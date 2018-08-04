 أكثر من 100 مليون يورو- جوائز أبطال أوروبا تعزز تفوق الأغنياء | عالم الرياضة | DW | 29.08.2018

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عالم الرياضة

أكثر من 100 مليون يورو- جوائز أبطال أوروبا تعزز تفوق الأغنياء

قبيل قرعة دوري أبطال أوروبا تُطرح تساؤلات عن قيمة الجوائز المالية التي سيحصل عليها الفرق المشاركة في المسابقة. قد يختلف مقدار نصيب الفرق المشاركة من موسم إلى آخر، لكنها في كل موسم لا تزيد الفرق الكبرى إلا غنىً.

Symbolbild | Fußballwetten, Sportwetten (picture-alliance/dpa/blickwinkel/McPHOTO)

من جديد تؤكد مسابقة دوري أبطال أوروبا بأنها منجم ذهب بالنسبة للفرق الكبرى المشاركة فيها، إذ بات بإمكان هذه الأندية مثل بايرن ميونيخ وحامل اللقب ريال مدريد أن تكسب أكثر من مائة مليون يورو خلال هذا الموسم. هذا التقسيم للأموال تعززه معادلة توزيع نحو مليارين وأربعة ملايين يورو من عائدات البطولة على الفرق المشاركة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقدر إجمالي عائدات المنافسات الأوروبية، وهي قيمة تشمل بطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، بنحو ثلاثة مليارات و25 مليون يورو.

وتوجد خمسة معايير مختلفة لتوزيع عائدات دوري الأبطال:

مكافأة الدخول: كل الأندية الـ32 المشاركة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ستحصل على مبلغ مبدئي 15.25 مليون يورو.

مكافأة النقاط: مقابل كل فوز في دوري المجموعات يحصل النادي على 2.7 مليون يورو، و900 ألف يورو مقابل كل تعادل.

أما بشأن العائدات المالية للفرق المشاركة في الأدوار الإقصائية، فهي:

يحصل كل فريق يصل إلى ثمن النهائي على 9.5 مليون يورو.

الوصول إلى ربع النهائي يعود على الفريق بـ 10.5 مليون يورو.

أما مكافأة الوصول إلى نصف النهائي فتصل إلى 12 مليون يورو.

بلوغ نهائي البطولة وحده يعود على النادي بــ 15 مليون.

قدرها 4 ملايين يورو، إضافة إلى 3.5 مليون يورو تُمنح تلقائياً مقابل التأهل إلى السوبر الأوروبي.

قائمة الأفضلية

لكن التوزيع لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما يستمر بالنسبة للفرق التي حققت إنجازات في البطولة خلال العشر سنوات الماضية وفق ترتيب الأفضلية، إذ تُوزع 585 مليون يورو على 32 نادياً، يحصل الأخير منها على 1.108 مليون يورو. أما صاحب المرتبة الأولى وفق هذا الترتيب، وهو ريال مدريد الإسباني فينال 32 ضعفاً لهذا المبلغ، أي 35.456 مليون يورو.

أما بالنسبة للفرق الألمانية، فإن العملاق البافاري يحصل على 33.24 مليون يورو باعتباره ثالثاً في الترتيب. بيد أن ترتيب الفرق الألمانية الأخرى، شالكه ودورتموند وهوفنهايم، يتوقف على نتائج مباريات الملحق.

عائدات التسويق التلفزيوني

وكأن هذه الملايين لا تكفي لسد خزائن الفرق الكبيرة الغنية، إذ تُوزع 292 مليون يورو أخرى على جميع الأندية المشاركة في التشامبيونز ليغ، والعامل الحاسم في حصة كل فريق يتوقف على قيمة البث التلفزيوني في البلد الذي يمثله الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا، لذلك من الصعب وضع حسابات خاصة بها الآن.

لكن حصة ألمانيا تتقاسمها أربعة أندية وفق مبدأ النجاح على الصعيد المحلي. 50 بالمائة منها توزع بالتساوي عليها، أما 50 بالمائة المتبقية، فيحصل منها بايرن ميونيخ، حامل لقب البوندسليغا، وحده على 40 بالمائة، ووصيفه شالكه على 30 بالمائة، وصاحب المركز الثالث هوفنهايم على 20 بالمائة.

أما أسود فيستفاليا فنصيبهم ليس نصيب الأسود، إذ يبلغ 10 بالمائة فقط، بعد أن أتوا في المركز الرابع الموسم الماضي من الدوري الألماني.

يُذكر أنه من المقرر أن تُقام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل (31 آب/ أغسطس 2018) بحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيجري السحب في منتدى غريمالدي في الإمارة الفرنسية موناكو الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

والفرق المتأهلة من الدوريات الخمسة الكبرى، هي:

الإسباني: ريال مدريد - برشلونة - أتلتيكو مدريد - فالنسيا

الإنجليزي: مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبر - ليفربول

الإيطالي: يوفنتوس - نابولي - روما - إنتر ميلان

الألماني: بايرن ميونخ - شالكه - بوروسيا دورتموند - هوفنهايم

الفرنسي: باريس سان جيرمان - موناكو - ليون

ع.غ

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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