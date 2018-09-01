 ألمانيا- إخلاء مئات الأشخاص إثر انفجار في مصفاة نفط | أخبار | DW | 01.09.2018

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أخبار

ألمانيا- إخلاء مئات الأشخاص إثر انفجار في مصفاة نفط

جرى اخلاء نحو 1800 شخص من محيط مصفى إثر انفجار تلاه حريق كبير وقع في مصفاة نفطية بمدينة فوبورغ بمنطقة قرب مدينة انغولشتات شمال ولاية بافاريا وأسفر عن جرح ثمانية اشخاص 3 منهم إصابتهم متوسطة ونقلوا الى المستشفى السبت.

Großbrand in Raffinerie bei Ingolstadt (picture alliance/dpa/S. Pieknik)

في الساعة الخامسة والربع من فجر (يوم السبت الأول من أيلول/ سبتمبر 2018) وقع انفجار مجهول السبب في جزء موقع المصفاة بمدينة فوبورغ  قرب مدينة انغولشتات بمنطقة الدانوب في الجزء الشمالي من ولاية بافاريا. ودعت الشرطة الساكنين على مدار 20 كيلومترا من قطر الانفجار إلى اغلاق أبوابهم ونوافذهم.

وهرعت قوات الاغاثة وفرق الإطفاء والشرطة في المدينة الواقعة على بعد بضع كيلومترات شرقي مدينة أنغولشتات إلى مكان الحريق، فيما تواصلت جهود إطفاء الحريق، واغلقت الطرق المؤدية الى المكان.

ووتولى شركة بايرناويل تشغيل مصفاة فوبورغ منذ عام 1967. منشآت المصفاة تنتشر على مساحة قدرها 127 هكتارا، حسب الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمصفى.

م.م/ع.ج.م (أف ب)

  • Deutschland - Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

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    في منطقة بوتسدام-ميتل ماركت لا تزال ألسنة اللهب تلتهم الغابات. ويشارك رجال الشرطة بسيارتهم المجهزة بخراطيم المياه في المجهود.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    لم يغمض لرجال الإطفاء جفن وواصلوا الليل بالنهار في محاولة منهم لاحتواء الموقف.

  • Deutschland Waldbrand in Brandenburg (picture alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    توجب على أكثر من 500 شخص من جنوب غرب ولاية براندينبورغ إخلاء منازلهم. الآمال معلقة على أن تسكن الرياح وينزل المطر عله يمنع انتشار الحرائق ويخمدها.

  • Deutschland Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/C. Pörschmann)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    توجب على المسؤولين استنفار كل الطاقات المتوفرة. في الصورة طائرة مروحية لإطفاء الحرائق.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    يمد متطوعون يد العون لرجال الإطفاء. احتمال انفجار ذخائر الحرب العالمية الثانية المدفونة في الغابات تشل حركة رجال الإطفاء وتصعب مهمتهم بشكل كبير.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    استراحة بعد عناء وجهد كبيرين. أكثر من 600 رجل إطفاء في استنفار وعمل دؤوبين.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-alliance/dpa/S. Graf)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    الدخان ورائحة الحريق وصلتا العاصمة برلين ونصحت السلطات المواطنين بإبقاء نوافذ بيوتهم مغلقة.

  • Waldbrände in Brandenburg (picture-allilance/dpa/J. Stähle)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    في إحدى المناطق المحترقة، تمكنت فرق الإطفاء من احتواء الحريق. في الصورة يقوم مختصون بتقييم الأضرار.

  • Deutschland - Waldbrand in Brandenburg (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    أتت الحرائق على غابات تساوي مساحتها مئات ملاعب كرة القدم. أول الصور للغابات المدمرة.

  • Waldbrände in Brandenburg (Reuters/H. Hanschke)

    حرائق تلتهم غابات في براندينبورغ ودخانها يصل برلين

    على الرغم من السيطرة على الأمر نسبياً، إلا أن الأمر قد يستغرق أيام أخرى لوضع حد لهذه الكارثة الطبيعية. الأسوأ قد يحدث إذا هبت رياح تعيد الروح لألسنة اللهب وتتسبب بالتهام المزيد من الغابات. إعداد: جينفر فاغنر/ خ.س


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