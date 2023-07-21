500 ሚሊየን ችግኝ፤ የመውጫ ፈተና፤ የዩክሬን ሩሲያ እህል ንግድ ውል

የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴ ተጠቃሚዎች በየዕለቱ ሃሳብ አስተያየታቸውን የሚያካፍሉባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ጥቂት አይደሉም። እንደወትሮው የብዙዎችን ትኩረት የሳቡ ሁለት ሀገራዊ አንድ ዓለም አቀፍ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከተሰጡ አስተያየቶች ለጣቢያችን የሚመጥኑትን መራርጠናል።
መንግሥት የአረንጓዴ አሻራ ጉዳይ ኢትዮጵያን የመጠበቅ፣ የማክበር እና የማበልጸግ ጉዳይ መሆኑን፣ ታሪክ የመቀየር ለትውልድ የመትረፍ ጉዳይ መሆኑን ይገልጻል። 500 ሚሊየን ችግኝ በአንድ ጀንበር የመትከል ዕቅዱ ተግባራዊ የሚሆንበትን ዕለት በአዘቦት ቀን እንዲሆን የመረጠውም ሁሉም ወገን እንዲሳተፍ ዕድሉን ለመስጠት እንደሆነም አመልክቷል። ሰኞ ዕለት በተከናወነው «ነገር ዛሬ እንትከል» በተሰኘው አረንጓዴ ዘመቻም የተተከሉት ችግኞች ከ500 ሚሊየን በላይ መሆናቸውን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በይፋ ገልጸዋል። ላለፉት ተከታታይ አራት ዓመታት የቀጠለው ችግኝ የመትከሉ ዘመቻ የደን ይዞታዋ ተመናምኖ በረሃማነት እያጠቃት ለመጣችው ኢትዮጵያ አዎንታዊ ውጤት እንዳለው የሚናገሩ በርካቶች ናቸው። ይህን በማመንም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉም የሚገልጹ ጥቂት አይደሉም። በአንጻሩ ተተከለ የሚባለው የችግኝ ብዛት ካለው ነባራዊ እውነታ ጋር አልተጣጣመም የሚሉም አሉ። ለዚህም የሚያነሷቸው መከራከሪያዎች ወሳኝና ተጨባጭ ማብራሪያ የሚፈልጉ ናቸው። በአንድ ጀንበር የሚሊየኖች ችግኝ ተከላን በተመለከተ በርካቶች አስተያየታቸውን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አጋርተዋል። የፌስቡክ ተጠቃሚው ከማል ያው፤ «ችግኝ መትከል መልካም ነዉ» ሲሉ፤ ፍሰሀ በቀለ በበኩላቸው፤ «የችግኝ ብክነት እንዳይደገም የተረከብነውን ችግኝ በሙሉ እንትከል» በማለት አሳስበዋል። ክፍሌ ዮሐንስ ደግሞ፤ «ችግኞችን በሥርዓት የሚተክሉ የመኖራቸውን ያህል የተወሰኑ ደግሞ በአንድ እጃቸው የተሰጣቸውን የመጠጥ ውኃ በጥንቃቄ ይዘው በሌላ እጃቸው የችግኙን ቀንበጥ በቸልተኝነት ወይም በቄንጥ እንደ ፋሲካ ዶሮ ወደ ታች አንጠልጥለው በመያዝ ለችግኝ የማይጠነቀቁ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ሲዋከብ አንዱ የተከለውን ችግኝ ረግጦትም ያልፋል። ችግኞቹን ወደ ጎን የሚተክልም አይጠፋም። መሬት ላይ የማስቀመጥ ያህል ቁጭ አድርጎት የሚሄድም ይኖራል። ሌላው ደግሞ ችግኙን እስከ ወገቡም የሚቀብረውም አለ። በችኮላ ተጣድፈንና አጣመን የምንተክላቸው ችግኞች ሲያድጉም ጠማማ ስለሚሆኑ ፦ ከማገዶ ውጭ ለሌላ ሥራ ብዙም ስለማይጠቅሙ ቀጥ በማድረግ ለመትከል እንሞክር።
