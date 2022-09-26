77ኛዉ ጉባኤ፣የዓለም ቀዉስ

ጥሪ፣መልሱ ዉኃ አጥተዉ ለሚራቡ ሚሊዮኖች ወይም በዉኃ ለሚጥለቀለቁ መቶ ሺዎች በተለይ ከኢትዮጵያ እስከ ኩባ፣ ከሶማሊያ እስከ ጃማይካ ለሚገኙ ሐገራት ሕዝቦች በርግጥ የዘገየ ነዉ። የቫኑዋቱ ፕሬዝደንት ኒከኒከ ቩሮባራቩ ከተፈጥሮዉ መቅሰፍት የሚያመልጥ የለም እያሉ አስጠነቀቁ።
የዓለም መሪዎች ወይም ተወካዮች «የተባበሩት መግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ» ለተባለዉ ስብሰባ ኒዮርክ ላይ ታደሙ።ከ1946 ጀምሮ (ዘመኑ በሙሉ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር ነዉ) እንደሚያደርጉት ለዓመታዊ ፖለቲካዊ «ግብራቸዉ» ንግግር አድርገዉ ወደየመጡበት ተመለሱ።«ሥራ አለ እንደገና» ነዉ ያለችዉ ድምፃዊቱ።ደካሞችን የሚፈጅ፣ አብኛዉን ሕዝብ ቁልቁል የሚደፍቅ ጦርነት፣ ግጭት፣ ረሐብ፣ ዉዝግብ ሥራ ከሆነ-በርግጥ ሥራ አለ እንደገና።የጉባኤዉን የጎላ መልዕክት ከዓለም ዕዉነታ ጋር አሰባጥር ባጭሩ እንቃኛለን ላፍታ አብራችሁኝ ቆዩ።
ጉኤዉ ጥር 1946 ለንደን ብሪታንያ ዉስጥ የመጀመሪያ ስብሰባዉን አደረገ።ያኔ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራቾች የነበሩት የ51 ሐገራት መሪዎችና ተወካዮች ተካፍለዉበታል።ከ1952 ጀምሮ ግን ካንዴ በስተቀር የሚደረገዉ ኒዮርክ ነዉ።ሌላ ቦታ የተደረገዉ በ1988 ነበር። የያኔዉ የፍልስጤም ነፃ አዉጪ ድርጅት (PLO) መሪrnን የያሲር አረፋትን ለማስተናገድ ሲባል ጄኔቭ-ስዊትዘር ላንድ ነበር።
በነገራችን ላይ አረፋት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ መሳጭ ንግግር በማድረግ ከሚጠቀሱ መሪዎች አንዱ ናቸዉ።1974።«ዛሬ እዚሕ የመጣሁት ባንድ እጄ የወይራ ዛፍ ዝንጣፊ፣ በሌላዉ የነፃነት ተዋጊ ጠመንጃዬን ይዜ ነዉ።የወይራ ዛፍ ዝንጣፊዉ ከእጂ ላይ እንዲወድቅ አታድርጉ።እደግመዋለሁ የወይራ ዛፍ ዝንጣፊዉ ከእጄ እንዲወድቅ አታድርጉ።»
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተመሰረተ በሁለተኛ ዓመቱ ግድም በ1947 የእስከያኔዉ ፍልስጤም ግዛት እሁለት ተገምሶ የእስራኤልና የፍልስጤሞች መንግስታት እንዲመሰረቱ ያፀደቀዉ ዉሳኔ እስከ ዛሬ ድረስ ገቢር አልሆነም።
