33 ሺህ ተፈናቃዮች በሰቆጣ  

አሁንም በህወሓት ስር ባሉ የአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሁለት ወረዳዎችና ከዝቋላ ወረዳ የተወሰኑ ቀበሌዎች ተፈናቅለው በሰቆጣና በዝቋላ ወረዳ ማዕከል በፅፅቃ ከተሞች እንደሚገኙ የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል።
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በህወሓት ስር ከሚገኙ ወረዳዎች የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል፣ ቁጥራቸው 33 ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮች በሰቆጣ ከተማና ዝቋላ ወረዳዎች የሚገኙ ሲሆን አንዳንድ ተፈናቃዮች በቂ ምግብ አያገኙም፣ የመጠለያ ችግርም ከፍተኛ ነው ብለዋል። ባለስልጣናት በበኩላቸው የተፈናቃዮችን ችግሮች ለመፍታት እየተሰራ እንደሆነ አመልክተዋል። ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ በአማራ፣ በአፋርና በትግራይ ክልሎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወገኖች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ለከፋ ሰብአዊ ቀውስም የተዳረጉት ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው፡፡
ጦርነቱን ተከትሎ ከምስራቅ አማራ ተፈናቅለው የነበሩ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ተፈናቃዮች የትግራይ ኃይሎች ከአካባቢዎች ከወጡ በኋላ ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል፡፡ ይሁን እንጂ አሁንም በህወሓት ስር ባሉ የአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሁለት ወረዳዎችና ከዝቋላ ወረዳ የተወሰኑ ቀበሌዎች ተፈናቅለው በሰቆጣና በዝቋላ ወረዳ ማዕከል በፅፅቃ ከተሞች እንደሚገኙ የብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል። ከተፈናቃዮች መካከል አንዱ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ እንደገለፁት በቂ ምግብ አይቀርብም መጠለያም የለም። በአማራ ክልል የዋግኽምራ
ብሔረሰብ አስተዳደር የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መልካሙ ደስታ ተጠይቀው እንዳሉት ደግሞ በየቀኑ እስከ 400 ተፈናቃዮች ወደ ሰቆጣ እንደሚገቡ አመልክተው ይህን ለማስተናገድ ችግሮች አሉ ብለዋል፣ ሀኖም የብሔረሰብ አስተዳደሩ የተቻለውን ሁሉ እገዛ እደረገ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬም በሁለቱ ወረዳዎች አካባቢ ያለው ጦርነት ያልተቋጨ በመሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች በከፍተኛ ችግር ላይ ናቸው፣ ተፈናቅለው የመጡትም የተመቻቼ ሁኔታ አላገኙም ብለዋል፣ ሆኖም የክልሉ መንግስት የተፈናቃዮች ሁኔታ እንዲመቻች አቅጣጫ አስቀምጧል በዚያ መንገድ ይሰራል ነው ያሉት፡፡
የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የቅድሚያ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክተር አቶ ጀንበሩ ደሴ በበኩላቸው በአካባቢው 33 ሺህ ያህል ተፈናቃዮች እንደሚገኙ አመልክተው፣ የመጠለያ ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን፣ በእለት ምግብ በኩል ያለው ችግር ግን ከአቅም በላይ አይደለም ብለዋል፡፡
በአማራ ክልል በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነት ጋር ተያይዞ ከ11 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ የእለት እርዳታ ፈላጊ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን በተደጋጋሚ አስታውቋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