በጣም ብዙ ችግኝ አጣመን ከምንተክል የተሰጠንን ጥቂት ችግኝ ቀጥ አድርገን መትከል ብንችል ጥሩ ነው።» በማለት ችግኝ ተካዮች ሊያደርጉት የሚገባውን መክረዋል። ከድር ሞሐ፤ «ችግኝ መትከል፡ ችግር መንቀል የኢትዮጵያዊያን ልዩ መገለጫ ነው።» ይላሉ። ዳጊ ፈለቀ፤ «በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ችግኝ በመትከል ለመጪው ትውልድ የድርቅ ስጋት የሌለባት፣ የበለጸገች ኢትዮጵያን እናወርሳለን።» ነው የሚሉት። አዋስ አዱኛ በበኩላቸው፤ «ነገን ዛሬ እንትከል። ኑ ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናልብሳት።» በማለት ዜጎች በችግኝ ተከላው እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። አዲስ ሕይወት፤ «አረንጓዴ አሻራ የዓለምን የአየር ንብረት ለውጥ በማስተካከል ጉልህ አበርክቶ እያደረግ ይገኛል። ሴት፡ ወንድ፡ ሕጻን አዛውንት የማይለየው አርንጓዴ አሻራችን ለኢትዮጵያ ክብርና ኩራት ነው።» ሲሉ ጥረቱን አድንቀዋል። መገረም ገረመኝ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ፤ «ሀገራችን ዛሬ ተባብራችሁ አልብሱኝ ብላ ጠርታን ማናችንም ከእናት ሀገራችን ጥሪ የመቅረት ሞራል የለንም! ወጥተን እንተክላለን ተክለን ተንከባክበን ለስኬት እናበቃለን።» ብለዋል። ተሻለ ማቴዎስ መገኔም ለችግኙ ሊደረግ የሚገባው ክብካቤ ካሳሰባቸው ወገን ናቸው፤ እናም፤ «ከተከላ በኋላ እንክብካቤ ይተኮርበት።» በማለት ያሳስባሉ። ግዜ ላቭ የተባሉ የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴው ተጠቃሚም፤ «መትከል ቀላል ነው ዋናው ችግር መከባከብ ነው።» ነው የሚሉት። ደርቤ ተስፋዬም፤ «ችግኝ በየዓመቱ ይተከላል እንጅ ነገ ተነገ ወዲያ መለስ ብለው አይከባከቡትም ለወሬ ነው።» ይላሉ። ደጀኔ ብሩ ሆርዶፋም ሌላው ቀርቶ ሊተኮርበት ይገባል ያሉትን ነው ያስታወሱት፤ «ድርቁን አስታውሱ፤ ይኽ ፖለቲካ አይደለም።» በማለት። አብነት ያቆብ የችግኝ ተከላውን ቀን የተመለከቱትበትን አቅጣጫ፤ «ቀልዱ፤ የዛሬ ቀን የችግኝ ተከላ ቀን ሳይሆን የፖለቲካ ቀን ነው። ችግኝን ፖለቲካ አደረጋችሁ።» በማለት ነው የገለጹት። ኤ ኤል አበበ ደግሞ፤ «ነገን ዛሬ እንትከል» አረንጓዴ አሻራ ፖለቲካ አይደለም። ማንም ተቃውሞ ወይም ደግፎ የፖለቲካ ትርፍ የሚያጋብስበትም አይደለም።
ይኽ ለነገ ኢትዮጵያ ልምላሜ ዛሬ የሚከናወን የትውልድ ሥራ ነው።» በማለት እሳቸውም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ሄኖክ ሄኖክ በበኩላቸው፤ «የማይጸድቅ ችግኝ» በማለት ሲተቹ፤ አብዱራህማን መሀመድ ዑመር ደግሞ፤ « መቼ እተዘጋጀው መሬት ላይ ነው የሚተከለው» በማለት ይጠይቃሉ። ኤደን ሁነኛው ቢተውም ይጠይቃሉ፤ «ሰው እህል ሳይዘራ/ በማዳበሪያ እንዴት ችግኝ ይተክላል ወይ መንግሥት? የሚገርመኝ ግን ያለእህል የሚኖር ይመስል ችግኝ እንተክላለን እያለ የሚያላዝን ሚዲያ እና ግለሰብ ነው!!» ስሜነህ ካሣ በበኩላቸው፤ «ለነገማ ዛሬ የተከልነው ዘረኝነት፣ ተረኝነት፣ ድህነት፣ መፈናቀልን፣ ራሀብን፣ መሪነት እና መምራት የተሳነው ብልፅግና ሠራሽ የኑሮ ውድነት፣ ቂምን አርግዞ ሰዶ ማሳደድ፣ እኔ ብቻ ያልኩት ትክክል ነው ሞቼ እገኛለሁ፣ ኧረ ስንቱን፤ ዛሬ ለነገ የተከልነው እና የምንተክለው እውነትም አረንጓዴ እና የመብል ዛፍ ቢሆንማ እሰይ ነበር።» ነው ያሉት። ይትባረክ ታረቀኝ ደግሞ፤ «ሰው እየነቀሉ ዛፍ የመትከል መንፈስ ከሀገራችን ላይ የተነቀለ ይሁን» ብለዋል። 