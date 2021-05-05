 82 ኛዉ የኢትዮጵያዉያን የድል በዓል በድምቀት ተከበረ | ኢትዮጵያ | DW | 05.05.2023

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ኢትዮጵያ

82 ኛዉ የኢትዮጵያዉያን የድል በዓል በድምቀት ተከበረ

ኢትዮጵያ ከጣሊያን ዳግማዊ ወረራ ተላቃ በ1933 ዓ.ም. ከአደዋ ድል በኋላም ዳግም ነጻነቷን ያረጋገጠችበት እለት የሚታወስበት የአርበኞች ቀን ዛሬ አዲስ አበባ በአርበኞች ሃውልት እለቱ ለ82ኛ ጊዜ ነው ታውሶ የዋለው፡፡ ዕለቱን በማስመልከት ማለዳ ላይ መድፍ ተተኩሷል፡፡ የአገሪቱ ርዕሰ ብሔር አርበኞች አደባባይ ተገኝተው የአበባ ጉንጉን አኑረዋል፡፡

«ኢትዮጵያዉያን ቅኝ ገዢዎች ተደላድለው የሚኖሩባት አገር አለመሆኗያረጋገጡበት እለት ነው»

ኢትዮጵያ ከጣሊያን ዳግማዊ ወረራ ተላቃ በ1933 ዓ.ም. ከአደዋ ድል በኋላም ዳግም ነጻነቷን ያረጋገጠችበት እለት የሚታወስበት የአርበኞች ቀን ዛሬ አዲስ አበባ በአርበኞች ሃውልት እለቱ ለ82ኛ ጊዜ ነው ታውሶ የዋለው፡፡ ዕለቱን በማስመልከት ዛሬ ማለዳውን መድፍ ተተኩሷል፡፡ የአገሪቱ ርዕሰ ብሔርም በአርበኞች አደባባይ ተገኝተው በሃውልቱ ስር የአበባ ጉንጉን አኑረዋል፡፡ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳኒኤል ጆቴ እና የአገር መከላከያ ተወካዮችን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማትም በበዓል አከባበር ስርዓቱ ታድመው እለቱን አስታውሰዋል፡፡

Äthiopien Addis Abeba | Feier des äthiopischen Patriots Day

82 ኛዉ የኢትዮጵያዉያን የድል በዓል ተከበረ

የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንደ ርዕሰ ብሔርነታቸው በስፍራው ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክትም፤ የዛሬው እለት አርበኞች ኢትዮጵያ ቅኝ ገዢዎች ጨርሶ ተደላድለው የሚኖሩባት አገር አለመሆኗን ለመጨረሻ ጊዜ ያረጋገጡበት ነው ብለዋል፡፡ “የአገር ፍቅር እና ክብርን የሰነቁ አርበኞች፤ የወራሪ ኃይልን ውድቀት ባፋጠኑበት ዛሬ በምናስታውሰው እለት፤ አገራችን ቅን ገዢዎች ተደላድለው ሊቀመጡባት የሚችሉበት አገር እንደማትሆን ለመጨረሻ ጊዜ ያረጋገጡበት ነው፡፡ ይህን ታሪክ መረዳት ያለንበትን ለማወቅ እና የወደፊቱንም ለማዘጋጀት ይረዳል፡፡”

ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያ የታላላቅ አገራት መዳረሻ ፍላጎት እንደነበረች አስታውሰው፤ ዛሬ የሚከበረው የአርበኞች ቀን ዋናው ግቡ በወቅቱ ጠላቶች የነበሩ አገራት ላይ ቁርሾ ለመያዝ አለመሆኑን ያወሱት ደግሞ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳኒኤል ጆቴ ናቸው፡፡ “እንደ ዛሬ ያሉትን የድል በዓላቶችን የምናከብረው ዛሬ ወዳጆች የሆኑንን እንደ ጣሊያን እና ሌሎች የአውሮፓ አገራት ላይም ቁርሾ ለመያዝ አይደለም፡፡ ትውልዱ የአባቶቹን ጀግንነት በመረከብ ኢትዮጵያን በሁለንተናው የማላቅ ኃላፊነቱን እንደዲወጣ ለማሳሰብ ነው እንጂ፡፡ በርግጥ ዛሬ ብዙ ችግር አለብን፡፡ ችግሩም የተፈጠረው በእኛው እንደመሆኑ ከችግሩ የመውጫ መንገዱ አንድነት ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ከአሉባልታ መጽዳት ይገባል፡፡”

Äthiopien Addis Abeba | Feier des äthiopischen Patriots Day

82 ኛዉ የኢትዮጵያዉያን የድል በዓል ተከበረ

እለቱን የስታወሱ አርበኞችና የአርበናኛ ልጆች፤ እለቱን አስመልክተው በሰጡን አስተያየት የአርበኞች አልሸነፍ ባይነትና የአገር ፍቅር የዛሬን ኢትዮጵያ ለትውልድ ማቆየቱ አንድምታው ላቅ እንደሚል ይገልጻሉ፡፡ ትውልዱም በፈተና እዚህ የደረሰችን አገር ተረክቦ ኃላፊነቱን እንዲወጣ በአስተያየታቸው ጠይቀዋል፡፡

Äthiopien Addis Abeba | Feier des äthiopischen Patriots Day

82 ኛዉ የኢትዮጵያዉያን የድል በዓል ተከበረ

ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም፤ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ደም የሚፈስባት ምድር መሆን እንደማይገባት፤ በመታሰቢያ በዓሉ ላይ ባስተላለፉበት መልእክታቸው ተናግረዋል፡፡ “ህቺ አገር ዳግሞ የልጆቻን ደም የምትጠጣ ማድረግ አይገባም፡፡ ስንተባበር ስንደማመት ነው ኢትዮጵያችን እያደገች ወደፊት የምትሄደው፡፡” 82ኛው የአርበኞች መታሰቢ በዓል ዛሬ ሲከበር ከባለስልጣናቱ እና አርበኞች በተጨማሪ ታዳጊዎች እና የተለያዩ የማህበረሰብ አካላትም ወጥተው እለቱን በድምቀት አስታውሰውታል፡፡

ሥዩም ጌቱ

አዜብ ታደሰ

ዮኃንስ ገብረግዚአብሔር

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«ኢትዮጵያዉያን ቅኝ ገዢዎች ተደላድለው የሚኖሩባት አገር አለመሆኗያረጋገጡበት እለት ነው»

ተዛማጅ ዘገባዎች

80ኛው የኢትዮጵያ የአርበኞች ድል መታሰቢያ በዓል

80ኛው የኢትዮጵያ የአርበኞች ድል መታሰቢያ በዓል 05.05.2021

ኢጣሊያ በ1928 ኢትዮጵያን ብትወርም ኢትዮጵያውያን አርበኞች ወራሪውን ኃይል ለ5 ዓመታት በፅናት በመታገል ድል ተቀዳጅተዋል። የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ዛሬ በተከበረው የድል መታሰቢያ በዓል ላይ ከአባቶች የወረስነውን የአገር ፍቅርና አንድነት ዛሬ ሰላም ልንገነባበት ይገባል ብለዋል።