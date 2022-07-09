1443ኛው ዓመተ ሒጅራ የኢድ አል አደሃ - አረፋ በዓል በአዲስ አበባ

1443ኛው ዓመተ ሒጅራ የኢድ አል አደሃ -አረፋ በዓል በብሔራዊ ደረጃ ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ትንሿ ሜዳ በሰላት ስግደት እና ሌሎች ሥነ ሥርዓቶች ተከብሯል። በበዓሉ ያለው ለሌለው እያካፈለ በአብሮነት፣ በመተጋገዝ እንዲሁም በመረዳዳት የሚከበር ፣ እዝነት ጎልቶ በተግባር የሚታይበት ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል መሆኑን የሃይማኖቱ መሪዎች ይናገራሉ።
1443ኛው ዓመተ ሒጅራ የኢድ አል አደሃ - አረፋ በዓል በብሔራዊ ደረጃ ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ትንሿ ሜዳ በሰላት ስግደት እና ሌሎች ሥነ ሥርዓቶች ተከብሯል።
የ አረፋ በዓል አቅም የፈቀደለት በየ ቤቱ እርድ የሚያከናውንበት እና ያለው ለሌለው እያካፈለ በአብሮነት፣ በመተጋገዝ እንዲሁም በመረዳዳት የሚከበር ፣ እዝነት ጎልቶ በተግባር የሚታይበት ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል መሆኑን የሃይማኖቱ መሪዎች ይናገራሉ።
የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የሥራ ኃላፊዎች ትናንት በሰጡት መግለጫ ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ጋር ተገናኝተው መነጋገራቸውንና በክብረ በዓሉ ላይ ከመንግሥትም ሆነ ከሃይማኖቱ መሪዎች ማንም ንግግር ሳያደርግ በዓሉ እንዲከበር በተሰጠ አቅጣጫ መሰረት በዓሉ በእንዲህ ያለ አኳኋን ሰላት በመስገድ እንዲከበር ሆኗል።
በዓሉ ከንጋቱ 12 እስከ 2: 30 በብሔራዊ ስታዲየም ትንሿ ሜዳ እና በዙሪያው ተከብሯል።
አህመድ ወርቁ የተባሉ እና ከዋሽንግተን ዲሲ የመጡ በዓሉን ከ 22 ዓመታት በኋላ በዚሁ በአገራቸው ማክበራቸውን የገለፁልን ሰው በዓሉ ሲከበር ማሰብ መፍታት ያለብንን ችግር መዘንጋት የለብንም ብለዋል።
ይህም "በዚህ ሰዓት በየአካባቢው ዘርና ሃይማኖት ተኮር የሆነ መፈናቀሎች እና ግድያዎች እየበዙ ነው።
መንግስትም ለሰላም ቢሰራ ፣ ሕዝቡም ከመገዳደል ወጥቶ ሰከን ቢል ጥሩ ነው" የሚል ነው።
ካፊያማ በነበረው የማለዳው የዓየር ጠባይ የበዓሉ ሥነ ሥርዓት ላይ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ጥሩ ለብሰው ፣ በሽቶ መልካም ማዓዛ ታውደው መስገጃቸውን ይዘው በብሔራዊ ስታዲየም ዙሪያ ተሰባስበው አረፋን በደመቀ ሁናቴ አክብረዋል።
አቶ አህመድ "የሙስሊሙ ማኅበረሰብ አንድ መሆን አለበት። የሃይማኖቱ አባቶችም ቁጭ ብለው ተነጋግረው መሰረታዊ ችግሮቻቸውን ዘላቂ በኾነ ሁኔታ መፍታት ይኖርባቸዋል" ብለዋል።
ትናንት በዓሉ "አገራችን ከምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ እንፃር በሰላም እንዲጠናቀቅ ልዩ ዝግጅት ተደርጓል" ያለው የፀጥታ እና ደህንነት የጋራ ግብረ ሃይል
የሶላት ሥነ-ሥርዓቱ በሰላም መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ግብረ ሃይሉን ጠቅሶ አስታውቋል፡፡
ሥነ-ሥርዓቱ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ የበዓሉ ታዳሚዎች ላሳዩት ቀና ተባባሪነት እና ሥራቸውን በብቃት ለተወጡ የፀጥታ አካላት የአዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋና አቅርቧል፡፡
ትናንት በፌስቡክ መገናኛቸው በኩል ለበዓሉ እንኳን አደረሳችሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ "የዘንድሮውን የዐረፋ በዓል የምናከብረው የሥነ ልቦና ጥንካሬአችንን በሚፈትኑ አጋጣሚዎች መካከል ሆነን ነው። ሰላማችንን የሚረብሹና ጦራቸውን ሰብቀው ሊወጉን አድብተው የሚጠብቁ ጠላቶች" ብለው የገለጿቸው ፣ ነገር ግን በስም ያልጠቀሷቸው አካላት "አቅማችንን ሊያዳክሙ ይተጋሉ" ብለው ነበር።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