 8 ሚሊዮን ዶላር ለባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በUSAID | ኢትዮጵያ | DW | 16.08.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

8 ሚሊዮን ዶላር ለባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በUSAID

የአሜሪካ መንግስት ለ5 ዓመታት የሚቆይና ለስልጠና ፕሮግራም የሚውል የ7 ነጥብ 7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ከባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ዛሬ ተፈራረመ። ዩ ኤስ ኤይድ (USAID) ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ የ8 ተሸከርካሪዎች ርዳታም አድርጓል፡፡

8 ተሸከርካሪዎችም ተበርክተዋል

የአሜሪካ መንግስት ለ5 ዓመታት የሚቆይና ለስልጠና ፕሮግራም የሚውል የ7 ነጥብ 7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ከባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ዛሬ ተፈራረመ፣ ዩ ኤስ ኤይድ (USAID) ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ የ8 ተሸከርካሪዎች ርዳታም አድርጓል፡፡ በኢትዮጵያ የዩ ኤስ ኤይድ ዳይሬክተር ዢያን ጆንስ ዛሬ በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው ስምምነቱን ሲፈርሙ እንደተናገሩት ባለፉት 10 ዓመታት ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን በየአደጋ ስጋት አመራር ስልጠና በአሜሪካ ድጋፍ ተደርጓል፣ አሁንም ያን ለማስቀጠል የስልጠና በጀት ተመድቧል ብለዋል።

«ባለፉት 10 ዓመታት ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን የአደጋ ስጋት አመራር ሥልጠና ሰትተናል፣ እነኝህ ሰልታኞች አሁን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ እየሰሩ ይገኛሉ፣ ይህን የአደጋ ስጋት አመራር ስልጠና ለማስቀጠል የ 7. 7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ከባሕር ዳር ኒቨርሲቲ ጋር ተፈራርመናል” 
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክስ ኮሙኒኬሽን ምክትል ፕረዚደንት ዶ/ር ዘውዱ እምሩ በዚህ ፕሮጀክት በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ሌሎች 11 ዩኒቨርሲቲዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ነው ያሉት፡፡

በፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሚሆኑት ዩኒቨርሲቲዎች ባሕር ዳር፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ጅግጅጋ፣ ሐዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ ሰመራ፣ መቀሌ፣ ጋምቤላ፣ አምቦና ጂማ ዩኒቨርሲቲዎች መሆናቸው ተመልክቷል፡፡ በዘርፉ ወጣት ተመራማሪዎችና ሥራ ፈጣሪዎች እንደሚፈጠሩ ዶ/ር ዘውዱ አመልክተዋል፡፡ በተመሳሰይ ዩኤስ ኤይድ ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ 8 ተሸከርካሪዎችን ዛሬ አበርክቷል፡፡ በኢትዮጵያ የዩ ኤስ ኤይድ ዳይሬክተር ዢያን ጆንስ ተሸከርካሪዎቹ በጦርነት ለተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያንና አምቡላንስ ለሌላቸው ተቋማት እገዛ ያደርጋሉ ብለዋል፡፡ 

«በሰሜኑ ጦርነት የተጎዱ ወገኖችን ለማገዝና የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ህዝባዊ አገልግሎቶችን ወደ ስራ መመለስ ተገቢ ነው፡፡ በጤናው ዘርፍ ይህን ለማገዝ የሚችሉ 8 ተሸከርካሪዎችን ለቢሮ ኃላፊው ዶ/ር መልካሙ አስረክበናል፡፡»

የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር መልካሙ አብጤ ዛሬ የተደረገው ድጋፍ በክልሉ ጤና ቢሮ ያለውን የተሽከርካሪ እጥረት በተወሰነም ቢሆን ይቀንሰዋል ነው ያሉት፡፡
ከህወሓት ጋር በነበረው ጦርነት በአማራ ክልል ከ1070 በላይ ጤና ተቋማት ከነሙሉ ንብረቶቻቸው መውደማቸውን በአማራ ክልል የተጠና አንድ ጥናት ማመልከቱ ይታወሳል፡፡

ዓለምነው መኮንን

ማንተጋፍቶት ስለሺ

አዜብ ታደሰ

Audios and videos on the topic

8 ተሸከርካሪዎችም ተበርክተዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ለልብ ሕክምና ማዕከል ድጋፍ አደረገ

ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ለልብ ሕክምና ማዕከል ድጋፍ አደረገ 08.08.2022

የጀርመኑ ዓለምአቀፍ የመገናኛ ብዙኃን ዶይቼ ቬለ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ የሆነው አንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ በኢትዮጵያ የልብ ሕሙማን ሕፃናት መርጃ ማዕከል የገንዘብ ድጋፍ አደረገ። ነጋሽ መሐመድ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 32 ዓመታት ለሕፃናት ነፃ የልብ ሕክምና በመስጠት ላይ ለሚገኘው ተቋም የ 50 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል።

የሲቪል ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ጥሪ

የሲቪል ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ጥሪ 16.08.2022

የፌዴራል መንሥስት እና ትግራይን እየመራ የሚገኘው ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)ለድርድር ያሳዩትን ተነሳሽነት እንደሚያደንቅ የኢትዮጵያ ሲቪል ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ገለጠ። ምክር ቤቱ ሁለቱም ወገኖች በድርድር ሂደቱ ላይ በቅን ልቦና እንዲሳተፉ ጠይቋል።

የተመድ ለኢትዮጵያ የጥገኝነት ጠያቂዎች አስቸኳይ የገንዘብ ድግፍ መጠየቁ

የተመድ ለኢትዮጵያ የጥገኝነት ጠያቂዎች አስቸኳይ የገንዘብ ድግፍ መጠየቁ 10.08.2022

ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ከ750,000 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞችንና ጥገኝነት ጠያቂዎችን ለመመገብ የ73 ሚሊየን ዶላር አስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ ጥሪ ቀረበ።