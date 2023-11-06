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የኦሞ ወንዝ ውሃ ሙላት 39 ቀበሌያትን ከቧል

ሰኞ፣ ጥቅምት 26 2016

የውሃ ሙላቱን በመሸሽ መንደራቸውን የለቀቁ ነዋሪዎች እስከአሁን ድጋፍ አለማግኘታቸውን በተመለከተ ዶቼ ቬለ የጠየቃቸው የደቡብ ኦሞ ዞን የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ፣ዞኑ ለተፈናቃዮቹ የዕለት ደራሽ ድጋፎችን ለማቅረብ ተረጂዎችን የመለየት ሥራ በመከናወን ላይ እንደሚገኝና በዚህ ሳምንት በዞን አቅም የምግብ ድጋፎች እደላ እንጀምራለን ብሏል ፡፡

https://p.dw.com/p/4YSpO
«በእነኝሁ ቀበሌያት  የሚገኙ 60 ሺህ ነዋሪዎችን በደረቃማ ሥፍራዎች ላይ እንዲሠፍሩ የሚያስችል ሥራ በማከናወን ላይ ነው።» የውሃ ሙላቱ ከሰዎች በተጨማሪ በትምህርት ቤቶች ፣በጤና ኬላዎች እና በመስኖ ተቋማት ላይ ለጊዜው ግምቱ ያልተሠላ ጉዳት አድርሷል ፡፡
አሁን የተከሰተው ጎርፋ በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ባያስከትልም ከቀደሙት ጊዜያት ከበድ ያለ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ኤርሚያስ “ የውሃ ሙላቱ 39 ቀበሌያትን ከቦ ይገኛል ፡፡ ምስል South Omo Zone Government

የኦሞ ወንዝ ውሃ ሙላት 39 ቀበሌያት ከቧል

የኦሞ ወንዝ ነዋሪዎችን አፈናቀለ

ሎኮሪስ ኛካል በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ ድልኝሙር በተባለው መንደር ነዋሪ ናቸው ፡፡ ሎኮሪስ ካባለፈው ሳምንት ጀምሮ በኦሞ ወንዝ ሙላት የተነሳ መንደራቸው በውሃ መከበቡን ይናገራሉ ፡፡ በዚህም ምክንያት እሳቸውና ሌሎች የመንደሩ ነዋሪዎች ቤተሰቦቻቸውንና የቤት እንስሳቶቻቸውን በመያዝ ወንዙን አቋርጠው ወደ ደረቃማ መሬቶች መሸሻቸውን ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል፡፡

የአስቸኳይ ድጋፍ ጥሪ

እነሎኮሪስ አሁን ላይ ከወንዙ ሙላት ህወታቸውን ማትረፍ ቢችሉም እስከአሁን ግን ምንም አይነት ድጋፍ እንዳላገኙ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል ፡፡ “ አሁንላይ ከውሃ ወደ ደረቅ አካባቢ ወጥተናል “ ያሉት የአደጋው ተጠቂዎች “ ጎርፉ በጣም ከባድ ነው ፡፡ በእርግጥ የወረዳው መንግሥት ከውሃ ከበባው ለማውጣት እገዛ አድርጎልናል ፡፡ነገር ግን የሰዎች ቀለብና የእንስሳት መኖ በውሃው በመወሰዱ ችግር ላይ ወድቀናል ፡፡ በተለይ ህጻናት እና ነፍሰ ጡር እናቶች በጣም ጎዳት ላይ ናቸው ፡፡በመሆኑም አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ያሥፈልገናል “ ብለዋል ፡፡በደቡብ ከ62 ሺህ በላይ ሰዎች በወንዝ ሙላት ተፈናቀሉ 

ይህ  ከመደበኛ በላይ የሆነ  የዝናብ መጠን ሊከሰት የቻለው የምሥራቅና የመካከለኛው ፓስፊክ ውቂያኖስ እና የምዕራብ ህንድ ውቂያኖስ ከመደበኛ በላይ ሙቀት በመልቀቃቸውና ኤሊኖ የተባለው የአየር ክሰተት በመፍጠሩ መሆኑን የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ተቋም አስታውቋል ፡፡
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት  አሁን ላይ በአብዛኛው የአገሪቱ አካባቢዎች  ወቅቱን ያልጠበቀና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ ሁኔታ እየተስተዋለ ይገኛል ፡፡ምስል South Omo Zone Government

