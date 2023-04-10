22 በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ሲቪክ ድርጅቶች የልዩ ኃይል መፍረስን ተቃወሙ

በዩናይትድ ስቴትስ፣ በአውሮጳና በአውስትራሊያ የሚገኙት 22 ሲቪክ ማኀበራቱ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በጋራ ባወጡት መግለጫ፣ መንግስት የክልል ልዩ ኀይል አደረጃጀትን አሁን ለማፍረስ መወሰኑ፣አሳማኝ ምክንያት የሌለው አደገኛ ውሳኔ ብለውታል ። ውሳኔውን ወቅቱን ያላገናዘበ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የጎደለው ሲሉ ማኅበቱ ተቃውመውታል ።
መንግስት የክልል ልዩ ኀይልን ለማፍረስ መወሰኑ ወቅቱን ያላገናዘበ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የጎደለው ሲሉ በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሲቪክ ማኀበራት ተቃወሙ ። በዩናይትድ ስቴትስ፣ በአውሮጳና በአውስትራሊያ የሚገኙት 22 ሲቪክ ማኀበራቱ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በጋራ ባወጡት መግለጫ፣ መንግስት የክልል ልዩ ኀይል አደረጃጀትን አሁን ለማፍረስ መወሰኑ፣አሳማኝ ምክንያት የሌለው አደገኛ ውሳኔ ብለውታል ።
በውጭ ሃገራት የሚገኙ እነዚሁ 22 ሲቪክ ማኀበራት መግለጫ፣ የክልል ልዩ ኀይል አደረጃጀት አሁን ያለው የኢትዮጵያ ህገመንግስት የማይፈቅደውና በመርህ ደረጃ ሊኖር የማይገባ መሆኑ አያጠያይቅም ይላል ሲንደረደር ። ሆኖም መንግስት፣ ድንገት ተነስቶ የክልል ልዩ ኀይልን ለማፍረስ መወሰኑ፣ ወቅቱን ያላገናዘበና ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የጎደለው ነው ብሎታል።
ዶይቸ ቨለ ስለዚሁ መግለጫ ዋና መልዕክት ያናገራቸው አቶ አያልሰው ደሴ በድርጅቶቹ ውስጥ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ ሃገራዊ ጉዳዮችን በንቃት ይከታተላሉ። «በአሁኑ ጊዜ በብልጽግና የሚመራው መንግስት የክልል ልዩ ታጣቂ ኃይሎችን ትጥቅ ለማስፈታትት በሚል የወሰነውን ውሳኔ በተመለከተ፣ አግባብነት የሌለው ወቅቱን ያልጠበቀ ሲበዛም ኃላፊነት የጎደለው ነው በሚል የተለያዩ ስብስቦችና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ተሰባስበው፣ በባላቸው የሃገር ፍቅርና የወገን ተቆርቋሪነት መንፈስ ሕዝብ እንዲያውቁ በመንግስት በኩልም የተወሰነው ውሳኔ አግባብነት የሌለው መሆኑን ለማንጸባረቅና መልዕክት ለማስተላለፍ የወጣ ነው።»
ሲቪክ ማኀበራቱ ውሳኔውን፣ አደገኛ አሳማኝ ምክንያት የሌለውና ድብቅ ያልሆነ ፍላጎት ያዘለ ሲሉ በመግለጫቸው ተቃውመውታል ። ማንኛውም ውሳኔ ጊዜና ሁኔታን ያገናዘበ ሊሆን ይገባል ያሉት ማኀበራቱ፣ አስጊ ያሏቸው ሁኔታዎች በሃገሪቱ ላይ ባንዣበበት ጊዜ የተወሰነ መሆኑን አመልክተዋል።
አቶ አያልሰው ደሴ፣ በተለይ ለጥቃት ተጋላጭ ናቸው የሚሏቸው የአማራና ዓፋር ክልሎች፣ ውሳኔው ለአደገኛ ሁኔታ የሚዳርጋቸው በመሆኑ በፍጹም ሊቀበሉት እንደማይችሉ ይናገራሉ።
«በተለይ በዓፋርና በአማራ ክልሎች የተፈጸሙ ጥቃቶች፣ ዘግናኝ ጥቃቶችና እና ጭፍጨፋዎች፣ከዚያ ጥቃት ያላገገመው ሕዝብ፣ያንንም ለዚህ ጥቃት የተጋለጠውን ማኀበረሰብ ለመታደግ ያልተቻለውን ወይም ፈቃደኛ ያልሆነው መንግስት፣ አሁን ያለውን አደገኛ ሁኔታ ግልጽ ሆኖ እያለ፣እንደዚህ ያለ ውሳኔ መወሰን ለእነዚህ ተከታታይ ጥቃቶች ሰለባ የሆኑት ማኀበረሰቦች እና ክልል የተባሉት ሁለቱ ይህንን ውሳኔ ይቀበላሉ፣ በእዚህ ውሳኔ ይገዛሉ ብሎ ማመን፣ሲበዛ ዕብሪት የተጠናወተው ወይንም ኀላፊነት የጎደለው እንደሆነ ግልጽ ሊሆን ይገባል።»
የአማራና የአፋር ክልሎች፣ እስካሁን በህወሓት ከተፈጸመባቸው ወረራ የተረዱት፣ እንደሃገሪቱ ዜጎች ለህልውናቸው ዋስትና የሚሆናቸው፣ባላቸው አቅም የሚሰነዝርባቸውን ጥቃት ለመመከት መቻል መሆኑን፣ ማኀበራቱ ያወጡት መግለጫ ያመለክታል።
ኢትዮጵያውያን እንደሉዓላዊ ሃገር ሕዝብንም የስልጣኑ ባለቤት እንደሆነ የሚያምን፣ ዜጎችን በእኩልነትና በፍትህ የሚያገለግል ተቆርቋሪ መንግስት ዕውን እስከሚሆን እና አስተማማኝ ሁኔታ ሰፍኖ ሁሉም ትጥቅ እስኪፈታ ድረስ ትጥቃቸውን አለመፍታታቸው ግዴታቸው እንደሆነም ገልጸዋል ።
አቶ አያልሰው፣አሁን ባለው ሁኔታ ሕዝቡ ለጥቃት ተጋልጦ እንደሚገኙ ያስረዳሉ ። የክልል ልዩ ኀይልን የማፍረስ እንቅስቃሴ፣ረጅም ሂደትን የሚጠይቅና ሕዝብ ባመነበት ሁኔታ ተፈጻሚ ሊሆን የሚገባው እንደሆነም አሳስበዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ፣የክልል ልዩ ኀይሎችን መልሶ ለማዋቀር እየተወሰደ ያለውን ርምጃ በተመለከተ ባወጡት መግለጫ፣ መንግስት የጀመረውን የክልል ኀይሎችን የማደራጀት ስራውን እንደሚገፋበትና በሚያደናቅፉት ላይም ርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቀዋል።
ልዩ ኀይሎችን የማደራጀቱ ተግባር በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ እንደሚሆን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ፣ከዚህ በተቃራኒ የተለያዩ ውዥንብሮችን የሚነዙ አካላት ያሏቸው፣ ገሚሶቹ ባለማወቅ የተቀሩት ደግሞ ዓላማቸው ህዝብ ከማበጣበጥ የዘለለ አይደለም በማለት ወቅሰዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
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