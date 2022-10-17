 ፖላንድን የመታው ሚሳይልና ኔቶ | ዓለም | DW | 16.11.2022

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ዓለም

ፖላንድን የመታው ሚሳይልና ኔቶ

ባይደን ሚሳይሉ የዩክሬን የአየር መከላከያ ሚሳይል ነው ሲሉ ለኔቶ አጋሮቻቸው ተናግረዋል። በፍንዳታው ሩስያ እንዳለችበት የሚያመለክት መረጃ አለኝ የምትለው ዩክሬን ደግሞ ጉዳዩ የጋራ ጥናት እንዲካሄድበት ጠይቃለች። ዩክሬን ይህን ጥያቄ ብታቀርብም ጦርነቱ ወደ ፖላንድ ድንበርም ይዛመታል የሚለው ዓለም አቀፍ ስጋት ዛሬ ቀንሷል።

ፖላንድን የመታው ሚሳኤልና ኔቶ

ትናንት ፖላንድ ድንበር ላይ የወደቀው ሚሳይል የዩክሬን የአየር መከላከያ ሚሳኤል ሳይሆን እንዳልቀረ ፖላንድ ዛሬ አስታውቃለች። የፖላንድ ፕሬዝዳንት አንድሬ ዱዳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ጥቃቱ ሆነ ተብሎ በሩስያ የተፈጸመ ነው ለማለት ምንም መረጃ የለም። ዩናይትድ ስቴትስም ቀደም ሲል ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥታለች። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆባይደን ሚሳይሉ በሩስያ የተተኮሰ አይመስልም ሲሉ ተናግረው ነበር። አንድ ሮይተርስ የጠቀሰው የኔቶ ምንጭ እንዳለው ባይደን ሚሳይሉ የዩክሬን የአየር መከላከያ ሚሳይል ነው ሲሉ ለኔቶ አጋሮቻቸው ተናግረዋል።  በፍንዳታው ሩስያ እንዳለችበት የሚያመለክት መረጃ አለኝ የምትለው ዩክሬን ደግሞ ጉዳዩ የጋራ ጥናት እንዲካሄድበት ጠይቃለች። ዩክሬን ይህን ጥያቄ ብታቀርብም  ጦርነቱ ወደ ፖላንድ ድንበርም ይዛመታል የሚለውን ዓለም አቀፍ ስጋት ቀንሷል። ትናንት የሁለት የፖላንድ ዜጎችን ሕይወት ባጠፋው በዚሁ የሚሳይል ጥቃት ስትወነጀል የነበረችውን ሩስያን ኔቶ እንዲበቀል ጥሪ ያቀረቡ አባል ሀገራትም ነበሩ። 

ይልማ ኃይለሚካኤል

ኂሩት መለሰ

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