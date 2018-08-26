ألمانيا: ازدياد معادلة الشهادات الأجنبية والصدارة للسوريين

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء عن زيادة معدل قبول المؤهلات المهنية التي تم الحصول عليها في الخارج ومعادلتها بمثيلتها الألمانية، داخل ألمانيا وهو ما مثل زيادة 14 بالمائة مقارنة بالعام الماضي 19200 طلباً.
وأوضح المكتب اليوم الثلاثاء (28 أغسطس/ آب 2018) أنه تم الاعتراف بــ 21800 مؤهل أجنبي على مستوى ألمانيا في عام 2017، حيث تم الاعتراف بـ 13600 مؤهل منها بشكل تام، وتم الاعتراف جزئيا بـ 8200 منها وتم رفض حوالي 470 طلبا.
وأضاف المكتب في بيان اليوم: "تم العمل في الأغلب على طلبات مقدمة من أشخاص أتموا تدريبهم المهني في سوريا"، موضحا أن عدد مثل هذه الطلبات زاد بنسبة 80 بالمئة وبلغ 3600 طلب، وتبعها إجراءات الاعتراف بمؤهلات من البوسنة والهرسك بإجمالي 3100 حالة، ومن صربيا بإجمالي 2400 حالة.
وشملت أغلب إجراءات الاعتراف بمؤهلات أجنبية وظائف طبية مثل أطباء أو ممرضين أو أخصائي علاج طبيعي. وبحسب المكتب، فإن 23500 إجراء من إجراءات الاعتراف التي تم العمل عليها في عام 2017 كانت من هذه المجموعة المهنية.
وبشكل إجمالي قامت المكاتب المعنية بإصدار اعتراف بالمؤهلات الأجنبية بالعمل على نحو 31100 إجراء في عام 2017. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 14 بالمئة تقريبا عن عام 2016. وبينما انخفضت إجراءات الاعتراف بمؤهلات من دول بالاتحاد الأوروبي بنسبة 11 بالمئة خلال العام الماضي، زادت إجراءات الاعتراف بمؤهلات مهنية من دول أوروبية أخرى بنسبة 31 بالمئة، وزادت بنسبة 36 للدول غير الأوروبية.
وبينت الأرقام التي أوردها المكتب أن الخدمات الطبية حازت على الحصة الأكبر من طلبات معادلة الشهادة مقارنة ببقية التخصصات المقدمة.
ع.أ.ج/ أ ح (د ب أ)
-
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل
-
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية
-
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف
-
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24
-
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا
-
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل
-
مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين
تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين
الكاتب: م.أ.م/DW