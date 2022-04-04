 40 ቀኑን የያዘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 04.04.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

40 ቀኑን የያዘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት

ካልተጠበቀው የዓለም ክፍል ባልተጠበቀ ሰዓት የፈነዳው የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ከተጀመረ 40 ቀን ሞላው። ጦርነቱ ከውድመት ኪሳራው ባሻገር በዓለም አቀፍ እና የኃይል አሰላለፍ አኳያ ያለውን ተጽዕኖ እንዴት ይታያል?

አውዲዮውን ያዳምጡ። 10:40

ማሕደረ ዜና

ካልተጠበቀው የዓለም ክፍል ባልተጠበቀ ሰዓት የፈነዳው የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ከተጀመረ 40 ቀን ሞላው። በእነዚህ 40 ቀናት በርካታ የዩክሬን ከተሞች ወድመዋል፤ በሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ሞተዋል፤ በሚሊየኖች የሚቆጠሩ ተሰደዋል ወይም ከመኖሪያ ቤት አካባቢያቸው ተፈናቅለዋል። የተመድ እንደሚለው ከሀገር ውጪ የተሰደዱት ቁጥራቸው ከአራት ሚሊየን አልፏል። ጦርነቱ ሩሲያ ዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት ቢሆንም ብዙዎች ግን ከዩክሬን ጀርባ ምዕራብ ሃገራት እንዳሉ በመጥቀስ ዓለም በሁለት ጎራ ተከፍሎ እንደሚፋለም ነው የሚቆጥሩት። ማኅደረ ዜና 40 ቀኑን የያዘው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከውድመት ኪሳራው ባሻገር በዓለም አቀፍ እና የኃይል አሰላለፍ አኳያ ያለውን ተጽዕኖ ይመለከታል።

ገበያው ንጉሤ

ሸዋዬ ለገሠ

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ማሕደረ ዜና  

ተዛማጅ ዘገባዎች

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB. Bodies of civilians, who according to residents were killed by Russian army soldiers, lie in the street, amid Russia's invasion of Ukraine, in Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. Picture taken April 2, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

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