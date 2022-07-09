 1443ኛው የኢድ አል አድሀ አረፋ በዓል በድሬደዋ ፣ ሀረር እና ጅግጅጋ ከተሞች በድምቀት ተከብሯል | ኢትዮጵያ | DW | 09.07.2022

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ኢትዮጵያ

1443ኛው የኢድ አል አድሀ አረፋ በዓል በድሬደዋ ፣ ሀረር እና ጅግጅጋ ከተሞች በድምቀት ተከብሯል

1443ኛው የኢድ አል አድሀ አረፋ በዓል በድሬደዋ ፣ ሀረር እና ጅግጅጋ ከተሞች በድምቀት ተከብሯል። በዓሉን በመረዳዳት እና በመደጋገፍ እንደሚያከብሩም በየከተሞቹ የሚኖሩ የእምነቱ ተከታዮች ተናግረዋል።

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የኢድ አል አድሃ በዓል አከባበር በምስራቅ ኢትዮጵያ

1443ኛው የኢድ አል አድሀ አረፋ በዓል በድሬደዋ ፣ ሀረር እና ጅግጅጋ ከተሞች በድምቀት ተከብሯል። በዓሉን በመረዳዳት እና በመደጋገፍ እንደሚያከብሩም በየከተሞቹ የሚኖሩ የእምነቱ ተከታዮች ተናግረዋል።

በድሬደዋ የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች "ኢድ ሜዳ" ተብሎ በሚጠራው የበዓሉ ማክበርያ ስፍራ  ከንጋት ጀምሮ በመሰባሰብ በሶላት ስግደት በዓሉን አክብረዋል። ለዶይቼ ቬሌ አስተያየት የሰጡት አቶ ፈርሀን አብዱላሂ ከስግደት መልስ በዓሉን ያለኝን በማካፈል እንደሚያከብሩ ገልፀዋል።

Äthiopien Eid al-Adha

ሌላኛው አስተያየት ሰጪ በበዓሉ በተለይ ወጣቶች ድሬደዋ የምትታወቅበትን የፍቅር እሴት እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል። የድሬደዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሀርቢ ቡህ በበኩላቸው "ሙስሊሙ ህብረተሰብ በተለይ ወጣቶች የሽብርተኞችን እና ፀረ ሰላም ኃይሎችን አፍራሽ ሴራ" እንዲያጋልጥ ጥሪ አቅርበዋል።

Äthiopien Eid al-Adha

በዓሉ በጥንታዊቷ ሀረር ከተማም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ተከብሯል።የሀረር ነዋሪው አቶ ፈርሀን በበዓሉ መረዳዳት እና ጥላቻን ማስወገድ ይገባል ብለዋል። 1443ኛው የአረፋ በዓል በጅግጅጋም በድምቀት መከበሩን  ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው አቶ ሀሰን የተባሉ ነዋሪ ተናግረዋል።

መሳይ ተክሉ

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የኢድ አል አድሃ በዓል አከባበር በምስራቅ ኢትዮጵያ  

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1443ኛው ዓመተ ሒጅራ የኢድ አል አደሃ - አረፋ በዓል በአዲስ አበባ

1443ኛው ዓመተ ሒጅራ የኢድ አል አደሃ - አረፋ በዓል በአዲስ አበባ 09.07.2022

1443ኛው ዓመተ ሒጅራ የኢድ አል አደሃ -አረፋ በዓል በብሔራዊ ደረጃ ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ትንሿ ሜዳ በሰላት ስግደት እና ሌሎች ሥነ ሥርዓቶች ተከብሯል። በበዓሉ ያለው ለሌለው እያካፈለ በአብሮነት፣ በመተጋገዝ እንዲሁም በመረዳዳት የሚከበር ፣ እዝነት ጎልቶ በተግባር የሚታይበት ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል መሆኑን የሃይማኖቱ መሪዎች ይናገራሉ።

Tsegaye Tadesse, former Reuters Correspondent, talks on a mobile phone during his retirement party in Nairobi, Kenya, January, 2010. Reuters/Daniel Wallis

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ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ «ፀጋዬ ሮይተርስ» ሲታወሱ 07.07.2022

የ6ኛ ዉ ዙር የበጎ ሰው ሽልማት አሸናፊ የነበሩት፤ ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ በ92 ዓመታቸዉ ሰኔ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም ሞት ተለይተዋል። ጋዜጠኛ ፀጋዬ ታደሰ፤ የሰባት ወንዶች እና የአንዲት ሴት ልጅ አባት፤ እና የብዙ ህጻናት አያት ነበሩ።