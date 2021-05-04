 10 የምዕራብ ሃገራት አምባሳደሮችን አባርራለሁ ያሉት የቱርኩ ፕሬዚዳንት   | ዓለም | DW | 25.10.2021

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ዓለም

10 የምዕራብ ሃገራት አምባሳደሮችን አባርራለሁ ያሉት የቱርኩ ፕሬዚዳንት  

የቱርክ ፕሬዝደንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን በቱርክ እስር ላይ የሚገኙት ኦስማን ካቫላ የተባሉ በጎ አድራጊ እንዲለቀቁ ጥሪ ያቀረቡ የአስር አገራት አምባሳደሮችን ዲፕሎማሲያዊ ከለላ እንዲያነሳ ማዘዛቸው ትልቅ ቁጣን ቀስቅሶአል።

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የ62 ዓመቱ ካቫላ ከተጠረጠሩበት ክስ በቱርክ ፍርድ ቤት ነጻ ተብለዉ ነበር

የቱርክ ፕሬዝደንት ረቺብ ጣይብ ኤርዶኻን በቱርክ እስር ላይ የሚገኙት ኦስማን ካቫላ የተባሉ በጎ አድራጊ እንዲለቀቁ ጥሪ ያቀረቡ የአስር አገራት አምባሳደሮችን ዲፕሎማሲያዊ ከለላ እንዲያነሳ ማዘዛቸው ትልቅ ቁጣን ቀስቅሶአል። ባለፈዉ ሳምንት መገባደጃ ፕሬዝደንት ኤርዶኻን፤ ትዕዛዝ ካስተላለፉባቸዉ አስር ሃገራት መካከል የአሜሪካ፣ የጀርመን እና የፈረንሳይ አምባሳደሮች ይገኙበታል። አምባሳደሮቹ ያስተላለፉት ጥሪ በቱርክ መንግሥት "ኃላፊነት የጎደለው" ነዉ ተብሎአል።   

ኦስማን ካቫላ ተቃዋሚዎችን በገንዘብ በመደገፍ እና ባልተሳካ የመፈንቅለ-መንግሥት ሙከራ በመሳተፍ ተጠርጥረው ከታሰሩ አራት ዓመታት ገደማ ሆኗቸዋል። የ62 ዓመቱ ካቫላ ባለፈው ዓመት ከተጠረጠሩበት ክስ በቱርክ ፍርድ ቤት ነጻ ተብለው ቢለቀቁም የቱርክ መንግሥትን ለመገልበጥ በማሴር በሚል ወዲያውኑ በጸጥታ አስከባሪዎች በቁጥጥር ሥር ውለዋል። የአውሮጳ የሰብዓዊ መብቶች ፍርድ ቤት ከሁለት ዓመታት በፊት ከእስር እንዲፈቱ ወስኖም ነበር።

 

ገበያዉ ንጉሴ

አዜብ ታደሰ

እሸቴ በቀለ

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የ62 ዓመቱ ካቫላ ከተጠረጠሩበት ክስ በቱርክ ፍርድ ቤት ነጻ ተብለዉ ነበር  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Suspected human trafficking victims are crammed on a Thai trawler, which was rescued by the Bangladesh Coast Guard, in southern Bangladesh on June 11, 2014, in this handout picture provided by the Bangladesh Coast Guard. More than 300 suspected human trafficking victims were rescued by the Bangladesh Coast Guard following a deadly shooting incident. To match Special Report THAILAND-TRAFFICKING/ REUTERS/Bangladesh Coast Guard/Handout via Reuters (BANGLADESH - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW MARITIME TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES

ከቱርክ ወደ ጀርመን የሚካሄድ ሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር  04.05.2021

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20/06/2021*** Libyan Interim Prime Minister Abdulhamid Dbeibah, waves as he stands atop an excavator on June 20, 2021, in the town of Buwairat al-Hassoun, during a ceremony to mark the reopening of 300-kilometre road between the cities of Misrata and Sirte. - Libya's unity government today reopened the coastal highway linking the country's east and west, that was cut off in 2019 as eastern-based military strongman Khalifa Haftar launched an offensive to seize the capital Tripoli. It connects the war-torn North African country's border with Tunisia to its frontier with Egypt. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

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21.1.2016 epa05115420 Dominic Ongwen of Uganda sits in the courtroom of the International Criminal Court (ICC) during the confirmation of charges in the Hague, the Netherlands 21 January 2016. The former commander in Uganda's Lord's Resistance Army rebel group is facing some 70 war crimes charges brought forward by the ICC. EPA/MICHAEL KOOREN / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/M. Kooren

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