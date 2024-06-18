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ፖለቲካ በፈረንሳይ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን

ማክሰኞ፣ ሰኔ 11 2016

በአውሮጳ የሰሞኑ የምክር ቤት ምርጫ ውጤት በፈረንሳይ ፖለቲከኞችን ብቻ አይደለም ያመሰው ። ጉዳዩ በፈረንሳይ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ውስጥም ገብቷል ። ምክንያቱ ምን ይሆን?

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Euro 2024 Österreich - Frankreich
ምስል Andreea Alexandru/AP Photo/picture alliance

በአውሮጳ የሰሞኑ የምክር ቤት ምርጫ ውጤት በፈረንሳይ ፖለቲከኞችን ብቻ አይደለም ያመሰው ። ጉዳዩ በፈረንሳይ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ውስጥም ገብቷል ። በተለይ አፍሪቃዊ ዝርያ ያላቸው ታዋቂ ተጨዋቾች ቀኝ አክራሪ ዘረኞች ወደ ሥልጣኑ እንዳይመጡ ሲሉ ፖለቲካዊ ንግግር በማሰማት በፖለቲካ ውስጥ በቀጥታ መሳተፍ ጀምረዋል ።

የፈረንሣይ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን  በአውሮጳ እግር ኳስ የምድብ ግጥሚያ  ሰኞ፤ ሰኔ ቀን፣ 2016 ዓም ምሽት ከኦስትሪያ ጋ ተጋጥሞ እንደምንም 1 ለ0 አሸንፏል ። በእለቱ አምበሉ ኬሊያን እምባፔ አፍንጫው ላይ በደረሰበት ጉዳት ከሜዳ ለመውጣት ተገዷል ። እነ ኬሊያን እምባፔ እንዲሁም ማርኩስ ቱራምን ጨምሮ ጸረ ቀኝ አክራሪ ንግግር እያሰሙ ነው ። ለመሆኑ የፖለቲካ ጉዳይ በአሁኑ ወቅት ወደ ፈረንሳይ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ውስጥ ሊገባ ቻለ? ከቃለ መጠይቁ ሙሉውን ይከታተሉ ። 

ሐይማኖት ጥሩነህ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

አዜብ ታደሰ

 

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ስፖርትማክሰኞ፣ ሰኔ 11 201604:15 ደቂቃ