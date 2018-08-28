أحداث كيمنتس.. حزب البديل يعرض وظيفة على مسرب مذكرة الاعتقال

عرض حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وظيفة على موظف قضائي تم إيقافه عن العمل على خلفية نشره لأمر اعتقال صادر ضد عراقي مشتبه في تورطه في قتل ألماني بمدينة كمنيتس الألمانية. ووصف النائب في البرلمان المحلي بولاية بادن-فورتمبرغ عن الحزب، شتيفان ريبله، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (31 آب/أغسطس 2018) في شتوتغارت هذا الموظف بالبطل، مضيفا أن هذا الموظف بإمكانه تدعيم فريقه في البرلمان المحلي بالولاية.

وكتب ريبله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنك بطل. ومثل كافة الموظفين لدينا النابغين الأبطال في مجالهم، يمكنني الاستعانة بك وبخبراتك على نحو جيد للغاية في فريقي".

وكانت وزارة العدل المحلية في ولاية ساكسونيا أعلنت أمس الخميس أنه تم إيقاف الموظف القضائي عن العمل بقرار عاجل.

وكانت واقعة تسريب أمر الاعتقال على الإنترنت أثارت الكثير من الانتقادات. ويتعلق أمر الاعتقال بعراقي 22/ عاما/ تشتبه السلطات في أنه سدد طعنات مميتة مع سوري 23/ عاما/ لمواطن ألماني 35/ عاما/ على هامش فعاليات احتفالية بمدينة كمنيتس يوم الأحد الماضي.

وانتشر أمر الاعتقال على صفحات أعضاء مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية على وجه الخصوص، وكذلك في صفحات تابعة لحزب "البديل الألماني" ومؤسس حركة "بيغيدا" المعادية للأجانب، لوتس باخمان.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)