ألمانيا- إخلاء مئات الأشخاص إثر انفجار في مصفاة نفط

في الساعة الخامسة والربع من فجر (يوم السبت الأول من أيلول/ سبتمبر 2018) وقع انفجار مجهول السبب في جزء موقع المصفاة بمدينة فوبورغ قرب مدينة انغولشتات بمنطقة الدانوب في الجزء الشمالي من ولاية بافاريا. ودعت الشرطة الساكنين على مدار 20 كيلومترا من قطر الانفجار إلى اغلاق أبوابهم ونوافذهم.

وهرعت قوات الاغاثة وفرق الإطفاء والشرطة في المدينة الواقعة على بعد بضع كيلومترات شرقي مدينة أنغولشتات إلى مكان الحريق، فيما تواصلت جهود إطفاء الحريق، واغلقت الطرق المؤدية الى المكان.

ووتولى شركة بايرناويل تشغيل مصفاة فوبورغ منذ عام 1967. منشآت المصفاة تنتشر على مساحة قدرها 127 هكتارا، حسب الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمصفى.

م.م/ع.ج.م (أف ب)