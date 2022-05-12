 ፖየቲካ፤ የጀርመኑ ዓለም አቀፍ የሥነ-ጽሑፍ ፊስቲቫል | ባህል | DW | 12.05.2022

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ባህል

ፖየቲካ፤ የጀርመኑ ዓለም አቀፍ የሥነ-ጽሑፍ ፊስቲቫል

መድረኩ ዓለም አቀፋዊ በተለያዩ ቋንቋዎች በአንድ ርዕስ ስር የሥነ-ጽሑፍ እና የሥነ-ግጥም ክህሎት የሚታይበት ነዉ። አብዛኛዉን ጊዜ መድረኩ ከአስር የተለያዩ ሃገራት የመጡ የኪነ-ጥበብ ሰዎች የሚሳተፉበት ነዉ። በዚህ ዓመት መድረኩን ያዘጋጀሁት እኔ ነኝ ። የዚህ ዓመት ርዕሳችን የድምፅ መረጃዎችን በማህደር ማስቀመጥ ይላል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 14:50

በዓለም አቀፍ መድረክ መሳተፍ ሀገርን ማስተዋወቅ ነዉ

ገጣሚ ምህረት ከበደ በጀርመን ኮለኝ ከተማ ለአንድ ሳምንት በተካሄደዉ ዓለም አቀፍ የሥነ-ጽሑፍ ፊስቲቫል መዝግያ ላይ «የፀጥታ ወግ » የተሰኘዉን ግጥሟን በመድረክ ስታቀርብ በአዳራሹ ከነበሩት ተመልካቾች ደማቅ ጭብጨባን ነበር የተቸረችዉ።

Poetica | Poesie Veranstaltung der Universität Köln und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

ምንም እንኳ ጥበበኛዋ ኢትዮጵያዊት ግጥሟን  በአማርኛ ቋንቋ ያቀረበች ቢሆንም ፤ ያቀረበችዉ ግጥም ምህረት ወደ መድረክ ከመዉጣትዋ በፊት ትርጉሙን በጀርመንኛ ቋንቋም ያቀረበዉ የሞያዋ ባልደረበዋ ነበር።  ገጣሚ ምህረት ከበደ የዛሬ አስራ አራት ዓመት ገደማ አዲስ አበባ ላይ የጀመረዉን የግጥም መድረክ «ጦብያ ግጥምን በጃዝን»  ከመሰረቱት ወጣቶች መካከል አንድዋ መሆንዋ ይታወቃል። በሥነ ጥበቡ ዓለም ኢትዮጵያ ዉስጥ የምትታወቀዉ ምህረት ከበደ ከዚህ በፊት ከየሌሎች ኢትዮጵያዉያን ገጣሚዎች ስራን ይዛ በአማርኛ እና በጀርመንኛ «ዋክስ ኤንድ ጎልድ» «ሰምና ወርቅ» የተሰኘ የግጥም መድበልን አሳትማለች። በጀርመን በርሊን መዲና ላይ በነበረ የግጥም በጃዝ ዝግጅት ላይ ሥነ-ግጥሞችዋን አቅርባም ነበር። ምህረት ከበደ ባለፈዉ ሳምንት በጀርመን ኮለኝ ከተማ ላይ በተካሄደዉ በዓለም አቀፍ የሥነ-ጽሑፍ ፊስቲቫል ላይ እንዴት እንደተጋበዘች ጠይቀናት ነበር።

Poetica | Poesie Veranstaltung der Universität Köln und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

በጀርመን ኮለኝ ከተማ በተካሄደዉ በዓለም አቀፉ የሥነ-ግጥም ፌስቲቫል ላይ ከኢትዮጵያዊትዋ ገጣሚ ምህረት ከበደን ጨምሮ ከብሪታንያ ከፈረንሳይ ከቺሊ ከቤላሩስያ ከሩስያ ከቻይና ከጀርመን የመጡ ገጣምያን ተሳትፈዉበታል። ሁሉም ገጣምያን ግጥሞቻቸዉን ያቀረቡት በትዉልድ ሃገራቸዉ ቋንቋ ቢሆንም፤ ግጥሞቻቸዉ ለተመልካች በጀርመንና ተተርጉሞ በግጥም መልክ በመድረክ ላይ ለተመልካቾች ቀርቦአል። በፊስቲቫሉ ላይ ሥነ-ግጥም፤ መነባንብ፤ ትያትር እንዲሁም የተለያዩ ድምፆች እና በተለያዩ የብርሃን ቀለም ድምቀቶች የታጀበ ነበር።  

የዝግጅት ክፍላችን በተገኘበት በፊስቲቫሉ የመዝግያ ሥነ-ስርዓት ላይ ገጣሚ ምህረት ከበደ ያቀረበችዉ «የፀጥታ ወግ» የተሰኘዉ ሥነ-ግጥምዋ በዚህ ዝግጅት ላይ ተካቶአል።

Poetica | Poesie Veranstaltung der Universität Köln und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

  

