8 ሚሊዮን ዶላር ለባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በUSAID

የአሜሪካ መንግስት ለ5 ዓመታት የሚቆይና ለስልጠና ፕሮግራም የሚውል የ7 ነጥብ 7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ከባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ዛሬ ተፈራረመ። ዩ ኤስ ኤይድ (USAID) ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ የ8 ተሸከርካሪዎች ርዳታም አድርጓል፡፡
የአሜሪካ መንግስት ለ5 ዓመታት የሚቆይና ለስልጠና ፕሮግራም የሚውል የ7 ነጥብ 7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ከባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ዛሬ ተፈራረመ፣ ዩ ኤስ ኤይድ (USAID) ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ የ8 ተሸከርካሪዎች ርዳታም አድርጓል፡፡ በኢትዮጵያ የዩ ኤስ ኤይድ ዳይሬክተር ዢያን ጆንስ ዛሬ በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው ስምምነቱን ሲፈርሙ እንደተናገሩት ባለፉት 10 ዓመታት ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን በየአደጋ ስጋት አመራር ስልጠና በአሜሪካ ድጋፍ ተደርጓል፣ አሁንም ያን ለማስቀጠል የስልጠና በጀት ተመድቧል ብለዋል።
«ባለፉት 10 ዓመታት ከ300 በላይ ኢትዮጵያውያን የአደጋ ስጋት አመራር ሥልጠና ሰትተናል፣ እነኝህ ሰልታኞች አሁን ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ እየሰሩ ይገኛሉ፣ ይህን የአደጋ ስጋት አመራር ስልጠና ለማስቀጠል የ 7. 7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ከባሕር ዳር ኒቨርሲቲ ጋር ተፈራርመናል”
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክስ ኮሙኒኬሽን ምክትል ፕረዚደንት ዶ/ር ዘውዱ እምሩ በዚህ ፕሮጀክት በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ሌሎች 11 ዩኒቨርሲቲዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ነው ያሉት፡፡
በፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሚሆኑት ዩኒቨርሲቲዎች ባሕር ዳር፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ጅግጅጋ፣ ሐዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ ሰመራ፣ መቀሌ፣ ጋምቤላ፣ አምቦና ጂማ ዩኒቨርሲቲዎች መሆናቸው ተመልክቷል፡፡ በዘርፉ ወጣት ተመራማሪዎችና ሥራ ፈጣሪዎች እንደሚፈጠሩ ዶ/ር ዘውዱ አመልክተዋል፡፡ በተመሳሰይ ዩኤስ ኤይድ ለአማራ ክልል ጤና ቢሮ 8 ተሸከርካሪዎችን ዛሬ አበርክቷል፡፡ በኢትዮጵያ የዩ ኤስ ኤይድ ዳይሬክተር ዢያን ጆንስ ተሸከርካሪዎቹ በጦርነት ለተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያንና አምቡላንስ ለሌላቸው ተቋማት እገዛ ያደርጋሉ ብለዋል፡፡
«በሰሜኑ ጦርነት የተጎዱ ወገኖችን ለማገዝና የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ህዝባዊ አገልግሎቶችን ወደ ስራ መመለስ ተገቢ ነው፡፡ በጤናው ዘርፍ ይህን ለማገዝ የሚችሉ 8 ተሸከርካሪዎችን ለቢሮ ኃላፊው ዶ/ር መልካሙ አስረክበናል፡፡»
የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር መልካሙ አብጤ ዛሬ የተደረገው ድጋፍ በክልሉ ጤና ቢሮ ያለውን የተሽከርካሪ እጥረት በተወሰነም ቢሆን ይቀንሰዋል ነው ያሉት፡፡
ከህወሓት ጋር በነበረው ጦርነት በአማራ ክልል ከ1070 በላይ ጤና ተቋማት ከነሙሉ ንብረቶቻቸው መውደማቸውን በአማራ ክልል የተጠና አንድ ጥናት ማመልከቱ ይታወሳል፡፡
ዓለምነው መኮንን
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