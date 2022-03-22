 ፖለቲካ ተንታኞች ስለ ሹም ሽሩ ምን ይላሉ? | ኢትዮጵያ | DW | 19.01.2023

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ፖለቲካ ተንታኞች ስለ ሹም ሽሩ ምን ይላሉ?

«ከሦስት የመንግስት አውታሮች መካከል አንዱ የሆነው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው ሁለቱ ከፍተኛ አመራር በአንድ ጊዜ መነሳታቸው ፖለቲካችን ያለበት ሁኔታ ጥሩ እንዳልሆነ የማሳያ ምልክት ነው።»

«ጥሩ እንዳልሆነ የማሳያ ምልክት ነው»

ላለፉት አራት ዓመታት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ እና ምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳና አራት የተለያዩ ሚኒስትሮች ከስልጣናቸው ተነስተዋል  የሚኒስቴሮቹ መነሳት በአገር ላይ እንዲሁም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ላይ ምን ለውጥ ያመጣል ምን ጉዳትስ አለው  ይህ ሹም ሽረት የምንስ ማሳያ ነው ስንል ለሶስት የፖለቲካ ተንታኞችን ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር።

መጀመሪያ  አስተያየታቸውን የሰጡን የፖለቲካ ሳይንስ አስተማሪ የሆኑት ዶክተር ደጉ አስረስ  «ብልፅግና ፓርቲ በተለያየ ግዜ አላማዬን ለመፈፀም ይመቹኛል ያላቸውን ሰዎች ማቀያየር መዘዋወር ይችላል ። የመንግስት አፈፃፀም ደከም በሚልበት ወቅት አይደለም ሚኒስቴር  ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከነካቢኔው ይለቃል » ሲሉ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንትን እና ምክትል ፕሬዚዳንቱን በተመለከተ ሲገልፁ « ህግ አስፈፃሚው  አካላት እራሳቸውን ችለው የሚሰሩ ናቸው ብሎ ነው ህገመንግስቱ ያስቀመጠው። እራሳቸው መልቀቂያ አቀረቡ ነው የተባለው ይህ ምን አልባት አገራችን ባለችበት የፍትህ ስርአት እንደተፈለገው እየሄደ አለመሆኑን ማሳያ ነው ። ሚኒስቴሮች መቀያየራቸውን ግን ህገ መንግስቱም ይፈቅድላቸዋል» ብለዋል

የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር እንዲሁም የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት አቶ አብዱራህማን አህመዲን የወይዘሮ መዓዛ እና ምክትላቸው በአንድነት መልቀቅ  ጥሩ ምልክት አይደለም ሲሉ ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል «ሶስት የመንግስት አውታሮች  መካከል አንዱ የሆነው  የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው  ሁለቱ ከፍተኛ አመራሮች  በአንድ ግዜ መነሳታቸው የፖለቲካችን ጥሩ ምልክት አይደለም ምን አልባት ግፊቶች ይኖርባቸው ይሆን  የሚል ሀሳብ አለኝ»

የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ተስፋዬ ከበደ  በበኩላቸው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አራቱን ሚኒስቴሮች በክብር ከሸኘ በኋላ እካሁን ሌሎች የልሾመበት ምክንያት ግልፅ አይደለም ሲሉ ገልፀዋል «የፌደሬሽን ምክር ቤት አራት  ሚኒስቴሮቹን ማንሳቱን ከገለፀ በውኃላ  የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት እና ምክትላቸው ላይ ሹም ሽረት አድርገዋል ለምን ግን ያቦታ ክፍት እንዲሆን ለምን  እንደተፈለገ ግልፅ  አይደለም» ብለዋል ወይዘሮ መዓዛ ደግሞ ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፉት የፍርድ ቤቶች ትእዛዝ በፖሊሶች የማይከበሩበት ግዜ አለ አዲስ የሚመዙት ሰዎች ከሳቸው የተሻለስራ ይሰራሉ የሚለው ነው ለኔ ወሳኙ ጥያቄ»  ብለዋል

ማኅሌት ፋሲል

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

«ጥሩ እንዳልሆነ የማሳያ ምልክት ነው»

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአብን አመራር ሹም ሽር

የአብን አመራር ሹም ሽር 22.03.2022

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) የማዕከላዊ ኮሚቴውን እንዲያደራጅ፣ አጠቃላይ የደንብ፣ የመዋቅርና አደረጃጀት፣ የአሠራር ሥርዓት፣ የአመራር ማሻሻያ እንዲያደርግ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ አቅጣጫ ማስቀመጡ ተገለጠ። ፓርቲው ይህን አቅጣጫ ያስቀመጠው ማዕከላዊ ኮሚቴው በባህርዳር ከተማ ተሰብስቦ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ከተወያየ በኋላ መሆኑ ተገልጧል።

የበርበራ ወደብ እና የደቡብ አፍሪቃ ፖለቲካ

የበርበራ ወደብ እና የደቡብ አፍሪቃ ፖለቲካ 24.12.2022

በአፍሪቃ ቀንድ የበርበራ ወደብን የማስፋፋት ሥራ እየተሠራ ነው። 400 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ወደብ ዋነኛ ተጠቃሚ ኢትዮጵያ እንደምትሆን ነው የተገለጸው። ተቀናቃኞቻቸው ጠንካራ ዘመቻ ቢከፍቱባቸውም የደቡብ አፍሪቃ ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፎሳ ለገዢው ፓርቲ ANC ሊቀመንበርነት በድጋሚ ተመርጠዋል።

“የወልቃይት ጥያቄ” በምን ይመለሳል?

“የወልቃይት ጥያቄ” በምን ይመለሳል? 13.08.2021

በ1983 የቆመው የሕዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) እና የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግሥት ጦርነት እንደገና ከ30 ዓመታት በኋላ በ2013 ከቆመበት ቀጥሏል ማለት የምንችልበት ጊዜ ላይ ነን። የወልቃይት ጥያቄ የአሮጌው ጦርነት መቋጫ ሰሞን ከተጫረ ወዲህ በአዲሱ ጦርነት ማዕከላዊ አጀንዳ ሆኗል።