10 የምዕራብ ሃገራት አምባሳደሮችን አባርራለሁ ያሉት የቱርኩ ፕሬዚዳንት  

የቱርክ ፕሬዝደንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን በቱርክ እስር ላይ የሚገኙት ኦስማን ካቫላ የተባሉ በጎ አድራጊ እንዲለቀቁ ጥሪ ያቀረቡ የአስር አገራት አምባሳደሮችን ዲፕሎማሲያዊ ከለላ እንዲያነሳ ማዘዛቸው ትልቅ ቁጣን ቀስቅሶአል።
የቱርክ ፕሬዝደንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን በቱርክ እስር ላይ የሚገኙት ኦስማን ካቫላ የተባሉ በጎ አድራጊ እንዲለቀቁ ጥሪ ያቀረቡ የአስር አገራት አምባሳደሮችን ዲፕሎማሲያዊ ከለላ እንዲያነሳ ማዘዛቸው ትልቅ ቁጣን ቀስቅሶአል። ባለፈዉ ሳምንት መገባደጃ ፕሬዝደንት ኤርዶኻን፤ ትዕዛዝ ካስተላለፉባቸዉ አስር ሃገራት መካከል የአሜሪካ፣ የጀርመን እና የፈረንሳይ አምባሳደሮች ይገኙበታል። አምባሳደሮቹ ያስተላለፉት ጥሪ በቱርክ መንግሥት "ኃላፊነት የጎደለው" ነዉ ተብሎአል።
ኦስማን ካቫላ ተቃዋሚዎችን በገንዘብ በመደገፍ እና ባልተሳካ የመፈንቅለ-መንግሥት ሙከራ በመሳተፍ ተጠርጥረው ከታሰሩ አራት ዓመታት ገደማ ሆኗቸዋል። የ62 ዓመቱ ካቫላ ባለፈው ዓመት ከተጠረጠሩበት ክስ በቱርክ ፍርድ ቤት ነጻ ተብለው ቢለቀቁም የቱርክ መንግሥትን ለመገልበጥ በማሴር በሚል ወዲያውኑ በጸጥታ አስከባሪዎች በቁጥጥር ሥር ውለዋል። የአውሮጳ የሰብዓዊ መብቶች ፍርድ ቤት ከሁለት ዓመታት በፊት ከእስር እንዲፈቱ ወስኖም ነበር።
ገበያዉ ንጉሴ
አዜብ ታደሰ
እሸቴ በቀለ