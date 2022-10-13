"የነጻነትና የሰላም ቡና ጠጡ!" ዝግጅት ከዓርብ እስከ እሁድ ዜጎች ቡና እየጠጡ ስለሃገራቸው እርቀሰላምና መረዳዳት ይወያያሉ።
የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ «የነጻነትና የሰላም ቡና ጠጡ» ፕሮግራም ማዘጋጀቱን አስታወቀ። ፖለቲካን ለበጎነት በሚል መሪ ሃሳብም በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች ከነገ አርብ ጀምሮ ለ3 ቀናት ርዳታ ለማሰባሰብ አቅዷልም።
የፓርቲው የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ሃላፊ ወይዘሮ አዲስ መሐመድ ለዶቸቨል እንደተናገሩት ከፊታችን ዓርብ እስከ እሁድ በኢትዮ ኩባ አደባባይ በሚካሄደው ዝግጅት ፓርቲ በዓይነቱ ለየት ያለ የብሔራዊ መግብብትና ፖለቲካን ለበጎነት ለማዋል ያለመ መድረክ አዘጋጅቷል። ቡና እየተጠጣ ነዋሪዎች ስለሃገራቸው የሚመክሩበት ዝግጅትም ተካቷል።
የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ለሶስት ቀናት በሚያካሂደው ዝግጅት በአገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት የምክክር መድረክ አንዱ መሆኑን የድርጅቱ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ሃላፊዋ ወይዘሮ አዲስ መሐመድ ለDW ተናግሯል።
ወይዘሮ አዲስ እንደሚሉት ፓርቲያቸዉ የደም ልገሳን ጨምሮ በጦርነቱ ለተጎዱ ዜጎች ሃብት ለማሰባሰብ አቅዷልም።
``የነጻነትና የሰላም ቡና ጠጡ `` ዝግጅት ከዓርብ እስከ እሁድ ዜጎች ቡና እየጠጡ ስለሃገራቸው እርቀሰላምና መረዳዳት የሚወያዩበት መድረክ እንዳለም ወይዘሮ አዲስ ጠቅሷል።
በተለይ በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖች በሚካሄድ ሃብት በማሰባሰቡ በጎ ተግባር በአገር ውስጥና በውጭ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሳተፉ ወይዘሮ አዲስ ጥሪ አድርገዋል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