أحداث كيمنتس..تحقيق قضائي في نشر أمر اعتقال أحد المشتبه بهما

أعلنت النيابة العامة في دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، أنها بدأت التحقيقات في قضية نشر أمر اعتقال صادر في حق أحد المشتبه في قيامهما بقتل ألماني طعنا بسكين في إطار أحداث العنف التي وقعت مؤخرا في مدينة كيمنتس الألمانية.
قال رئيس حكومة ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، في تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا اليوم (الأربعاء 29 أغسطس/ آب 2018) إن نشر أمر اعتقال أحد المشتبه بهما في قضية قتل ألماني طعنا بسكين في كيمنتس جريمة يعاقب عليها القانون. وقال نائب كريتشمر، مارتن دولينغ "عندما أسمع أن أمر الاعتقال تم تسريبه على ما يبدو من جانب الشرطة لأوساط يمينية متطرفة، فإننا نتعامل هنا مع مشكلة جسيمة". بينما أعلنت النيابة العامة في دريسدن عاصمة الولاية أنها بدأت التحقيقات في الأمر.
وانتشر أمر الاعتقال منذ مساء أمس الثلاثاء على عدد من المواقع المختلفة على الإنترنت. وبدا أمر الاعتقال حقيقيا وتضمن الاسم الكامل للمشتبه به. وتفحص السلطات السكسونية حاليا صحة أمر الاعتقال المنشور.
وكتبت وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" "ليس من المفهوم لنا حاليا من أين جاءت هذه الصور". وانتشر أمر الاعتقال على صفحات أعضاء مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية على وجه الخصوص. وكُتب على صفحات أعضاء المجموعة حاليا أن "شرطة الإنترنت" حذفت المنشور الذي أُرفق فيه أمر الاعتقال.
يذكر أن اشتباكات وقعت يوم الأحد الماضي بين ألمان وأجانب في كيمنتس، أسفرت عن مقتل ألماني (35 عاما). وأصدرت السلطات الألمانية أمري اعتقال بحق سوري وعراقي على خلفية هذه الجريمة. واستغل اليمينيون المتطرفون هذا الحدث في تنظيم مظاهرات مناهضة للأجانب خلال الأيام الماضية.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)
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