500 ሚሊየን ይተከላል በተባለበት ቀን በሀድያ ዞን ሾኔ ከተማ የጋብቻ ሥርዓታቸውን የፈጸሙ ሙሽሮች 200 ችግኞችን በዕለቱ የመትከላቸውን ዜና ከሰሙት መካከል አልሀምዱሊላሂ አልሀምዱሊላሂ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ የጥንዶቹን ጋብቻ፤ « «ብልፅግና ጋብቻ» ሲሉት፤ በቀለ ደርጋሶ፤ «ልማታዊ ጋብቻ» ፤ ገብረጻዲቅ ወልደሩፋኤል ደግሞ፤ « «አረንጓዴው ጋብቻ።» ብለውታል።
እስካሁን ለተወሰኑ የትምህርት መስኮች ብቻ ይሰጥ የነበረው የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና ዘንድሮ ሁሉም እንዲወስዱ ተደርጎ ፈተናው ከወሰዱ 40 በመቶው ብቻ ማለፋቸው እንዲሁም ከግል ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ያለፉት 17 በመቶው ብቻ መሆናቸው የሰሞኑ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። የትዊተር ተጠቃሚው አት ሚሚባው፤ «ያለውን ሁሉ ችግር ተቋቁማችሁ የመውጫ ፈተናውን ያለፋችሁ ቀና ቀናው ይግጠማችሁ» ካሉ በኋላ፤ «የመውጫ ፈተና ግን ምንድነው?» በማለት ጥያቄያቸውን አስከትለዋል፤ ቦኮዑ ኢልማ ሃጂ ግን የመውጪያ ፈተናውን፤ «በኢትዮጵያ የተሳሳተውን የትምህርት አካሄድ የሚቀንስ ግሩም ሥራ።» ብለውታል፤ ዮናስ ታደለ ደግሞ፣ «አብሶ አንድ ቀን እንኳን ገብተው ሳይማሩ ዲግሪ፣ ማዕረግ እና ሰርትፍኬት የሚሰጡ የግል ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አሁንም ከፍተኛ ቁጥጥር ያስፈልጋል!!!!» ነው የሚሉት። ፍቃዱ ሲባኒ አጋም፤ «ለትምህርት ሚኒስቴር ምሥጋና ይገባዋል። ውጤት ከልፋትና ከጥራት ጋር ያምራል።» ብለዋል።
ብላክ ዳይነስቲ በበኩላቸው፤ «አካውንቲንግ ተማሪዎች ከግል መቶ በመቶ፤ በአብዛኛው ከመንግሥት ከ80 እስከ 90 በመቶ አላለፉም፤ ፈተናው እንዲመረመር እና በድጋሚ ፈተናው እንዲዘጋጅ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች እየጠየቁ ነው።» ይላሉ። ሶፊ ጠናው ደህና ውጤት አገኙ ያሏቸውን ያበረታታሉ፤ «አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኒዎሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኤክስቴንሽን የመውጫ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች ልትመሰገኑ ይገባል። ያለምንም የዩኒቨርሲቲው እገዛ፤ አንድም ቀን የማጠናከሪያ ትምህርት ሳይሰጣችሁ ተፈትናችሁ ይህን ውጤት በማስመዝገባችሁ።» ነው የሚሉት። ሳምሶን ኢርጋንዶ፤ «62 በመቶው ማለፋቸው ከጠበኩት በላይ ሆኖብኛል። ምናልባት የመጀመሪያ ስለሆነ የመቁረጫ ፐርሰንታይሉን ዝቅ አድርገው ሊሆን ይችላል። የመውጫ ፈተና ቀደሞ መሰጠት በጀመረባቸው በህክምና እና ጤና ባለሙያዎች እንዲህ አይነት ነገር ተደርጎ ነበር።» ይላሉ። ምስክር አዳነ ግን የተለየ ሃሳብ ነው ያላቸው፤ «የመውጫ ፈተና! ኢትዮጵያ ውስጥ የመውጫ ፈተና ማለፈም ሆነ መውደቅ ልዩነቱ ምንድነው? ሥራ አጥ እና ሥራ ያልተቀጠረ ልዩነቱ ምኑ ላይ ነው?» ብለዋል። ተስፋ ሙሉአለም ደግሞ፤ «እስኪ የሚመጣውን ለውጥ አብረን እናያለን።» በማለት ሃሳባቸውን በአጭሩ አጋርተዋል።
