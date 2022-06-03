ፓርኪንሰን በሽታ ምንድነው?

ሰዎች ሳይፈልጉ ወይም ከቁጥጥራቸው ውጪ በሆነ መንገድ ሰውነታቸው እንዲንቀሳቀስ ወይም እንዲንቀጠቀጥ የሚያደርገው ህመም ፓርኪንሰን በመባል ይታወቃል። የአንጎል ውሥጣዊ ሥርዓት ላይ በሚከሰት መዛባት እንደሚመጣ ለሚነገረው ለዚህ ህመም የተጋለጡ ሰዎች ሚዛናቸውን መጠበቅ እንደሚያቅታቸው ጥናቶች ያሳያሉ።
የሐረር ነዋሪ የሆኑት የዶቼ ቬለ የዘወትር ተከታታይ እና ተሳታፊ የመቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ « በዕድሜ ይሁን በሌላ ምክንያት አላውቅም ሰውነታቸው የሚንቀጠቀጥ ሰዎች አሉ። ይህ አይነት ምልክት ሲታይ በህክምናው አጠራር ያሰው የፓርኪንሰን ተጠቂ ሆነ ይባላል። ለመሆኑ የፓርኪንሰን በሽታ መንስኤው በዕድሜ መግፋት ብቻ የሚከሰት ነው ወይስ ሌሎች ምክንያቶች አሉት። የሚሰቸው ህክምናውስ ምንድነው?» በማለት ነው ጥያቄያቸውን የላኩልን። በቅድሚያ ለዘወትሮ ተሳትፎዎ ከልብ እናመሰግናለን። እንደ እርስዎ የሚጠይቁ ሰዎች መኖራቸው ሌሎችም የተለያዩ ጠቃሚ መረጃዎች እንዲያገኙ ይረዳል እና የእርስዎንም ሆነ የሌሎችን ጥያቄዎች ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ መግለጽ እንወዳለን።
እርስዎ እንዳሉት ሰዎች ከቁጥጥራቸው ውጭ በሆነ ሁኔታ እንዲንቀጠቀጡ የሚያደርገው ህመም ፓርኪንሰን በመባል ይታወቃል። ስያሜውን ያገኘው በሽታውን በጎርጎሪዮሳዊው 1817 ዓም ያለፍላጎት ስለሚያንቀጠቅጠው በሽታ ምንነት ከገለጸው ጀምስ ፓርኪንሰን መሆኑን መረጃዎች እና ስለጤና እክሉ ማብራሪያ የጠየቅናቸው እዚህ ጀርመን ሀገር የነርቭ ሃኪም የሆኑት ዶክተር ተሻገር ደመቀም ገልጸውልናል።
የጤና ጉዳይ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ፓርኪንሰን የተሰኘው ህመም በአንጎል ላይ በሚያጋጥም መዛባት ምክንያት የሚከሰት ሲሆን ምልክቱ ከታየ በኋላ ቀስበቀስ እየባሰ ሊሄድ ይችላል። በሽታው ቀስ እያለ ውስጥ ውስጡን እየተባባሰ በሚሄድበት ጊዜም ታማሚዎቹ ለመራመድ እና ለመነጋገር ችግር ያጋጥማቸዋል። በስነልቡናም ሆነ በባህሪ ለውጦችንም ማሳየት ይጀምራሉ። ለምሳሌ እንቅልፍ የማጣት፣ የድብርት፣ ነገሮች የማስታወስ ወይም ደግሞ የመለየት ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ። እንደ መረጃዎቹ ከሆነም ምንም እንኳን ማንኛው ሰው ለዚህ የጤና እክል የተጋለጠ ቢሆንም አንዳንድ ጥናቶች የሚያሳዩት ከሴቶች ይልቅ ብዙውን ጊዜ ወንዶች በፓርኪንሰን ይጠቃሉ። ዕድሜን በተመለከተም በአብዛኛው 60 ዓመት እና ከዚያ በላይ በሆናቸው ወገኖች ላይ መታየቱ ቢገለጽም ከ50 ጀምሮም ሆነ ከዚያ በታች ባሉ ሰዎች ላይም ሊያጋጥም እንደሚችል ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። እናም የዕድሜ ጉዳይ ሲታሰብ ብዙሃኑ በዕድሜ የገፉ ይሁኑ እንጂ ችግሩ በወጣትነት የዕድሜ ክልል ውስጥ ባሉት ላይም ሊከሰት እንደሚችል የሚያሳዩ መረጃዎች ጥቂት አይደሉም።
ህመሙ እንዲከሰት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም በእርግጥ አንድ ሰው በፓርኪንሰን ተጠቅቷል ወይም ለዚህ ተጋልጧል ለማለት ሰፋ ያለ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ነው ዶክተር ተሻገር አጽንኦት የሰጡት። እንደመንስኤው አይነት የሚሰጠው ህክምናም ትንሽ ለየት ይላል ነው ያሉት። የመንቀጥቀጥም ሆነ ሌሎቹ ምልክቶች መታየት የሚጀምሩት በብዛት በሽታው ስር ከሰደደ በኋላ ነው ይላሉ የነርቭ ከፍተኛ ሀኪሙ። እናም ታማሚዎቹ የግድ ሰፋ ያለ የሀኪም ምርመራ እና ተገቢን ህክምና ማግኘት ይኖርባቸዋል። ችግሩ እንዳይከሰትም ሆነ እንዳይባባስ ግን ሰዎች በራሳቸው ሊያደርጉት የሚገባ ጥንቃቄ አለ። ይኽ የጤና ችግር የሚከሰትበት አጋጣሚ አንድም ከሰውነት ውስጥ በራሱ ሂደት ዕድሜም ታክሎበት የሚያጋጥም ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በሌላ ተጨማሪ ምክንያት ለህመም የሚያጋላጥ ነገር ሲኖር መሆኑን ነው ባለሙያው ያመለከቱት። ሙሉ ቅንብሩን ከድምጽ ማዕቀፉ ያድምጡ።
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