የድርጅቱ ሌሎች በርካታ ዉሳኔዎች፣የሰላም ግብዣ፣ ጥሪ፣ጩኸቱ፣ የዲፕሎማሲዉ ዉጣ ዉረድ፣ ጦርነቱም ሆነ የጠመንጃዉ ትግል ግን የፍልስጤምን ሕዝብ ነፃ ማዉጣት አይደለም ከግድያ፣አፈና፣ስደት፣ ችግርና ችጋር ማላቀቅ አልቻለም።
የዓለም መሪዎች ለ77ኛዉ ጉባኤ ኒዮርክ ላይ ሲደሰኩሩ የፍልስጤም ስደተኞችን ከሊባኖስ ለዳግም ስደት ስታጉዝ የነበረች ጀልባ መስጠሟን ሰማን።29 ሰዎች ዉኃ በላቸዉ።
ዓለም አቀፉ ድርጅት የፍልስጤም-እስራኤሎችን ጉዳይ በወሰነ ባዓመቱ በመላዉ ዓለም ሰበአዊ መብት እንዲከበር የሚያዘዉን ደንብ አፅድቆ ነበር።1948። በ74ኛ ዓመቱ ዘንድሮም ዓለም የግፍ-ግፉዓት ምድር መሆንዋን የድርጅቱ ዓላማ መርሆች አመንጪ ከሆነችዉ ልዕለ ኃያሊቱ ሐገር መሪ በላይ ሌላ ምስክር መጥራት አያስፈልግም።ፕሬዝደንት ጆሴፍ ባይደን
«(ቀዳሚዎቻችን) ሰብአዊ መብት ማክበር ማድረግ የምንፈልገዉ ሁሉ መሰረት እንደሆነ በ1948 ግልፅ አድርገዋል።ይሁንና ዛሬም በ2022 በሁሉም የዓለም ክፍል መሠረታዊ ነፃነቶች ለአደጋ ተጋልጠዋል።»
ለሁለት ሳምንት ከሚዘልቀዉ ጉባኤ አምስቱ ቀናት «ጠቅላላ ክርክር» ለሚባለዉ የሐገራት መሪዎችና ተወካዮች ንግግር ይመደባል።ተናጋሪዎች ከ15 ደቂቃ በላይ ጊዜ እንዳይወስዱ አስተናጋጆች ይመክራሉ።ይመክራሉ እንጂ-አያስገድዱም።
የቀድሞዉ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ በ2014 39 ደቂቃ ተናገሩ።በ2015 ወደ 43 ከፍ አደረጉት።በ2016 ደግሞ 47።ሁሌም ሲናገሩ ብዙዎች አጨበጨቡ እንጂ ስለፈጁት ጊዜ ማንም ምንም ያላቸዉ የለም።
የቀድሞዉ የሕንድ መከላከያ ሚንስትር ቪኬ ክሪሺና ሜኖን በ1957 ከሰባት ሰዓት በላይ አዉርተዋል።ሚንስትሩ ንግግር ያደረጉት ግን ለጠቅላላ ጉባኤዉ ሳይሆን ለፀጥታዉ ምክር ቤት ነበር።ለጠቅላላ ጉባኤዉ ረጅም ንግግር በማድረግ እስካሁን ሪኮርድ የሰበሩት የቀድሞዉ የኩባ መሪ ፊደል ካስትሮ ናቸዉ።269 ደቂቃ አወሩ።በ1960።
ካስትሮ ንግግራቸዉን እንዲያሳጥሩ አስተጋጆች አትሮኖሱ አጠገብ ያለዉን መብራት ብልጭ ድርግም እያደረጉ ሲያቸግሯቸዉ ሰዉዬዉ መሐረባቸዉን አፑሏ ላይ ጣል አደረጉና ቀጠሉ-አሉ ያኔ ያዩ።የቀድሞዉ የሶቭየት ሕብረት መሪ ኒኪታ ኽሩሼቭ 140 ደቂቃ፣ የቀድሞዉ የሊቢያ መሪ ሙዓመር ቃዛፊ 96 ደቂቃ በማዉራት የሁለተኛና የሶስተኝነቱን ደረጃ ይይዛሉ።
