1496ኛው የነብዩ መሐመድ ልደት በዓል በባህርዳር

“1496ኛን የነብዩ መሐመድ ልደት (መውሊድ) ስናከብር የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳትና በማገዝ መሆን አለበት” ሲሉ የሐይማኖቱ አባቶችና ምእመኑ አሳሰቡ። ከቀያቸው ተፈናቅለው በደሴ መጠለያ ጣቢ ከሚኖሩት ተፈናቃዮች መካከል ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ተፈናቃዮች በዓሉን በተመለከተ ምንም ተለየ ነገር የለም ብለዋል፡፡
“1496ኛን የነብዩ መሐመድ ልደት (ሞውሊድ) ስናከብር የተፈናቀሉ ወገኖችን በመርዳትና በማገዝ መሆን አለበት” ሲሉ የሐይማኖቱ አባቶችና ምእመኑ አሳሰቡ። ከቀያቸው ተፈናቅለው በደሴ መጠለያ ጣቢ ከሚኖሩት ተፈናቃዮች መካከል ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ተፈናቃዮች በዓሉን በተመለከተ ምንም ተለየ ነገር የለም ብለዋል፡፡
በዓሉን አስመልከተው የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንትና የክልሉ የሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ ሼክ ሰኢድ መሐመድ በተለይ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ሐገራችን ካለችበት ውጥረት እንድትወጣ የማቋርጥ ፀሎት ማድረግና፣ የተፈናቀሉ ወገኖችን ተመልሰው እስኪቋቋሙ በማነኛውም ነገር ማገዝ ስፈልጋል፡፡
የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዋ ወ/ሮ መሬም አህመድ በበኩላቸው የአምላክን ፈለግ በመከተል የተቸገሩትን መርዳትና ማገዝ ተገቢ ነው ብለዋል፡፡
አህመድ ኑር በበኩሉ በዓሉን ስናከብር ተፈናቃዮችን መርዳት ተገቢ መሆኑን አመልክቶ ሆኖም የአንድ ቀን እገዛ ዘላቂ ባለመሆኑ ወገኖች አሁን ካለባቸው ጊዜያዊ ችግር እስከሚላቀቁ ድረስ በዘላቂነት መርዳት እንደሚያስፈልግ ገልጧል፡፡
ከመርሳ ተፈናቅለው በደሴ ከተማ በመጠለያ ጣቢያ ከሚገኙት መካከል ነኢማ ይማምና ዘሐራ ጌታቸው ለዶቼ ቬለ በስልክ እንዳስረዱት በዓሉን በተመለከተ ምንም አዲስ ነገር የለም፡፡
ሰሞኑን በምስራቅ ወለጋ የተደረገውን ግድያ የአማራ ክልል ሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ ማውገዙን የምክር ቤቱ ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ ሼህ ሰኢደ መሐመድ አመልክተው፣ መንግስት በአጥፊዎች ላይም አስፈላጊ የሆነውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል፡፡
1496ኛው የነብዩ መሐመድ ልደት (ሞውሊድ) በባሕር ዳር ከተማና አካባቢዋ እየተከበረ ነው፡፡ በባሕር ዳር ታላቁ ሰላም በር መስጊድ የእምነቱ ተከታዮችና ሌሎች የተቸገሩ ወገኖች በጋራ በመመገብ እያከበሩት ነው፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