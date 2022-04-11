383 የጉህዴን ታጣቂዎች የመንግሥትን ጥሪ ተቀበሉ መባሉ

በመተከል ዞን 383 የሚደርሱ የጉህዴን ታጣቂዎች የመንግሥትን ጥሪ ተቀብለው የተሀድሶ ስልጠና መውሰዳቸውን የዞኑ ኮማንድ ፖስት ገልጸዋል፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ አስተዳደሩ እንዳለው በሰላማዊ መንገድ እጅ የሰጡና የተሀድሶ ስልጠና የወሰዱ ታጣቂዎች ባለፈው ቅዳሜ እርቅ መፈጻማቸውን ተናግረዋል፡፡
የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ(ጉህዴን) ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ በበኩላቸው በድርጅታቸው ስም የሚንቀሳቀስ ታጣቂ አለመኖሩን ገልጸዋል፡፡ ስልጠና ወሰዱ የተባሉ ታጣቂዎች ከጉህዴን ጋር የሚገናኙ ሳይሆኑ በራሳቸው ተደራጅተው ይንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው ብለዋል፡፡
የመተከል ዞን አስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር አባል እና የክልሉ ሠላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ ለዶቼ ቬለ(ዲዳቢሊው) እንደተናሩት በዞኑ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን መንግስት ያደረገውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው በርካታ ታጣቂዎች እጅ መስጠታቸውንና ስልጠና መውሰዳቸውን ገልጸዋል፡፡ በሰላማዊ መንገድ እጅ የሰጡና ስልጠና የወሰዱ ታጣቂዎች ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ በዞኑ ከተማ ግልገል በለስ እርቀ ሰላም መፈጸማቸውንም አክለዋል፡፡ ከ380 በላይ ለሚደርሱ የጉህዴን ታጣቂዎች የተሃድሶ ስልጠና መሰጠቱን ሃላፊው አብራርተዋል፡፡የክልሉ ሰላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሮ በዞኑ ወደ ሰላማዊ መንገድ የማይመጡ ሀይሎች ላይ እምርጃ እንደሚወሰደም አብራርተዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከሚንቀሳቀሱት የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል አንዱ የነበረው የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያ ንቅናቄ ፓርቲ(ጉህዴን) በበኩሉ በፓርቲው ስም ታጥቆ የሚንቀሳስ ሀይል አለመኖሩንና አስቸኳይ ጊዜ አስተዳደሩ በኩል የተገለጹ መረጃም ስህተት መሆኑን ድርጀቱ ጠቁመዋል፡፡ የድርጅ ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ በዞኑ የታጣቁ ወጣቶች ከፓርቲአቸው ጋር ግንኙነት እንደሌላቸውና በአቸኳይ ጊዜ አስተዳደሩ ስልጠና የወሰዱም ከየጉህዴን ታጣቂዎች አይደሉም ብለዋል፡፡ ባለፈው ቅዳሜ በዞኑ አንድ ወረዳ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ እርቅ ለመፈጸም ሲንቀሳሰቁ የነበሩ ሰዎች ላይ በጸጥታ ሐይሎች ጉዳት እንደ ደረሳባቸውም አክለዋል፡፡ በነገው ዕለትም ሁሉን ባሳተፈ መልኩ እርቀ ሰላም ጉባኤ ለማካሄድ በሂደት ላይ እንደነበሩም አመልክተዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰባት የሚደረሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የጉህዴን ፓርቲ ባፈው ዓመት በምርጫ ቦርድ መሰረዙን ከፓርቲው የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡ የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር እና ሌሎች በርካታ አባላቱ ከአንድ ዓመት በላይ ለሚሆን ጊዜ እስር ቆይታ በኃላ ባለፈው መጋቢት ወር መጀመሪያ ነበር ከእስር የተለቀቁት፡፡ በክልሉ በተለያዩ ስፋራዎች በሚደረሱ ጥቃቶች ጋር የፓርቲው ስም ሲነሳ የነበረ ሲሆን ፓርቲውም ክሱን አስተባብሏል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ታምራት ዲንሳ
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