በዘንድሮዉ ጉባኤ ረጅም ንግግር ያደረገዉ መሪ ማንነት ገና አልተነገርንም።ከኢትዮጵያ እስከ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ከቫኑዋት ደሴት እስከ ኔዘርላንድስ የሚገኙ መሪዎች ከጠቃቀሷቸዉ ትላልቅ ርዕሶች አንዱ የዓየር ንብረት ለዉጥና መዘዙ ነዉ።የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን «ቃልን-ምግባር» ይከተል አሉ።
«የዓየር ንብረት መቅሰፍትንና የሚያስከትለዉን አሰቃቂ መዘዝ መከላከል ይቻላል።ስለዚሕ እዚሕ የተሰበሰቡት መንግስታት በሙሉ ዲስኩራቸዉን ወደ ተግባር እንዲቀየሩት አስቸኳይ ጥሪ አቀርባለሁ።»የኔዘርላንድስ ጠቅላይ ሚንስትር ማርክ ሩተ መልዕክት ለአቶ ደመቀ አስቸኳይ ጥሪ መልስ ይመስላል። «በማደግ ላይ የሚገኙ ሐገራት ተገቢዉን ርምጃ እንዲወስዱ የበለፀጉት ሐገራት ድጋፍ የማድረግ ሐላፊነት አለባቸዉ።ሁኔታዉን መለወጥ የምንችለዉ በጋራ እርምጃ ስንወስድ ብቻ ነዉ።»
ግን ያዉ አሁንም ቃል ነዉ።ጥሪ፣መልሱ ዉኃ አጥተዉ ለሚራቡ ሚሊዮኖች ወይም በዉኃ ለሚጥለቀለቁ መቶ ሺዎች በተለይ ከኢትዮጵያ እስከ ኩባ፣ ከሶማሊያ እስከ ጃማይካ ለሚገኙ ሐገራት ሕዝቦች በርግጥ የዘገየ ነዉ።የዓየር ንብረት ለዉጥ ወደ ባሕር ያሰምጣቸዋል የሚባሉ ደሴቶችን የምታጫፍረዉ የቫኑዋቱ ፕሬዝደንት ኒከኒከ ቩሮባራቩ ከተፈጥሮዉ መቅሰፍት የሚያመልጥ የለም እያሉ አስጠነቀቁ።
«አሁን ደሴቶቻችንን፣ ከተሞቻችንና መንግስቶቻችንን የሚጎዳዉ የከፋ የዓየር ፀባይ ከሚያደርሰዉ ጥፋት የሚያመልጥ የለም።እየከፋ ከመጣዉ ጥፋት የሚድን የለም።»
ትንቢት ዓይደለም።ከጉባኤዉ በፊት አፍሪቃ፣ አዉሮጳና እስያ ላይ የጠናዉ የገረረ ፀሐይ፣ድርቅና ጎርፍ አሜሪካኖችን በአዉሎ ንፋስና ወጀቦ እያተራመሰ ነዉ።ከኩባ እስከ ካናዳ፣ ከጃማይካ እስከ ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ሐገራት መሪዎች ወደየ ርዕሰ ከተሞቻቸዉ ሲመለሱ የየመጀመሪያ ስራቸዉ የተፈጥሮ መቅሰፍትን መከላከል ነዉ።
በጉባኤዉ ላይ የኪየቭ-ዋሽግተን፣ ብራስልስ ተባባሪዎችም ሆኑ የሞስኮ፣ፒዮንግዮንግ፣ ቴሕራን፣ ቤጄንግ ጠላት፣ተሻሚ ወይም ተቀናቃኞቻቸዉ አንዳቸዉ ሌላቸዉን የመዉቀስ-ማዉገዝ ማሳጣቸዉን ያሕል ጦርነት ተቃዋሚ ወይም ሰላም ፈላጊነቻዉን የየንግራቸዉ አልፋ ወ ኦሜጋ አድርገዉት ነበር።የጀርመኑ መራሔ መንግስት ኦላፍ ሾልስ።
