 33 ሺህ ተፈናቃዮች በሰቆጣ | ኢትዮጵያ | DW | 17.02.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

33 ሺህ ተፈናቃዮች በሰቆጣ

አሁንም በህወሓት ስር ባሉ የአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሁለት ወረዳዎችና ከዝቋላ ወረዳ የተወሰኑ ቀበሌዎች ተፈናቅለው በሰቆጣና በዝቋላ ወረዳ ማዕከል በፅፅቃ ከተሞች እንደሚገኙ የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:14

33 ሺህ ተፈናቃዮች በሰቆጣ

በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በህወሓት ስር ከሚገኙ ወረዳዎች የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል፣ ቁጥራቸው 33 ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮች በሰቆጣ ከተማና ዝቋላ ወረዳዎች የሚገኙ ሲሆን አንዳንድ ተፈናቃዮች በቂ ምግብ አያገኙም፣ የመጠለያ ችግርም ከፍተኛ ነው ብለዋል። ባለስልጣናት በበኩላቸው የተፈናቃዮችን ችግሮች ለመፍታት እየተሰራ እንደሆነ አመልክተዋል። ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ በአማራ፣ በአፋርና በትግራይ ክልሎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወገኖች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ለከፋ ሰብአዊ ቀውስም የተዳረጉት ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው፡፡ 
ጦርነቱን ተከትሎ ከምስራቅ አማራ ተፈናቅለው የነበሩ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ተፈናቃዮች የትግራይ ኃይሎች ከአካባቢዎች ከወጡ በኋላ ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል፡፡ ይሁን እንጂ አሁንም በህወሓት ስር ባሉ የአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሁለት ወረዳዎችና ከዝቋላ ወረዳ የተወሰኑ ቀበሌዎች ተፈናቅለው በሰቆጣና በዝቋላ ወረዳ ማዕከል በፅፅቃ ከተሞች እንደሚገኙ የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል። ከተፈናቃዮች መካከል አንዱ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ እንደገለፁት በቂ ምግብ አይቀርብም መጠለያም የለም። በአማራ ክልል የዋግኽምራ

Äthopien Militär in der Amhara Region

ብሔረሰብ አስተዳደር የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ደስታ ተጠይቀው እንዳሉት ደግሞ በየቀኑ እስከ 400 ተፈናቃዮች ወደ ሰቆጣ እንደሚገቡ አመልክተው ይህን ለማስተናገድ ችግሮች አሉ ብለዋል፣ ሀኖም የብሔረሰብ አስተዳደሩ የተቻለውን ሁሉ እገዛ እደረገ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ 
የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬም በሁለቱ ወረዳዎች አካባቢ ያለው ጦርነት ያልተቋጨ በመሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች በከፍተኛ ችግር ላይ ናቸው፣ ተፈናቅለው የመጡትም የተመቻቼ ሁኔታ አላገኙም ብለዋል፣ ሆኖም የክልሉ መንግስት የተፈናቃዮች ሁኔታ እንዲመቻች አቅጣጫ አስቀምጧል በዚያ መንገድ ይሰራል ነው ያሉት፡፡ 
የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የቅድሚያ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ጀንበሩ ደሴ በበኩላቸው በአካባቢው 33 ሺህ ያህል ተፈናቃዮች እንደሚገኙ አመልክተው፣ የመጠለያ ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን፣ በእለት ምግብ በኩል ያለው ችግር ግን ከአቅም በላይ አይደለም ብለዋል፡፡ 
በአማራ ክልል በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነት ጋር ተያይዞ ከ11 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ የእለት እርዳታ ፈላጊ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን በተደጋጋሚ አስታውቋል፡፡ 
ዓለምነው መኮንን 
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ
 

Audios and videos on the topic

33 ሺህ ተፈናቃዮች በሰቆጣ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች

አስቸኳይ ርዳታ የሚጠብቁት የዋግኽምራ ተፈናቃዮች 17.11.2021

በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው ከነበሩት የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ከ85 ከመቶ የሚሆኑት ወደ ብሔረሰብ አስተዳደር ቢመለሱም አስፈላጊው የምግብ እርዳታ እየደረሳቸው አይደለም። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ደግሞ መድረስ በሚቻልባቸው አካባቢዎች ምግብ ማድረስ ጀምሬያለሁ ይላል፡፡

ከሰቆጣ ዳግም የተፈናቀሉ ነዋሪዎችዋ ሮሮ 

ከሰቆጣ ዳግም የተፈናቀሉ ነዋሪዎችዋ ሮሮ  13.09.2021

ሰቆጣ ከተማ ነሐሴ 9/2013 ዓ ም በህወሓት ከተያዘች በኋላ ነሐሴ 27/2013 ዓ ም እንደገና በመንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር ቆይታ በአዲስ ዓመት ዋዜማ ጳጉሜን 5 ምሽት ዳግም በህወሃት ኃይሎች ስር እንደዋለች በዳህና ፣ በጭላና ቆዝባ የሚገኙ ተፈናቃዮች ተናግረዋል፤ህብረተሰቡ ለበዓሉ የገዛቸውን እንስሳት ሳያርድ በሌሊት መፈናቀሉን ይናገራሉ።