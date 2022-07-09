1443ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አል አደሀ አረፋ በዓል በባሕር ዳር ሰታዲዮም በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች በተገኙበት በሀይማኖታዊ ስርዓት ተከብሯል። በዓሉ ሲከበር የተቸገሩትን መርዳት እንደሚገባም የሰጡ ምዕመናን ተናግረዋል ። መንግስት የዜጎችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጠይቋል፡፡
1443ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አል አደሀ አረፋ በዓል በባሕር ዳር ዓለም አቀፍ ሰታዲዮም በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች በተገኙበት በሀይማኖታዊ ስርዓት ተከብሯል፣ በዓሉ ሲከበር የተቸገሩትን መርዳት እንደሚገባም አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬሌ የሰጡ ምዕመናን ተናግረዋል፣ መንግስት የዜጎችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አሳስቧል፡፡
በበዓሉ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሸክ ሰኢድ መሐመድ ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አል አደሀ አረፋ በዓልን ሲያከብር የተቸገሩትን በማብላትና በማጠጣት ሊሆን ይገባል፡፡
በስነስርዓቱ ላይ ያገኘናቸው አቶ ከድር ይብሬም በዓሉ የመረዳዳት በመሆኑ የተቸገሩትንና በአስቸጋሪ ሁኔታ ያሉ ወገኖችን መርዳት ተገቢ እንደሆነ ነው ያስረዱን፡፡ወጣቱ ትውልድ የሰላም ራሱን ከስሜት ጠብቆ ለአገር እድገት እንዲሰራ አቶ ከድር ይብሬ ተናግረዋል፡፡
አቶ ሐሰን ኢማኑ በአገራችን በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ምክንያት በርካታ ወገኖች በችግር ላይ እንዳሉ አስታውሰው በበዓል ብቻ ሳይሆን ሁል ጊዜም እርዳታችን አይለያቸው ሲሉ ጠይቀዋል፡፡
በአገራችን እየታየ ያለውን የሰላም ችግር በኃይል ከመፍታት ይልቅ በንግግርና በምክክር ሊሆን እንደሚገባም እኝሁ አስተያየት ሰጪ አመልክተዋል፡፡
የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕረዚደንት ሸክ ሰኢድ መሐመድ በአገሪቱ ተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ዘር ተኮር ጥቃቶችን መንግስት በዘላቂነት እንዲፈታ ጠይቀዋል፡፡
ዛሬ በዓሉ በሚከበርበት በባሕር ዳር ዓለምአቀፍ ስታዲዮም ከፍተኛ ዝናብ የነበረ ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙ ይህን ተቋቁሞ የኢድ አል አደሀ አረፋ በዓል ስነስርዓትን በስግደትና ፈጣሪቸውን በማመስገን በሰላም አጠናቀዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
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