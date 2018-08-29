أحداث كيمنتس .. دعوة للثقة في دولة القانون في مواجهة العنف اليميني

زار مايكل كريتشمير رئيس ولاية ساكسونيا مدينة كيمنتس التي شهدت على مدار الأيام الماضية توترا شديا بسبب مظاهرات عنيفة لليمين المتطرف إثر مقتل ألماني (35 عاما) من قبل لاجئين سوري وعراقي. ودعا كريتشمير مواطني المدينة إلى الثقة في دولة القانون. وأوضح بهذا الصدد "سنعمل كل ما بوسعنا للكشف عن ملابسات هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها" في إشارة إلى مقتل الألماني، واستطرد أن هذه الآن مهمة القضاء. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أكد على ضرورة مواجهة العداء للأجانب بكل قوة.

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وتعتبر ساكسونيا معقلا للأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة التي تعارض بشدة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسبب قرارها في 2015 فتح الحدود الألمانية أمام تدفق اللاجئين والمهاجرين.

كما تعرضت الشرطة في المقاطعات للانتقادات للاشتباه بتعاطف بعض رجالها مع حركات مثل بيغيدا وحزب "البديل لألمانيا" المعادي للهجرة.

والأسبوع الماضي اعتذرت شرطة ساكسونيا لإعاقتها عمل طاقم تلفزيوني في تجمع يميني معاد لميركل بتحريض من أحد المحتجين القوميين الذي تبين أنه شرطي خارج الخدمة. وقال دوليغ "يجب أن يكون واضحا أن بعض الأمور لا يمكن التساهل معها في قوة الشرطة".

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس. الكاتب: وفاق بنكيران



ومن جهتها زارت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي مدينة كمنيتس في ولاية سكسونيا، وهي أول زيارة من عضو في الحكومة الألمانية بعد أعمال العنف اليمينية التي اندلعت في المدينة عقب مقتل ألماني في شجار يشتبه بتورط أفراد منحدرين من أصول مهاجرة فيه.

ووضعت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي صباح اليوم الجمعة اكليلا من الزهور البيضاء على نصب مؤقت للضحية. كما توقفت الوزيرة في المكان الذي طُعن فيه الرجل 35/ عاما/ يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه التطورات فيما لا تزال الاجواء مشحونة عقب المشاهد المروعة في كيمنتس الاحد بعد أن هاجم متطرفون مهاجرين من افغانستان وسوريا وبلغاريا. وليل الاثنين / الثلاثاء خرج نحو سبعة الاف محتج معظمهم من مشاغبي كرة القدم والقوميين اليمنيين، إلى شوارع المدينة واشتبكوا مع متظاهرين معادين للفاشية ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصا. وقالت الشرطة إنها تحقق في عشرة حوادث لمحتجين رفعوا اشارة هتلر المحظورة.

وواجهت الشرطة التي لم تتمكن من التعامل مع الاحتجاجات بالشكل المناسب الأحد، انتقادات جديدة بسبب نشرها 591 شرطيا فقط الاثنين أي أن أعداد المتظاهرين كانت تفوق أعداد رجال الشرطة بنسبة 1 إلى 10.

وجاء نشر هذا العدد الصغير من الشرطة رغم تحذير جهاز الاستخبارات الداخلي من أن آلاف المتطرفين يتوجهون إلى كيمنتس. وتحدثت الوكالة في تقرير لها عن "تعبئة على مستوى البلاد" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بواسطة جماعات مشاغبي كرة القدم.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)