 أحداث كيمنتس.. حزب البديل يعرض وظيفة على مسرب مذكرة الاعتقال | أخبار | DW | 31.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

أحداث كيمنتس.. حزب البديل يعرض وظيفة على مسرب مذكرة الاعتقال

بعد أن سرب مذكرة اعتقال الشابين العراقي والسوري المشتبه بهما في قتل رجل ألماني في كيمنتس وأوقفته السلطات عن مواصلة عمله في جهاز القضاء، عرض عليه حزب البديل اليميني الشعبوي وظيفة "للاستعانة بخبراته".

Pro Chemnitz Demo (DW/Ben Knight)

عرض حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وظيفة على موظف قضائي تم إيقافه عن العمل على خلفية نشره لأمر اعتقال صادر ضد عراقي مشتبه في تورطه في قتل ألماني بمدينة كمنيتس الألمانية. ووصف النائب في البرلمان المحلي بولاية بادن-فورتمبرغ عن الحزب، شتيفان ريبله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (31 آب/أغسطس 2018) في شتوتغارت هذا الموظف بالبطل، مضيفا أن هذا الموظف بإمكانه تدعيم فريقه في البرلمان المحلي بالولاية.

وكتب ريبله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنك بطل. ومثل كافة الموظفين لدينا النابغين الأبطال في مجالهم، يمكنني الاستعانة بك وبخبراتك على نحو جيد للغاية في فريقي".

مختارات

تمكن متظاهرون يمينيون مرتين متتابعتين في كيمنتس من تفريغ كراهيتهم ضد أجانب. وبدت الشرطة مغلوبة على أمرها. والبعض يحذر من أن تهدد هذه الظروف جميع أنحاء ألمانيا. (30.08.2018)

هل عرقلت الشرطة حقا عمل الصحفيين في مدينة دريسدن بطلب من متظاهرين يمينيين متطرفين من أنصار حركة بيغيدا المعادية للأجانب والاتحاد الأوروبي؟ الاتهامات لم تتضح صحتها بعد. لكن حياة الصحفيين تتعرض حتى في ألمانيا للخطر. (23.08.2018)

وكانت وزارة العدل المحلية في ولاية ساكسونيا أعلنت أمس الخميس أنه تم إيقاف الموظف القضائي عن العمل بقرار عاجل.

وكانت واقعة تسريب أمر الاعتقال على الإنترنت أثارت الكثير من الانتقادات. ويتعلق أمر الاعتقال بعراقي 22/ عاما/ تشتبه السلطات في أنه سدد طعنات مميتة مع سوري 23/ عاما/ لمواطن ألماني 35/ عاما/ على هامش فعاليات احتفالية بمدينة كمنيتس يوم الأحد الماضي.

وانتشر أمر الاعتقال على صفحات أعضاء مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية على وجه الخصوص، وكذلك في صفحات تابعة لحزب "البديل الألماني" ومؤسس حركة "بيغيدا" المعادية للأجانب، لوتس باخمان.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


مختارات

وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

حزب "البديل من أجل المانيا" أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يصف بعض خبراء السياسة القياديين في الحزب بتوجهاتهم اليمينية المتطرفة أو اليمينية الأصولية أو الشعبوية، فهل هم كذلك؟ (31.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

ماس يدعو للدفاع عن قيم الديموقراطية في كيمنتيس وكل أنحاء العالم 28.08.2018

رد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أحداث العنف بكيمنيتس بالقول إنه يجب الدفاع عن القيم الديمقراطية والمساواة في كيمنتيس وفي كافة انحاء العالم. وتزامن تصريح ماس مع الذكرى 55 لخطاب مارتين لوثر كينغ عن المساواة.

Chemnitz - Polizeibeamte bei einer Besprechung vor dem Stadion Chemnitz

اللاجئ يوسف أ. المتهم في جريمة كيمنتس كان يُفترض ترحيله إلى بلغاريا 31.08.2018

يبدو أن مساعي بذلت منذ فترة لترحيل أحد اللاجئين المتهمين في مقتل الشاب الألماني في كيمنتس إلى بلغاريا، ويذكر أن تلك الجريمة أدت إلى موجة عنف واحتجاجات يمينية متطرفة معادية للأجانب في المدينة الواقعة شرق ألمانيا.

Chemnitz - Proteste der Rechten mit Plakat mit blutigen Frauengesichtern

هل يحوم شبح كيمنتس في عموم ألمانيا؟ 30.08.2018

تمكن متظاهرون يمينيون مرتين متتابعتين في كيمنتس من تفريغ كراهيتهم ضد أجانب. وبدت الشرطة مغلوبة على أمرها. والبعض يحذر من أن تهدد هذه الظروف جميع أنحاء ألمانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  