ሾልስ ከንግግራቸዉ በኋላ «ስራ አለ እንደገና» ብለዉ ከነበር ያደረጉት ነዳጅ ፍለጋ ከሪያድ፣ አቡዳቢ፣ ዶኻ ፈላጭ ቆራጮች ጋር መደራደርን ነዉ።ከመካከለኛዉ ምስራቅ ሲመለሱ ኮሮና ያዛቸዉ ማለትን ሰማን።እንደ ሾልስ ሁሉ የፕሬዝደንት ጆ ባይደን መልዕክትም የጦርነት ዛቻን ከሰላም ጥሪ የቀየጠ ነበር።
«ልክ እንደናንተ ሁሉ ዩናይትድ ስቴትስ ይሕ ጦርነት በፍትሐዊ ዉል እንዲያበቃ ትፈልጋለች።ሁላችንም ባፀደቅነዉ ስምምነት መሰረት።ይሕንን የምታደናቅፈዉ ብቸኛ ሐገር ሩሲያ ናት።
የሩሲያዉ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር የሰርጌይ ላቭሮቭ አፀፋ ምዕራቦችን ማዉገዝ መኮነን ነበር።
«የወደፊቱ የዓለም ገፅታ ዛሬ ይወሰናል።ይሕ ለማንኛዉም ገለልተኛ ታዛቢ ግልፅ ነዉ።ጥያቄዉ፣ አንድ ጉልበተኛ ከአናት ተቀምጦ የተቀሩትን በሙሉ እሱን እንዲከተሉ የሚያደርግበት፣ከዚያ የበላይነቱ ብቻዉን ተጠቃሚ የሚያደርግበት ሥርዓት ነዉ የምንፈልገዉ ወይስ ዴምክራሲያዊ፣ፍትሐዊ ፣ዛቻ፣የአፍቃሬ ናዚዎችና ፍራቻና የእጅ አዙር ቅኝ ገዢዎች ፍርሐት የሌለባት ዓለም (የምንፈልገዉ የሚል) ነዉ።ሩሲያ አጥብቃ ሁለተኛዉን ትመርጣለች።ይሕን ለማሳካት ከተባባሪዎቻችን፣ ከሸሪኮቻችን ከአጋሮቻችን ጋር ጥሪ እናደርጋለን።»
አሉ ተባባሉና ተለያዩ።ዩክሬንን የሚያወድመዉ ጦርነትም ቀጠለ።ኢጣሊያኖች ሲበዛ ወደ ቀኝ ተስፈንጥረዉ ባንድ ወቅት የቬኒቶ ሞሰሎኒ አፍቃሪ ፖለቲከኛ የሚመሩትን ቀኝ ፅንፈኛ ፓርቲ መረጡ።በዩክሬኑ ጦርነት ለተዘፈቁት የአዉሮጳ ሕብረት መሪዎች ሌላ ፈተና።
የፕሬዝደንት ጆ ባይደን መስተዳድር የታይፔ-ታይዋን ፖለቲከኞችን ባደባባይ እቅፍ-ድግፍ ማድረጉ ያስቆጣቸዉ የቤጆንግ መሪዎች ወደ ኒዮርክ የተጓዙት ጠንካራ አፀፋ እያሰላሰሉ ሳይሆን አልቀረም።በጉባኤዉ መሐል ደግሞ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ይባስ ብለዉ ቻይና ታይዋንን ካጠቃች ዩናይትድ ስቴትስ ጥቃቱን እንደምትመክት አስጠንቀቁ።
ለጉባኤተኞች ንግግር ያደረጉት የቻይናዉ ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ዋንግ ዩ የባይደንን ማስጠንቀቂያ በማስጠንቀቂያ ለመፀፋት አላመነቱም ግን እንደ ሁሉም ተናጋሪ በሰላም ጥሪና በሰላም ስም ነዉ።
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