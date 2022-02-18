 3000 ሠራተኞች ከሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሊቀነሱ ነው | ኢትዮጵያ | DW | 22.06.2022

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ኢትዮጵያ

3000 ሠራተኞች ከሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሊቀነሱ ነው

በሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ ቀዳሚ የጨርቃጨርቅ አምራች የሆነው «ቤስት ኩባንያ» ከ 3 ሺህ በላይ ሠራተኞችን ለመቀነስ የጀመረውን እንቅስቃሴ ሠራተኞቹ ተቃወሙት። ኩባንያው የሠራተኞች ቅነሳውን ለማድረግ የወሰነው ኢትዮጵያ ከከአሜሪካ ታገኝ ከነበረው የአፍሪቃ የዕድገት እና ዕድል ድንጋጌ (AGOA) መታገዷን ተከትሎ ነው።

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ሠራተኞቹ ተቃሞዋቸውን እያሰሙ ነው

በሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ ቀዳሚ የጨርቃጨርቅ አምራች የሆነው «ቤስት ኩባንያ» ከ3 ሺህ በላይ ሠራተኞችን ለመቀነስ የጀመረውን እንቅስቃሴ ሠራተኞቹ ተቃወሙት። ኩባንያው የሠራተኞች ቅነሳውን ለማድረግ የወሰነው ኢትዮጵያ ከከአሜሪካ ታገኝ ከነበረው የአፍሪቃ የዕድገት እና ዕድል ድንጋጌ (African Growth and Opportunity Act-AGOA) መታገዷን ተከትሎ ከደንበኞቹ የምርት አቅርቦት ትዕዛዝ ባለማግኘቱ እንደሆነ ዐስታውቋል። ኩባንያው ሠራተኛው አስቀድሞ እንዲዘጋጅ ያላሳሰበ መሆኑን የሚናገሩት የኩባንያው ሠራተኞች በበኩላቸው ውሳኔው ቅፅበታዊና የአገሪቱን የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ሂደት ያልተከተለ ነው ብለዋል። የኢትዮጲያ ሠራተኞች ኮንፌዴሬሽን በበኩሉ ሠራተኞቹ ጥቅማችውን ባስጠበቀ ሁኔታ እንዲሰናበቱ ከኩባንያው ባለሀብቶች ጋር ለመደራደር የሚያስችለውን ዝግጅት ማድረጉን ገልጿል።                   

በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፖርክ ከሚገኙት ፋብሪካዎች መካከል በሠራተኞች ብዛት ቀዳሚ እንደሆነ የሚነገርለት የህንዱ «ቤስት የጨርቃ ጨርቅ አምራች ኩባንያ» ከ4 ሺህ በላይ ሠራተኞችን ቀጥሮ እየሠራ ይገኛል። ኩባንያው በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ከ3ሺህ በላይ ሠራተኞችን እቀንሳለሁ በሚል በድንገት ማስታወቁን ተከትሎ በሠራተኞቹ በኩል ተቃውሞ ገጥሞታል። በቤስት የጨርቃ ጨርቅ ኩባንያ ከአራት ዓመት በላይ ከማገልገላቸውም በላይ የሠራተኞች ተወካይ መሆናቸውን የሚናገሩት ኤልሳቤጥ አየለ እና ዮናስ ኃይሌ የኩባንያውን ውሳኔ ቅጽበታዊ ነው ሲሉ ለዶቼ ቬለ (DW) ገልፀዋል።

Äthiopien Hawassa Frauen Gleichberechtigung

ኩባንያው ሠራተኛውን ሲያሰናብት ሊያሟላ ይገባል ያሉትን የጥቅማጥቅም ክፍያዎችንም ተወካዮቹ አብራርተዋል። «አብዛኞቻችን በኩባንያው በዝቅተኛ ደመወዝ ስናገለግል ነው የቆየነው ፡፡ ለምሳሌ 1ሺህ 200 ብር ተከፋይ የሆነን ሠራተኛ የሁለት ወይም የሶስት ወር ደመወዝ ሰጥተህ ብታሰናብት ትርጉም የለውም፡፡ ስለዚህ ኩባንያው ከእኛ ጋር በቆየበት ጊዜ ካገኘው ትርፍ ላይ ቢያንስ በቂ ሊባል የሚችል ክፍያ በመስጠት ሊያሰናብተን ይገባል» ብለዋል።

ዶቼ ቬለ በጉዳዩ ላይ የቤስት የጨርቃጨርቅ አምራች ኩባንያን ለማነጋገር ሙከራ ቢያደርግም የኩባንያው ሥራ አስኪያጅ ቻሪቴ ባንዳርቲክ ባለሐብቶቹ ለጋዜጠኞች መግለጫ እንድሰጥ አልፈቀዱልኝም በማለታቸው ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም። ይሁን እንጂ ኩባንያው የሠራተኞች ኮንፌዴሬሽንን ጨምሮ ለተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ባሠራጨው ደብዳቤ የአፍሪቃ እድገት እና እድል ድንጋጌ ወይም የአጎዋ እገዳን ተከትሎ ቀደም ሲል ምርቱን ይረከቡ የነበሩ ድርጅቶች ትዕዛዝ ማቆማቸውን ገልጿል። በዚህም የተነሳ በሐምሌ ወር 2ሺህ 400 በነሐሴ ወር ደግሞ 600 በድምሩ ከ3ሺህ በላይ ሠራተኞችን እንደሚቀንስ ኩባንያው በዚሁ ደብዳቤው ላይ ጠቅሷል፡፡

Äthiopien Hawassa Industrial Park, Hawassa, Sidama

የኩባንያው ደብዳቤ እንደደረሳቸው ያረጋገጡት የኢትዮጵያ ሠራተኞች ኮንፌዴሬሽን የደቡብ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ጫንያለው አወቀ ሠራተኞቹ የሚሰናበቱ ከሆነ ጥቅሞቻቸውን በጠበቀ መልኩ እንዲሆን እየተሠራ ይገኛል ብለዋል። ኃላፊው አያይዘው በአሁኑ ወቅት ከሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፖርክ፣ ከኢንቨትመንት ኮሚሽን፣ ከደቡብና ከሲዳማ ክልሎች ሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳዮች ቢሮዎች የተውጣጣ ኮሚቴ በማቋቋም የሠራተኞቹ ጥቅሞች በሚከበሩበት ሁኔታ ላይ ለመደራደር ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል።

በሀዋሳ ኢንዱስትሪያል ፖርክ በሚገኙ 18 ፋብሪካዎች ከ35ሺህ በላይ ሠራተኞች ተቀጥረው በመሥራት ላይ ቢገኙም ኩባንያዎቹ ከያዝነው ዓመት አጋማሽ ጀምሮ ሠራተኞቻቸውን እየቀነሱ ይገኛል፡፡
ከቤስት የጨርቃጨርቅ ኩባንያ ቀደም ሲል የአሜሪካው PVH እና የሆንግ ኮንጉ EPIC 1 ሺህ 200 ሠራተኞችን መቀነሳቸው ይታወቃል፡፡ 

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

ነጋሽ መሐመድ
 

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ሠራተኞቹ ተቃሞዋቸውን እያሰሙ ነው  

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