የውሃ ሙላቱን በመሸሽ መንደራቸውን የለቀቁ ነዋሪዎች እስከአሁን ድጋፍ አለማግኘታቸውን በተመለከተ በዶቼ ቬለ የተጠየቁት የደቡብ ኦሞ ዞን የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኤርሚያስ ኖንጎዲዮ “ ዞኑ ለተፈናቃዮቹ የዕለት ደራሽ ድጋፎችን ለማቅረብ ተረጂዎችን የመለየት ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል ፡፡ በዚህ ሳምንት በዞን አቅም የምግብ ድጋፎች እደላ እንጀምራለን   ፡፡ ነገር ግን ከችግሩ ስፋት አንጻር በአገሪቱ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችና የረድኤት ድርጅቶች እገዛ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን” ብለዋል  ፡፡

የነፍስ አድን ሥራ

የደቡብ ኦሞ ዞን የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኤርሚያስ ኖንጎዲዮ በዳሰነች ወረዳ የኦሞ ወንዝ እየሞላ በነዋሪዎችና በመሠረተ ልማቶች ላይ ተደጋጋሚ ጉዳቶችን እያደረሰ እንደሚገኝ ተናግረዋል  ፡፡ከኦሞ ወንዝ በተነሳዉ ጎርፍ ከ15 ሺህ በላይ ሰዉ ተፈናቀለ አሁን የተከሰተው ጎርፋ በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ባያስከትልም ከቀደሙት ጊዜያት ከበድ ያለ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ኤርሚያስ “ የውሃ ሙላቱ 39 ቀበሌያትን ከቦ ይገኛል ፡፡  በእነኝሁ ቀበሌያት  የሚገኙ 60 ሺህ ነዋሪዎችን በደረቃማ ሥፍራዎች ላይ እንዲሠፍሩ የሚያስችል ሥራ በማከናወን ላይ እንገኛለን ፡፡ የውሃ ሙላቱ ከሰዎች በተጨማሪ በትምህርት ቤቶች ፣በጤና ኬላዎች እና በመስኖ ተቋማት ላይ ለጊዜው ግምቱ ያልተሠላ ጉዳት አድርሷል ፡፡ አሁንላይም የዳሰነች ወረዳ ዋና ከተማ ወደ ሆነው ኦሞራቴ  ሰብሮ እንዳይገባ የመከላከል ሥራ እየተሠራ ይገኛል “ ብለዋል ፡፡ በደቡብ ክልል የጎርፍ አደጋ 11 ሰዎች ገድሎ ሺዎችን አፈናቅሏል

«በእርግጥ የወረዳው መንግሥት ከውሃ ከበባው ለማውጣት እገዛ አድርጎልናል ፡፡ነገር ግን የሰዎች ቀለብና የእንስሳት መኖ በውሃው በመወሰዱ ችግር ላይ ወድቀናል ፡፡ »
እነሎኮሪስ አሁን ላይ ከወንዙ ሙላት ህወታቸውን ማትረፍ ቢችሉም እስከአሁን ግን ምንም አይነት ድጋፍ እንዳላገኙ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል ፡፡ “ አሁን ላይ ከውሃ ወደ ደረቅ አካባቢ ወጥተናል “ ያሉት የአደጋው ተጠቂዎች “ ጎርፉ በጣም ከባድ ነው ፡፡ ምስል South Omo Zone Government

ኤሊኖ  

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት  አሁን ላይ በአብዛኛው የአገሪቱ አካባቢዎች  ወቅቱን ያልጠበቀና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ ሁኔታ እየተስተዋለ ይገኛል ፡፡ ይህ  ከመደበኛ በላይ የሆነ  የዝናብ መጠን ሊከሰት የቻለው የምሥራቅና የመካከለኛው ፓስፊክ ውቂያኖስ እና የምዕራብ ህንድ ውቂያኖስ ከመደበኛ በላይ ሙቀት በመልቀቃቸውና ኤሊኖ የተባለው የአየር ክሰተት በመፍጠሩ መሆኑን የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ተቋም አስታውቋል ፡፡የዝናብ ክስተቱ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች ልምላሜን በመጨምር ለግጦሽ ምቹ ሁኔታ ሊፈጥ ቢችልም  ያልተጠበቀ የጎርፍ አደጋ ምክንያት የመሆን ዕድል እንዳለው በተቋሙ የሜትሮሎጂ ትንበያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምርምር ዘርፍ  ምክትል ዳይሬክተር   ዶክተር አሳምነው ተሾመ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል ፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ  

ኂሩት መለሰ

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