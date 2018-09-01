ألمانيا- إخلاء مئات الأشخاص إثر انفجار في مصفاة نفط

جرى اخلاء نحو 1800 شخص من محيط مصفى إثر انفجار تلاه حريق كبير وقع في مصفاة نفطية بمدينة فوبورغ بمنطقة قرب مدينة انغولشتات شمال ولاية بافاريا وأسفر عن جرح ثمانية اشخاص 3 منهم إصابتهم متوسطة ونقلوا الى المستشفى السبت.
في الساعة الخامسة والربع من فجر (يوم السبت الأول من أيلول/ سبتمبر 2018) وقع انفجار مجهول السبب في جزء موقع المصفاة بمدينة فوبورغ قرب مدينة انغولشتات بمنطقة الدانوب في الجزء الشمالي من ولاية بافاريا. ودعت الشرطة الساكنين على مدار 20 كيلومترا من قطر الانفجار إلى اغلاق أبوابهم ونوافذهم.
وهرعت قوات الاغاثة وفرق الإطفاء والشرطة في المدينة الواقعة على بعد بضع كيلومترات شرقي مدينة أنغولشتات إلى مكان الحريق، فيما تواصلت جهود إطفاء الحريق، واغلقت الطرق المؤدية الى المكان.
ووتولى شركة بايرناويل تشغيل مصفاة فوبورغ منذ عام 1967. منشآت المصفاة تنتشر على مساحة قدرها 127 هكتارا، حسب الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمصفى.
م.م/ع.ج.م (أف ب)
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