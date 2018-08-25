ألمانيا: أول عملية ترحيل لطالب لجوء مسجل في اليونان

أعلنت السلطات الألمانية بدء تطبيق اتفاقية إعادة اللاجئين الموقعة مع اليونان. وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء (29 آب/ أغسطس 2018) أنها قامت أول أمس الإثنين بتوقيف طالب لجوء للقواعد الجديدة ورحلته إلى أثينا. وذكرت الشرطة الاتحادية أن المرحل طالب لجوء باكستاني عمره (22 عاما). وأضافت أنه لم يكن يحمل أوراقا ثبوتية عند القبض عليه في قطار محلي متجه من مدينة كوفشتاين النمساوية إلى مدينة روزنهايم الألمانية.

وبالكشف عن بصماته في قاعدة البيانات الأوروبية (يوروداك)، تبين أنه قدم طلبا للجوء في اليونان في 2017، وجرى نقل الباكستاني إلى مطار ميونخ وأودع في طائرة متوجهة إلى اليونان.

وكانت برلين أبرمت في السابع عشر من الشهر الجاري، اتفاقية مع أثينا لإعادة الأجانب الذين تم تسجيلهم في اليونان، وذلك بعد توقيع اتفاق مماثل مع إسبانيا.

ويسعى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى إبرام اتفاقية مشابهة مع إيطاليا، غير أن نظيره الإيطالي ماتيو سالفيني يرغب في مقابل ذلك أن تستقبل ألمانيا اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، كان قد أوشك على الانهيار بداية الصيف، على إثر الخلاف مع زيهوفر حول إصرار الأخير على إعادة اللاجئين الذين يتبين أنهم سجلوا طلبات لجوء في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأصر زيهوفر على انتهاج مسلك منفرد في إعادة هؤلاء اللاجئين، ولكن ميركل أصرت على تنفيذ ذلك في إطار حل على المستوى الأوروبي. وترى منظمة "بروأزول"، الألمانية المدافعة عن اللاجئين، أن إعادة اللاجئين إلى اليونان غير مقبول نظرا لتدني الأوضاع المعيشية للاجئين هناك.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)