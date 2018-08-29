أحداث كيمنتس..تصعيد يميني ورئيس وزراء الولاية يراهن على الحوار

بعد أربعة أيام من مواجهات عنيفة عاشتها مدينة كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا، إثر وفاة مواطن ألماني وما أعقب ذلك من مظاهرات لليمين المتطرف واعتداءات على الأجانب، يراهن رئيس وزراء الولاية ميشائيل كريتشمار على الحوار المفتوح مع المواطنين، إذ دعا إلى جانب عمدة كيمنتس باربرا لوديفيغ، إلى لقاء مفتوح اليوم الخميس (30 أغسطس/ آب) في ملعب المدينة الذي تتسع مدرجاته إلى 15 ألف متفرج.

رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ميشائيل كريتشمار

وغير بعيد عن مكان الملعب، دعت أيضا مجموعة "برو كيمنتس" اليمينية الشعبوية (الجهة المنظمة لمظاهرات الاثنين) إلى مسيرات جديدة.

وأكد رئيس الوزراء كريتشمار أن سلطات الولاية تقدمت بطلب لتعزيز القوى الأمنية من باقي الولايات الأخرى بما في ذلك بافاريا وتورينغن، وهيسن وغيرها، لمنع ما حدث قبل أربعة أيام، حين "فوجئت" السلطات الأمنية بآلاف المشاركين في مظاهرات اليمين المتطرف مساء الاثنين الماضي، والتي قدرت وفق تقارير إعلامية متطابقة بنحو 6 آلاف شخص. غير أن رئيس الوزراء لم يفصح عن حجم القوات المطلوبة.

اهتمام شعبي وإعلامي غير مسبوق

ويعتقد محللون أن مظاهرة اليوم الخميس ستشهد حضورا قويا للجماعات اليمينة المتطرفة واليمين الشعبوي قادمة من مختلف مدن ألمانيا، بقدر قد يفوق مظاهرة الاثنين.

كما يُتوقع أن يحظى لقاء كريتشمار مع المواطنين باهتمام شعبي وإعلامي غير مسبوق، مع العلم أن رئيس وزراء الولاية يقوم بلقاءات دورية مع أهالي كيمنتس، لا يتعدى حضورها عادة ما بين 200 و400 شخص. لكن الأحداث التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة أعطت للأمور صبغة نوعية، دفعت برئيس الوزراء إلى تحديد جدول أعماله في التركيز فقط على هذه الأحداث منذ انطلاقها يوم الأحد.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس. الكاتب: وفاق بنكيران



في المقابل، امتنع اتحاد "كيمنتس خالية من النازيين" من الدعوة لتنظيم مظاهرة مضادة. علما أنه يعتبر الاتحاد الذي يرد على أي نشاط لليمين المتطرف، عبر تنظيم مسيرات احتجاجية تندد بالمد اليميني المتطرف داخل المدينة.

ونقلت صحيفة "فرايه بريسه" (الصحافة الحرة) الصادرة في كيمنتس، عن روبين روتلوف العضو في هذا الاتحاد عن وجود معلومات تشير إلى "درجات عنف قصوى محتملة" أثناء مظاهرات اليمين المتطرف، "تهدد بشكل كبير سلامة مناصرينا". وتابع "نحن نتوقع حضورا أمنيا أكبر، وثقتنا في رجال الشرطة بعد أحداث الاثنين اهتزت".

فضيحة نشر مذكرة الاعتقال

وتتصدر كيمنتس حاليا اهتمام الطبقة السياسية والرأي العام الألماني برمته. إذ أفادت دارسة جديدة أن جل الألمان يعبرون ما حدث "تهديدا للديموقراطية". هذه الخشية أكدتها قضية نشر مذكرة اعتقال أحد المشتبه بهما في قضية مقتل المواطن الألماني.

ووصف وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر أن ذلك "أمر غير مقبول". ومذكرة الاعتقال نشرت من قبل ناشطين في الساحة اليمينية المتطرفة، وعلى وجه الخصوص مؤسس حركة "بيغيدا" المناوئة للمهاجرين لوتس باخمان، إلى جانب مجموعة "برو كيمنتس".

وفي الوقت الذي افتتحت النيابة العامة بدريسدن التحقيق في القضية، تتجه أصبع الاتهام بشكل مبطن إلى الشرطة كمصدر لتسريبات محتملة.

وصرّح مارتن دوليغ نائب رئيس الحكومة الإقليمية في مقاطعة ساكسونيا، لإذاعة "ام دي آر" الإقليمية أنه "من غير المقبول أن يعتقد رجال شرطة أن بإمكانهم تسريب أمور كهذه رغم أنهم يعلمون أنهم يرتكبون مخالفة" واصفا ما حصل بأنه "فضيحة".

واعتقلت الشرطة يوم الاثنين عراقيا (22 عاما) وسوريا (23 عاما) للاشتباه بأنهما قتلا ألمانيا (35 عاما) خلال طعنه عدة طعنات بعد شجار في وقت متأخر من الليل.

ولم تكشف السلطات بعد عن هوية الضحية أو المشتبه بهما طبقا للأعراف الألمانية التي تركز على حماية هوية الأشخاص الذي يخضعون لإجراءات قضائية. إلا أن مذكرة اعتقال الشاب العراقي تمّ نشرها وتداولها بشكل مكثف بين أوساط اليمين المتطرف، وتحمل الاسماء الكاملة للمشتبه بهما والضحية والشهود والقاضي.

و.ب/ م.س (صحف ألمانية، DW)