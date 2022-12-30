 «ፔሌ» የሚለውን ስም የኳስ ንጉሡ እንዴት አገኘ? | ስፖርት | DW | 30.12.2022

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ስፖርት

«ፔሌ» የሚለውን ስም የኳስ ንጉሡ እንዴት አገኘ?

ሲወለድ በቤተሰቦቹ የተሰጠው ስም ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናሲሜንቶ (Edson Arantes do Nascimento) ነበር። ብዙዎች ግን የሚያውቁት «ፔሌ» በሚለው አጠር ያለው የቅጽል መጠሪያው ነው። እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ1958፤ 1962 እና 1970 ዓ.ም የዓለም እግር ኳስ ዋንጫዎችን ለሦስት ጊዜያት በመውሰድ ብቸኛው የኳስ ሰው ነው።

Brasilien | Fußball-Legende Pele


ሲወለድ በቤተሰቦቹ የተሰጠው ስም ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናሲሜንቶ (Edson Arantes do Nascimento) ነበር። ብዙዎች ግን የሚያውቁት «ፔሌ» በሚለው አጠር ያለው የቅጽል መጠሪያው ነው። እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ1958፤ 1962 እና 1970 ዓ.ም የዓለም እግር ኳስ ዋንጫዎችን ለሦስት ጊዜያት በመውሰድ ብቸኛው የኳስ ሰው ነው። ይህን ክብረ ወሰኑን ማንም እስካሁን አልደፈረውም።  

ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናሲሜንቶ «ፔሌ» እንዴት ተባለ?

ይህን መልስ ለማግኘት የፔሌ የህጻንነት ዘመንን መቃኘት ያሻል። አጎቱ ዮርጌ ትንሹ ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናሲሜንቶ እንዴት ፔሌ ሊባል እንደቻለ በአንድ ወቅት ተጠይቀው ስለዚሁ ጉዳይ ቀጣዩን ብለዋል። ፔሌ ህጻን ሳለ በአጥቂነት ልዩ ችሎታው ማንም የሚያቆመው በመታጣቱ ተጋጣሚዎች ዕድል እንዲያገኙ በሚል ግብ ጠባቂ ይደረጋል። ከባላጋራ የተመቱ ኳሶችን በግብ ጠባቂነት ሲያጨናግፍም ትንሹ የኳስ ጥበበኛ ድምጹን ከፍ አድርጎ «ቢሌ» (Bilé) ይል ነበር። «ቢሌ» ከፔሌ አባት ጋር ግብ ጠባቂ ሆነው የሚጫወቱ ሰው ነበሩ። ከዚያም እንደ ቀልድ በቅጽል ስም «ቢሌ» እያሉ መጥራት ጀመሩ። በሒደት ይሄ ደወ «ፔሌ» መቀየሩም ይነገራል። ፔሌ ራሱ ከ16 ዓመት በፊት «ዘ ጋርድያን» ለተባለው የእንግሊዝ ጋዜጣ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ይህንኑ አረጋግጧል። 

Queen Elizabeth II. 1968 mit Fußballspieler Pele in Brasilien

ፔሌ በቅርቡ ካረፉት የብሪታንያ ንግሥት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ እና ባለቤታቸው ልዑል ፊሊፕ ጋር በ1968 የተነሱት ፎቶግራፍ

«የሦስት ዓመት ህጻን ሳለሁ አባቴ ዶንዲንሆ ወደ ባስኮ የኳስ ስልጠና ማዕከል ይወስደኛል።»
«የተመቱ ኳሶችን ሳጨናግፍም ‘ጥሩ ነው ቢሌ!’ ወይንም ‘በድንቅ ሁኔታ አጨናግፈሀል ቢሌ’!» እያልሁ እጮህ ነበር»
«ትንሽ ልጅ ስለነበረም ቅላጼው ‘ፒሌ’ የሚል አይነት ይመስል ነበር። ወደ ባውሩ ቀይረን ስንሄድም ይሄ ‘ፒሌ’ የሚለው ‘ፔሌ’ ሆነልህ» ብሏል ስለ ትንሹ ፔሌ አዛውንቱ ፔሌ ሲናገር።
«እኔም ብሆን ስያሜውን አልቀየርሁትም። እንደ አጎቴ ዮርጌ አባባልም የሚናስ ጌራይ ጠንካራ ቅላጼ ስላለኝም ነበር»ም ብሏል «ቢሌ» የሚለውን በቅላጼው የተነሳ «ፔሌ» ስለማለቱ ሲያብራራ። 

