالغة. وتمكن السكان من العودة إلى منازلهم بعد بضع ساعات من الإجلاء.
وبحسب بيانات السلطات، لم تُظهر القياسات وجود مواد خطيرة على الصحة بعد فحص عينات من الدخان الناجم عن الحريق. وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بافاريا إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان الحريق وأعمال الإطفاء لها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة.
وشارك في عملية إخماد النيران نحو 600 رجل إطفاء. وأشاد وزير الداخلية هيرمان بسرعة وصول قوات الإغاثة إلى موقع الحادث، معرباً عن سعادته بعدم وجود وفيات. وأدت موجات الضغط الناجمة عن الانفجار إلى تهشيم زجاج نوافذ منازل قريبة من مجمع التكرير. وأعلن هيرمان عزم السلطات تعويض المواطنين عن أي خسائر أسفر عنها الحادث.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذا المجمع عام 1967على مساحة نحو 130 هكتاراً، ويتولى حالياً تكرير النفط الذي ينقله خط أنابيب من مدينة تريست الإيطالية.
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.ا/رويترز)
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
تقاليد ألمانية أم "بافارية"؟
كثير من الناس الذين لم تسبق لهم زيارة ألمانيا يحملون في أذهانهم صورا نمطية للألمان ويعتقدون أنهم يحتسون البيرة ويأكلون النقانق دوماً، وأن الرجال دائماً يرتدون االسراويل القصيرة الجلدية، والفتيات يرتدين فساتين الدرندل التقليدية، ويؤدون معاً رقصة الضرب على الحذاء التقليدية البافارية. لكن تلك التقاليد التي عامة ما تصف الألمان ككل، هي تقاليد قادمة من بافاريا.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
ولاية ألمانية ذات ثقافة سياسية خاصة بها
أوضحت الخلافات السياسية الحالية بين المستشارة ميركل وبين وزير الداخلية هورست زيهوفر أن لولاية بافاريا حزبها الخاص داخل الحكومة الألمانية. ففي الوقت الذي يتواجد فيه الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة ميركل في خمسة عشر ولاية ألمانية، لبافاريا حزبها الخاص، الشقيق للديمقراطي المسيحي، وهو الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة هورست زيهوفر.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
بافاريا ولاية حرة
عقب إلغاء النظام الملكي في عدة ولايات ألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى اعتمدت تسمية بافاريا بـ"ولاية بافاريا الحرة"، وبينما يتمسك معظم البافاريين بعدم الانفصال عن ألمانيا، إلا أن البعض منهم يصنفون أنفسهم بأنهم بافاريون أولاً وألمان ثانياً. تضم الولاية أيضاً الفرانكونين في الشمال، والسوابين في الجنوب الغربي، والبافاريين في منطقة الجنوب الشرقي من الولاية.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
لهجات صعبة
لربما لن يتمكن الأجانب الذين قضوا سنوات في تعلم اللغة الألمانية من فهم محادثة بسيطة باللهجة البافارية. يتحدث بعض سكان بافاريا بلهجة صعبة ولعل لهذه اللهجة علاقة بالدين حيث انتشرت اللغة الألمانية الفصحى في المناطق البروتستانتية في ألمانيا بسبب ترجمة الإنجيل التي قام بها مارتن لوثر، بينما كانت بافاريا تعتز بلهجاتها البافارية النمساوية، والسوابية والفرانكونية الألمانية كما كانت تعتز بالكاثوليكية.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
أشهر مهرجانات البيرة
يعتبر مهرجان أكتوبر من أشهر المهرجانات في ألمانيا، وهو بافاري يُقام سنوياً في مدينة ميونيخ ويشارك فيه قرابة الستة ملايين زائر، وهو مصدر إلهام لمهرجانات مماثلة في جميع أنحاء العالم. وتنص فقرة ضمن القانون الألماني النافذ الذي أصدره دوق بافاريا عام 1516 على حماية البيرة الألمانية من عمليات الغش والاعتماد حصرا في صناعة البيرة على نبتة الجنجل أوعشبة الدينار وعلى الشعير والخميرة والماء فقط.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
المطبخ الرائع
إذا حالفك الحظ وكان لك صديق بافاري على علم بفنون الطبخ عندئذٍ ستُدرك أن بافاريا ليست موطناً للسجق الأبيض الشهي والبريتسل فحسب، بل ستكتشف أن بافاريا هي أيضاً موطن لأطباق شهية أخرى كمثل المعكرونة الخاصة المصنوعة من البيض والتي يطلق عليها شبيتسله، وعجائن الماول تاشه، الأشبه بالرافيولي، وحساء الكريب.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
فريق كرة قدم متميز
يُعتبر فريق نادي بايرون ميونيخ لكرة القدم من أنجح الفرق في تاريخ كرة القدم الألمانية ويعتبر النادي من أفضل الأندية في أوروبا، وحاز الفريق على 28 لقبا على المستوى الوطني، وفاز بالكأس الوطني 18 مرة. يبلغ أعضاء نادي بايرون ميونيخ قرابة 300 ألف عضو من شتى أنحاء العالم.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
مصنع سيارات أسطوري (بي. إم . دبليو)
(بي.إم.دبليو) هي من أشهر العلامات التجارية للسيارات في كل أنحاء العالم، و تُصَنع هذه السيارات في ولاية بافاريا من قبل الشركة البافارية لصناعة السيارات، وقد تأسس مقر الشركة عام 1916 في مدينة ميونيخ. وحروف بي ام دبليو، هي اختصار لبافاريان موتور فيرك، أو مصنع السيارات البافاري.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
المعالم المذهلة في ولاية بافاريا
تُعتبر مباني بافاريا التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى من المعالم التي لا محال ستلفت انتباه كل من يزور الولاية البافارية، وقلعة نويشفانشتاين من أكثر المواقع التي يتم تصويرها، ويزور القلعة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف زائر سنوياً. قلعة والت ديزني الساحرة، مستلهمة من هذه القلعة.
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هذا ما يميز الثقافة البافارية عن غيرها..
صورة عن ألمانيا روجتها الولايات المتحدة
كان للولايات المتحدة دور رئيسي في الترويج للثقافة البافارية كصورة للثقافة الألمانية، ويرجع ذلك إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية تمركزت في جنوب ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تركت الثقافة البافارية المسيطرة انطباعاً راسخاً لدى الجنود الأمريكيين، وساهمت الثقافة الأمريكية في نشر هذه الصورة في أمريكا وفي العالم. إليزابيث غرينير/ غ.د
الكاتب: غالية داغستاني