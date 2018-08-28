 أحداث كيمنتس.. قليل من الحقائق كثير من الغموض! | سياسة واقتصاد | DW | 28.08.2018

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سياسة واقتصاد

أحداث كيمنتس.. قليل من الحقائق كثير من الغموض!

صدامات وقعت على خلفية مقتل ألماني في شجار مع أشخاص من جنسيات مختلفة فتحت باباً للنقاش حول مدى نجاح مساعي الدمج في المجتمع وكيفية استغلال اليمين المتطرف للأحداث بإذكاء المخاوف من الثقافات الأجنبية.

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مسائية DW: مطاردة الأجانب في كيمنتس.. فشل للدولة؟

 

شهدت مدينة كيمنتس بولاية سكسونيا بشرق ألمانيا تظاهرات وصدامات مع الشرطة إثر وفاة مواطن ألماني متأثراً بجراحه وإصابة آخرين على خلفية مشاجرة دامية. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استنكرت هذه الأحداث وقالت "لدينا تسجيلات فيديو لأشخاص يطاردون آخرين، ولتجمعات جامحة، وللكراهية في الشوارع، وهذا لا مكان له في دولة دستورية".

تأثيرات سلبية على الاندماج

يحاول الكثير من طالبي اللجوء والمهاجرين الاندماج في المجتمع الألماني وبدء حياة جديدة بعد انتقالهم إلى ألمانيا، لكن أحداث كهذه قد يكون لها " تأثيرات شديدة السلبية "على هذه المساعي. هذا ما تراه خبيرة شؤون الاندماج لينا غنامة في مقابلة مع DW عربية.

مختارات

أدانت المستشارة الألمانية ميركل وبشدة أعمال العنف في كيمنتس واعتبرتها غير مقبولة في دولة القانون، فيما دعمت موقف وزير داخليتها زيهوفر الذي عرض مساعدة اتحادية على ولاية ساكسونيا في مجال دعم الشرطة المحلية. (28.08.2018)

يزداد الوضع تأزما في كيمنتس الواقعة بولاية ساكسونيا شرق ألمانيا، غداة المظاهرة الكبيرة التي نظمها اليمين المتطرف والشعبوي للمطالبة برحيل الأجانب من البلاد. وعلى ما يبدو فأن أخبار زائفة ساهمت في زيادة حدة التوتر. (28.08.2018)

وأضافت الخبيرة أن الأمر متعلق أيضاً بمراقبة اللاجئين لسلوكياتهم "لأن أي تصرف سلبي لا يؤثر على صاحب الفعل وحده وإنما على مجتمع اللاجئين والمهاجرين بشكل عام". موضحة أنه "بطبيعة  الحال لابد من وجود عناصر سيئة وأخرى جيدة في أي تجمع بشري وأن هذه العناصر السيئة تسيئ كثيراً لمحاولات الاندماج في المجتمع الألماني، كما أنها تسيئ لصور ألمانيا بشكل عام".  

من جهته يؤكد  الدكتور ناجح العبيدي الخبير في شؤون اندماج اللاجئين في حوار مع DW عربية أن "أحداث كيمنتس تمثل ظاهرة خطيرة تهدد بتعقيد العلاقة بين المجتمع الألماني وبين الوافدين المهاجرين، و تهيئ أيضاً إمكانية انتشار العنف، وربما كذلك خروج الأمور عن السيطرة عندما يلجأ البعض  لتطبيق القانون  بأيديهم".