ምናልባት «ከፈረሱ አፍ» እንደሚባለው የአምፖል ፈልሳፊው ቶማስ ኤዲሰን ስም ጋር በመመሳሰሉ የቀድሞ ስሜን እወድ ነበር ያለው ትንሹ «ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናሲሜንቶ» ከ«ቢሌ» ወደ «ቤሌ» ከዚያም ወደ «ፔሌ» ስሙ እንደተቀየረ ምላሽ የተገኘ ይመስለናል። 

Fussballspieler Pele

ብራዚሊያዊው ፔሌ በ1966 የእንግሊዝ የዓለም ዋንጫ ወቅት ቡድኑ ያረፈበት ሆቴል አጠገብ ደጋፊዎቹ ፊርማ ሲያኖር

ፔሌ፦ ብራዚሊያዊው የኳስ ንጉሥ ስንብት

አንድ ለመንገድ፦ ትንሹ «ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናሲሜንቶ» በልጅነት ዘመኑ «ፔሌ» የሚለውን ስም በጣም ነበር የሚጠላው። ቅጽል ስሙን ከመጥላቱ የተነሳም በዚሁ ስያሜ የተነሳ በአንድ ወቅት ከትምህርት ቤት ጓደኞቹ ጋር ተጣልቶ ለሁለት ቀናት ከትምህርት ቤት ታግዶም ነበር። በቋንቋው «ፔሌ» የሚለው ስም ምንም ትርጉም የሌለው በመሆኑም እንደ ስድብ አድርጎም ይወስደው እንደነበር ተናግሯል። ሆኖም ቃሉ በእብራይስጥ «ተዐምር» ማለት እንደሆነ ሲረዳ ግን «ፔሌ» ለሚለው ስያሜ የነበረው ሐሳቡን እስከ ወዲያኛው መቀየሩም ይነገራል። 


ኤድሰን አራንቴስ ዶ ናሲሜንቶ «ፔሌ» ለአንድ ወር ያህል አልበርት አይንሽታይን ሐኪም ቤት ሲታከም ከቆየ በኋላ በ82 ዓመቱ ሐሙስ፤ ታኅሣሥ 20 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ከዚህ ዓለም ተለይቷል።

ማንተጋፍቶት ስለሺ

እሸቴ በቀለ

ተዛማጅ ዘገባዎች

7th May 1963: Star of the Brazilian football team, Pele (Edson Arantes do Nascimento) sits on the ball during a break in training at Selsdon Park Hotel where they are staying. The Brazilians are to play England at Wembley. (Photo by John Pratt/Keystone/Getty Images)

ፔሌ፦ ብራዚሊያዊው የኳስ ንጉሥ ስንብት 30.12.2022

የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን ለሦስት ጊዜያት በመውሰድ ብቸኛው የኳስ ሰው፤ ኤድሰን አራንቴስ ናሲሜንቶ፤ በይበልጥ በሚታወቅበት ስሙ ፔሌ ከካንሰር ኅመም ለመዳን ሲታገል ቆይቶ በ82 ዓመቱ አርፏል። ሐሙስ፤ ታኅሣሥ 20 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ብራዚሊያዊው የኳስ ንጉሥ ከዚህ ዓለም ተለይቷል።

የመጋቢት 06 ቀን፣ 2013 ዓ.ም ስፖርት ዘገባ

የመጋቢት 06 ቀን፣ 2013 ዓ.ም ስፖርት ዘገባ 15.03.2021

ዋሊያዎቹ ከነገ በስትያ ባሕር ዳር ውስጥ ነበልባሎቹን ይገጥማሉ። ነገ እና ከነገ በስትያ የጀርመን ሁለት ቡድኖች ለሻምፒዮንስ ሊግ ሁለተኛ ዙር ግጥሚያቸውን ያከናውናሉ። በእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ ፉክክር ማንቸስተር ሲቲን የሚያቆመው አልተገኘም። ሆዜ ሞሪኞ በሰሜን ለንደን ደርቢ ግጥሚያ በአርሰናል ለተረታው ቡድናቸው የመሀል ዳኛውን ተጠያቂ አድርገዋል።