በጀርመን ኮለኝ ከተማ ለአንድ ሳምንት የተካሄደዉ እና ባለፈዉ ሳምንት ቅዳሜ ሚያዝያ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ስለተጠናቀቀዉ ስለዓለምአቀፍ የሥነ-ጽሑፍ ፊስቲቫል የጠየቅናቸዉ የመድረኩ አዘጋጅ ጀርመናዊት ዩልያና ዎልፍ፤ ፖየቲካ በመባል የሚታወቀዉ እና በኮለኝ ዩንቨርስቲ እና በዳርም ሽታት ከተማ በሚገኘዉ የቋንቋ የሥነ-ግጥም እና የሥነ-ጽሑፍ አካዳሚ የተመሰረተዉ ዓመታዊ ዝግጅት መካሄድ የጀመረዉ ከጎርጎረሳዉያኑ 2015 ዓም ጀምሮ እንደሆን ገልፀዋል። መድረኩ ዓለም አቀፍ የሥነ-ጽሑፍ ክህሎት እዉቀት ልዉዉጥ የሚደረግበት እንደሆነም ተናግረዋል።

Poetica | Poesie Veranstaltung der Universität Köln und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

«መድረኩ ዓለም አቀፋዊ በተለያዩ ቋንቋዎች በአንድ ርዕስ ስር የሥነ-ጽሑፍ እና የሥነ-ግጥም ክህሎት የሚታይበት ነዉ። አብዛኛዉን ጊዜ መድረኩ ከአስር የተለያዩ ሃገራት  የመጡ የኪነ-ጥበብ ሰዎች የሚሳተፉበት ነዉ። በዚህ ዓመት መድረኩን ያዘጋጀሁት እኔ ነኝ ።

Mihret Kebede Äthiopien Künstlerin

የዚህ ዓመት ርዕሳችን የድምፅ መረጃዎችን በማህደር ማስቀመጥ ይላል። ሥነ-ግጥም በድምፅ በቅላፄ እንዴትነት፤ እነዚህን ክህሎቶች በማህደር እንዴት እናስቀምጥ፤ ብሎም የምናስቀምጣቸዉ እንዲህ አይነት ማህደሮቻችን እንዴት ጥቅም ላይ ማዋል ይኖርብናል የሚለዉንም የምናይበት ነዉ።  በዚህ መድረክ ከተለያዩ ሃገራት የመጡ የሥነ-ግጥም ባለሞያዎች ሥነ-ግጥሞቻቸዉ ምን አይነት ቅላፄ እንዳላቸዉ የሚለዉን ጨምሮ ሌሎችንም ጥያቄዎችን በጋራ አይተናል። 

Poetica | Poesie Veranstaltung der Universität Köln und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

የዘንድሮ የጀርመንዋ ከተማ ኮለኝ የዓለም አቀፍ የሥነ-ጽሑፍ ፊስቲቫል ተካፋዮች ያቀረቡት ሥነ-ግጥም መነባንብ በአንድ ላይ በየቋንቋቸዉ እና ከነትርጉሙ በአንድ መጽሐፍ ታትሞ ለአንባብያን ቀርብዋል።

ሙሉዉን ቅንብር የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።

አዜብ ታደሰ

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በዓለም አቀፍ መድረክ መሳተፍ ሀገርን ማስተዋወቅ ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Mihret Kebede a young and fiercely energetic artist and poet and Artist Titel: Mihret Kebede is an artist/poet, who graduated from Addis Ababa University School of Fine Arts and Design in painting with distinction in 2007 and has earned her MA in arts from the same school in 2016. She has received a certificate award of recognition as the best practicing artist in 2013 from the Ministry of Culture and Tourism, Ethiopia. Mihret Kebede has participated in several local and international art exhibitions, workshops, poetry performances, art residencies, and collaborative art projects. Beyond her artistic practices she is also well known for organizing local and international artistic events and festivals. Among her numerous involvements in organizing artistic events Mihret is a co-organizer and founding member of Addis video art festival together with the initiator of the festival Ezra Wube, a founding Manager of a popular monthly poetry and jazz event, and a founding director of Netsa Art Village. She also did several collaborative poetry and jazz projects and performances with Studio Olafur Eliasson, followed by her show in the studio in 2012 in Berlin. Mihret Kebede and Olafur Eliasson and other 7 Artist have published a book last year , in Amharic German and English called Poetry Jazz: Wax and Gold in 1 April 2020. Mihret is currently a PhD-in-practice program candidate at the Academy of Fine Arts Vienna with a working title Conversing with Silence. Autor/Copyright: Martha Tadesse Schlagworte: Ethiopia, Addis Ababa, Äthiopien, Dire Dawa, Wollo

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ሃገሬ የጥበብ ምሽት

ሃገሬ የጥበብ ምሽት 19.03.2021

ኢትዮጵያዊ የሚለዉን ፍቅር ያገኘሁት ከነጋሽ ጥላሁን ገሰሰ ሙዚቃ ዉስጥ ነዉ። ከነጋሽ ፀጋዬ ገብረመድህን፤ ከነጋሽ ደበበ ሰይፉ ግጥም ዉስጥ ነዉ። ኢትዮጵያዊነትን የተማርኩት፤ ከነሃዲስ አለማየሁ ድርሰት ዉስጥ ነዉ። ከነአቤጎበኛ አመጽ ዉስጥ ነዉ። ኪነ-ጥበብ ከእናት አባቶቻችን እኩል የወለደን የማነታችን ቀራጭ ነዉ።