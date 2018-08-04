أكثر من 100 مليون يورو- جوائز أبطال أوروبا تعزز تفوق الأغنياء

من جديد تؤكد مسابقة دوري أبطال أوروبا بأنها منجم ذهب بالنسبة للفرق الكبرى المشاركة فيها، إذ بات بإمكان هذه الأندية مثل بايرن ميونيخ وحامل اللقب ريال مدريد أن تكسب أكثر من مائة مليون يورو خلال هذا الموسم. هذا التقسيم للأموال تعززه معادلة توزيع نحو مليارين وأربعة ملايين يورو من عائدات البطولة على الفرق المشاركة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقدر إجمالي عائدات المنافسات الأوروبية، وهي قيمة تشمل بطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، بنحو ثلاثة مليارات و25 مليون يورو.

وتوجد خمسة معايير مختلفة لتوزيع عائدات دوري الأبطال:

مكافأة الدخول: كل الأندية الـ32 المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ستحصل على مبلغ مبدئي 15.25 مليون يورو.

مكافأة النقاط: مقابل كل فوز في دوري المجموعات يحصل النادي على 2.7 مليون يورو، و900 ألف يورو مقابل كل تعادل.

أما بشأن العائدات المالية للفرق المشاركة في الأدوار الإقصائية، فهي:

يحصل كل فريق يصل إلى ثمن النهائي على 9.5 مليون يورو.

الوصول إلى ربع النهائي يعود على الفريق بـ 10.5 مليون يورو.

أما مكافأة الوصول إلى نصف النهائي فتصل إلى 12 مليون يورو.

بلوغ نهائي البطولة وحده يعود على النادي بــ 15 مليون.

قدرها 4 ملايين يورو، إضافة إلى 3.5 مليون يورو تُمنح تلقائياً مقابل التأهل إلى السوبر الأوروبي.

قائمة الأفضلية

لكن التوزيع لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما يستمر بالنسبة للفرق التي حققت إنجازات في البطولة خلال العشر سنوات الماضية وفق ترتيب الأفضلية، إذ تُوزع 585 مليون يورو على 32 نادياً، يحصل الأخير منها على 1.108 مليون يورو. أما صاحب المرتبة الأولى وفق هذا الترتيب، وهو ريال مدريد الإسباني فينال 32 ضعفاً لهذا المبلغ، أي 35.456 مليون يورو.

أما بالنسبة للفرق الألمانية، فإن العملاق البافاري يحصل على 33.24 مليون يورو باعتباره ثالثاً في الترتيب. بيد أن ترتيب الفرق الألمانية الأخرى، شالكه ودورتموند وهوفنهايم، يتوقف على نتائج مباريات الملحق.

عائدات التسويق التلفزيوني

وكأن هذه الملايين لا تكفي لسد خزائن الفرق الكبيرة الغنية، إذ تُوزع 292 مليون يورو أخرى على جميع الأندية المشاركة في التشامبيونز ليغ، والعامل الحاسم في حصة كل فريق يتوقف على قيمة البث التلفزيوني في البلد الذي يمثله الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا، لذلك من الصعب وضع حسابات خاصة بها الآن.

لكن حصة ألمانيا تتقاسمها أربعة أندية وفق مبدأ النجاح على الصعيد المحلي. 50 بالمائة منها توزع بالتساوي عليها، أما 50 بالمائة المتبقية، فيحصل منها بايرن ميونيخ، حامل لقب البوندسليغا، وحده على 40 بالمائة، ووصيفه شالكه على 30 بالمائة، وصاحب المركز الثالث هوفنهايم على 20 بالمائة.

أما أسود فيستفاليا فنصيبهم ليس نصيب الأسود، إذ يبلغ 10 بالمائة فقط، بعد أن أتوا في المركز الرابع الموسم الماضي من الدوري الألماني.

يُذكر أنه من المقرر أن تُقام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل (31 آب/ أغسطس 2018) بحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيجري السحب في منتدى غريمالدي في الإمارة الفرنسية موناكو الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

والفرق المتأهلة من الدوريات الخمسة الكبرى، هي:

الإسباني: ريال مدريد - برشلونة - أتلتيكو مدريد - فالنسيا

الإنجليزي: مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبر - ليفربول

الإيطالي: يوفنتوس - نابولي - روما - إنتر ميلان

الألماني: بايرن ميونخ - شالكه - بوروسيا دورتموند - هوفنهايم

الفرنسي: باريس سان جيرمان - موناكو - ليون

ع.غ