 أحداث كيمنتس..تحقيق قضائي في نشر أمر اعتقال أحد المشتبه بهما | أخبار | DW | 29.08.2018

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أخبار

أحداث كيمنتس..تحقيق قضائي في نشر أمر اعتقال أحد المشتبه بهما

أعلنت النيابة العامة في دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، أنها بدأت التحقيقات في قضية نشر أمر اعتقال صادر في حق أحد المشتبه في قيامهما بقتل ألماني طعنا بسكين في إطار أحداث العنف التي وقعت مؤخرا في مدينة كيمنتس الألمانية.

Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/S. Gallup)

قال رئيس حكومة ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، في تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا اليوم (الأربعاء 29 أغسطس/ آب 2018) إن نشر أمر اعتقال أحد المشتبه بهما في قضية قتل ألماني طعنا بسكين في كيمنتس جريمة يعاقب عليها القانون. وقال نائب كريتشمر، مارتن دولينغ "عندما أسمع أن أمر الاعتقال تم تسريبه على ما يبدو من جانب الشرطة لأوساط يمينية متطرفة، فإننا نتعامل هنا مع مشكلة جسيمة". بينما أعلنت النيابة العامة في دريسدن عاصمة الولاية أنها بدأت التحقيقات في الأمر.

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مسائيةDW : الاحتجاجات المناهضة للأجانب في كيمنيتس.. فشل للدولة؟

وانتشر أمر الاعتقال منذ مساء أمس الثلاثاء على عدد من المواقع المختلفة على الإنترنت. وبدا أمر الاعتقال حقيقيا وتضمن الاسم الكامل للمشتبه به. وتفحص السلطات السكسونية حاليا صحة أمر الاعتقال المنشور.

وكتبت وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" "ليس من المفهوم لنا حاليا من أين جاءت هذه الصور". وانتشر أمر الاعتقال على صفحات أعضاء مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية على وجه الخصوص. وكُتب على صفحات أعضاء المجموعة حاليا أن "شرطة الإنترنت" حذفت المنشور الذي أُرفق فيه أمر الاعتقال.

يذكر أن اشتباكات وقعت يوم الأحد الماضي بين ألمان وأجانب في كيمنتس، أسفرت عن مقتل ألماني (35 عاما). وأصدرت السلطات الألمانية أمري اعتقال بحق سوري وعراقي على خلفية هذه الجريمة. واستغل اليمينيون المتطرفون هذا الحدث في تنظيم مظاهرات مناهضة للأجانب خلال الأيام الماضية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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