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01:16 دقيقة

كيمنتس ..احتجاجات ضد المهاجرين تتحول لأعمال عنف

استغلال للأحداث وتضخيم للأمور

ويبدو أن هذا التضخيم للأحداث قد غذى مشاعر الخوف وعمق من الإحساس بالممارسات العنصرية في هذه المدينة ما دفع بعض اللاجئين إلى مغادرتها. وترى غنام أن مسألة التخويف من طمس الثقافة الألمانية أو محاولات أسلمة ألمانيا أو التأثيرات السلبية لثقافة المهاجرين الدخيلة كلها أمور مبالغ فيها بشدة، فألمانيا عدد سكانها حوالى 82 مليون شخص وتتساءل "كم عدد اللاجئين والمهاجرين بينهم وما هو حجم التأثير الذي يمكن أن يتسببوا به؟"

ويتفق معها في الرأي الدكتور ناجح العبيدي والذي يرى أن هناك تضخيماً متعمداً من منصات إعلامية مختلفة لكل ما هو متعلق باللاجئين والمهاجرين ما أدى إلى انتشار خطاب معادي للأجانب بشكل كبير، كما "نجح اليمين المتطرف في بث مشاعر الخوف لدى الألمان من إمكانية تسبب المهاجرين واللاجئين في تغيير تركيبة المجتمع وتغيير ثقافة البلاد بمرور الوقت". وتابع "من المثير للدهشة أن مثل هذه المشاكل التي تحدث بين الأجانب والألمان تحدث في مناطق ليس فيها نسبة كبيرة من الأجانب".

 

على الجانب الآخر ترى الصحافية البريطانية كاتي هوبكنز أن المتظاهرين "ليسوا من أنصار اليمين المتطرف وإنما مجرد مواطنين ألمان سئموا وتعبوا من هجمات مهاجري ميركل":

 

أخبار كاذبة تهيج المشاعر

مقداد فيرسي الأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي في بريطانيا غرد قائلاً: "يبدو أن مجلة بيلد لا ينبغي أبداَ الاعتماد عليها في قصص عن المهاجرين، حيث تضطر  لتصحيح كذبة ضخمة أخرى"

من جهته يرى محمد امجاهد الصحفي في تاغس شبيغل ودي تسايت في مقابلة مع DW عربية إن الكثيرين يقعون ضحية هذه الأخبار المزيفة ويندفعون دون شعور إلى نشرها ومشاركتها مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ما يزيد الطين بلة، وينشر الخوف من الأجانب وينمي  من المشاعر السلبية تجاههم".

ويضيف بأن "هناك متطرفون وأحزاب يمينية تأخذ مثل تلك الأخبار وتتلاعب بمشاعر الناس، وتؤثر على أفكارهم كثيراً فلا يجب منح هؤلاء الفرصة لنشر مثل هذه الاخبار التي تنشر روح الفرقة بين أفراد المجتمع".

ويتفق معه ماركوس بيكل الصحفي الألماني ومراسل فرانكفورتر ألغماينه سابقاً والذي يرى أن هناك مسئولية أخلاقية تقع على عاتق القارئ والذي يجب ألا ينساق دائماً خلف كل ما يقرأ، "فإحدى مشاكل شبكات التواصل الاجتماعي الكبيرة هي عمليات مشاركة محتوى لم يتم  التأكد من مصداقيته ما يؤدي لانتشار الأخبار الكاذبة بشكل سريع وقد يتسبب ذلك في احداث الكثير من البلبلة، لذا علينا التأكد من طبيعة الحساب الذي ينشر الأخبار والتعرف على مدى مصداقية صاحب الحساب".

وينصح بيكل بضرورة التأكد من حقيقة الأحداث ويقع العبء الأكبر في ذلك على عاتق الصحفيين بجانب القارئ أيضاً وإن كان بدرجة أقل "مثل التأكد من عرض الحقائق ورأي طرفي الحدث مع ضرورة التأكد من مصداقية الصور وأنها حقيقية ولم تتعرض لأي تعديل في تفاصيلها بما يخدم وجهة نظر معينة وكذلك الفيديوهات التي يجب التأكد من أنها تم تصويرها في مكان الحدث وليس من مكان آخر، او في توقيت مختلف عن توقيت وقوع الحدث".

عماد حسن

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


 

مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: مطاردة الأجانب في كيمنتس.. فشل للدولة؟  

ميركل: لا مكان للكراهية في شوارع ألمانيا  

كيمنتس ..احتجاجات ضد المهاجرين تتحول لأعمال عنف  

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