ሩሲያ የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ የሚቀርብበትን የጥቁር ባሕር የእህል ሽያጭ ስምምነት ማቋረጧን ያስታወቀችው በዚሁ ሳምንት ነው። የሞስኮ ውሳኔ በመላው ዓለም የእህል ዋጋ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያስከትል እንደሚችል እየተነገረ ነው። የተመድ ሩሲያ ውሉን አልቀጥልም ማለቷ በሁሉም አካባቢ ያለውን ፍላጎት ሊጎዳ እንደሚችል እያስጠነቀቀ ነው። በዚህ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል በሚል ለተሰጋው የምግብ አቅርቦት ቀውስም ወቀሳው ሩሲያ ላይ በዝቷል። ዩናይትድ ስቴትስ የሩሲያ መንግሥት ውሳኔውን መልሶ እንዲጤነው፤ በጥቁር ባሕር ላይ ያሉ መሠረተ ልማቶችን ከማጥቃትም እንድትታቀብ እያሳሰበች ነው። ጉዳዩ ዓለም አቀፍ ጫና የሚያስከትል በመሆኑ የተለያዩ ሃገራት ሰዎችን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እያነጋገረ፤ እያወዛገበ እና እያከራከረ ያለ ጉዳይ ሆኗል። የአውሮጳ እና የአሜሪካ ከፍተኛ ባለሥልጣናትን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ ሰዎች ሩሲያ የወሰነችውን አደገኛ ውሳኔ ወደጎን ብላ ባስቸኳይ ወደ ቀድሞው ስምምነት እንድተመለስ እየጠቀየቁ እያሳሰቡ ነው።
ከትዊተር ተጠቃሚዎች አንዱ ሻሮን ካሃን፤ «ሩሲያ በተመድ እና በቱርክ አደራዳሪነት ከተደረሰው ስምምነት ወደ ኋላ አፈገፈገች፤ ወደሌላ የምግብ እጥረት እየገባን ይሆን?» ብለው ሲጠይቁ፤ ድሪው የተባሉት በበኩላቸው፤ «የሕዝብ ብዛትን ለመቆጣጠር ረሀብ፤ ይኽን በፊት ያየሁት የት ነበር?» በሚል እሳቸውም ጥያቄ አንስተዋል። ለዚያንደር ደግሞ ጉዳዩ እንዲህ ነው፤ «አብዛኛው እህል የሚሄደው የወደ ሦስተኛው ዓለም ነው። ለዚህም ነው ስምምነት በመጀመሪያም ቢሆን የተደረገው።» ባይ ናቸው። ሚኔርቫ ዶል በሃሳቡ ቢስማሙም ይኽ ብቻ አይደለም ነው የሚሉት፤ «ትክክል ነህ ሆኖም ግን እህል ከውጭ በሚያስገቡ የአውሮጳ ሃገራት ላይም ቢሆን ጫና ማምጣቱ የማይቀር ነው።» ዑስታቭ በበኩላቸው፤ «ከዩክሬን እህል ለማንሸምተውም ቢሆን ዋጋው መጨመሩ የማይቀር ነው» የሚል ስጋት አላቸው፤ ይህን አስመልክቶ አስተያየት ከሰጡ ኢትዮጵያውያን ሜቦን ታደለ፤ «ኢትዮጵያ ተክታ export ታደርጋለች» ሲሉ ተመስገን ጥላሁንም እንደዚሁ፤ «አሁን ነዉ የምትመጣዉን የእርዳታ ስንዴ ኤክስፖር ማለትም ወደውጪ መላክ» ነው ያሉት፤ ጉዳዩ ግራ የገባቸው የመሰሉት ዮኒ ዮናስ ግን፤ «እኛን አያሳስበንም አይደል?» በማለት ጠይቀዋል።
ሸዋዬ ለገሠ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር