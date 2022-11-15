 27ተኛው የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ | ዓለም | DW | 15.11.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ዓለም

27ተኛው የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ

ጉባኤው ከባቢ አየርን የሚበክሉ ጋዞች መጠን ቅነሳንና በዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት ችግር ውስጥ የወደቁ ታዳጊ ሀገራትን በገንዘብ የመደገፍ ጥያቄን የመሳሰሉ ጥሪዎች ይተላለፉበታል ተብሎ ይጠበቃል።ሀብታም ሀገራት የዛሬ 13 ዓመት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተከሰቱ ችግሮችን ለመቋቋም የሚውል የ100 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ቃል ገብተው ነበር።

27ተኛው የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ

ሀያ ሰባተኛው የተባበሩት መንግሥታት የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ዓመታዊ ጉባኤ ዛሬ ሻርምኤልሼክ ግብጽ ውስጥ ተጀምሯል። በዘንድሮው ጉባኤ ቁጥራቸው ወደ አንድ መቶ የሚጠጋ የሀገራትና የመንግሥትት መሪዎች ተሳትፏል ።ጉባኤው ከባቢ አየርን የሚበክሉ ጋዞች መጠን ቅነሳንና በዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት ችግር ውስጥ የወደቁ ታዳጊ ሀገራትን በገንዘብ የመደገፍ ጥያቄን የመሳሰሉ ጥሪዎች ይተላለፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። የዓለማችን ሀብታም ሀገራት ከዛሬ 13 ዓመት አንስቶ በአየር ንብረት ለውጥምክንያት የተከሰቱና ወደፊትም ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመቋቋም የሚውል የ100 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ለደሀ ሀገራት ለመለገስ ቃል ቢገቡም እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም። ዛሬ ስለተጀመረው ስለዚሁ ጉባኤ የዶቼቬለ አማርኛው ክፍል የጤናና አካባቢ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ሸዋዬ ለገሠ ጉባኤዉ ዋና ርዕስ ስላደረገዉ ጉዳይ ከባልደረባዋ ኂሩት መለሰ ጋር አጠር ያለ ቃለ ምልልስ አድርጋለች።  
ሸዋዮ ለገሠ
ኂሩት መለሠ
 

Audios and videos on the topic

27ተኛው የተመ የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

COP 27፤ ተግባራዊ እርምጃ ቢጠበቅም ድርድሩ ቀጥሏል

COP 27፤ ተግባራዊ እርምጃ ቢጠበቅም ድርድሩ ቀጥሏል 15.11.2022

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ ጉባኤ COP በመባል የሚታቀው ማለት ነው ሻርም ኤል ሼክ ግብጽ ውስጥ በመካሄድ ላይ ነው። ከተጀመረ አንድ ሳምንት ያለፈው እና የፊታችን ዓርብ ኅዳር 9 ቀን 2015 ዓ,ም ይጠናቀቃል ከተባለው ከዚህ ጉባኤ የተግባር እርምጃዎች ይጠበቃሉ።

ረሃብ አድማ የመታዉ ግብጻዊዉ የማኅህበረሰብ አንቂ

ረሃብ አድማ የመታዉ ግብጻዊዉ የማኅህበረሰብ አንቂ 14.11.2022

የ40 ዓመቱ አል-አብደል ፋታህ መታሰሩን የታሰረበትን ሁኔታ ሰብዓዊነት የጎደለዉ ሲል ባለፈዉ ሚያዝያ 2 ቀን የጀመረዉ፤ የረሃብ አድማ ለ220 ቀናት ቀጥሎበታል። በግብፅ ቀይ ባህር ዳርቻ በምትገኘዉ ሻርማልሴክ 27 ኛዉ የተመ የአየር ጥበቃ ጉባዔ ሲጀመር አብደል ፋታህ ውኃ መጠጣት እንዳቆመ ለቤተሰቡ አሳወቀ።

የCOP 26 ውጤት እና የአዳዲስ ስምምነቶቹ ጥንካሬ

የCOP 26 ውጤት እና የአዳዲስ ስምምነቶቹ ጥንካሬ 16.11.2021

የተመድ የአየር ንብረት ለውጥ ተከታታይ 26ኛ ጉባኤ ከታቀደለት ጊዜ አንድ ቀን ጨምሮ ባሳለፍነው ቅዳሜ አዳዲስ ስምምነትና ቃል የተገቡ ዕቅዶችን ይፋ በማድረግ ተጠናቋል። ከጉባኤው ምን ተገኘ? ስምምነቱስ ትርጉም ይኖረው ይሆን?