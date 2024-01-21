ኢትዮጵያ ወደ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት

ኢትዮጵያ ወደ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትእሑድ፣ ጥር 12 2016
ኢትዮጵያን ገጥሟታል ካለው አጣብቂኝ ወጥታ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትሸጋገር የባላደራ መንግስት እንዲመሠረት የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ማኀበራት ጉባኤ(ኢሕማጉ)ጥሪ አቀረበ።
የጉባኤው ምክረ ሃሳቦች
ተቀማጭነቱን በአሜሪካ ያደረገው የኢትዮጵያውያን ሕዝባዊ ማኀበራት ጉባዔ(ኢሕማጉ)፣ፍኖተ ካርታውን ባስተዋወቀበት ወቅት ባቀረባቸው ምክረ ሐሳቦች፣ኢትዮጵያ በቂ አቅምን ከተጠያቂነት አሰራር ጋር ያጣመረ ዘመናዊ የአገረ መንግስትን መዋቅር ያስፈልጋታል ብሏል።
ኢትዮጵያ የአንድ ወጥ ሀገረ መንግስት ግንባታን በመጀመር ከቀዳሚዎቹ አገሮች አንዷ ብትሆንም፣ ግንባታውን ግን አዘምና ለመጨረስ በየወቅቱ በተከሰቱ አደናቃፊ ምክንያቶች ሳትችል ቀርታ፣ ዛሬ ለአፍርሶ መገንባት አዙሪት መጋለጧን ገልጿል።
ስለዚህም ሥርዓታዊ ለውጥ ያስፈልጋል ያለው ጉባኤው፣ የዜጎች ሉዓላዊነትን የሚያስከብሩ ዘላቂ ዲሞክራሲያዊ አውታሮችን መዘርጋትና ጤናማ የፖለቲካ ባህልን በወጣቱ ዘንድ ማስረጽ እንደሚገባ አመልክቷል።
"ኢትዮጵያ ከአጣብቂኝ ወጥታ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዴት ትሸጋገር?"በሚል ርዕስ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ማህበራት ጉባኤ ባካሄደው ውይይት "ዜጋ ተኮር"ያለውን ፍኖተ ካርታ ይፋ አድርጓል።
የኢሕማጉ ሰብሳቢ አቶ ሳሙኤል ሀብቴ፣ሰነዱ እንዴት እንደተዘጋጀ ሲያስረዱ የሚከተለውን ተናግረዋል።
" አብዛኛው ሥራ የተጠናቀቀለት አገር አድን ሠነድን ለተለያዩ የኅብረተሰባችን ክፍሎች፣በውጭ ሃገርም ሆነ በአገር ቤት ላሉት በቴሌኮንፈረንስ አማካይነት ማቅረባችን ይታወሳል።ይሁንና ከኅብረተሰባችን በመጣልን አስተያየት እና እንዲሁም ተለዋዋጭ የሆነውየሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታና ያስከትለውን አዳዲስ የኃይል አሰላለፍ ግምት ውስጥ በማስገባትን ሰነዳችንን የማሻሻል ሥራ ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ስናከናውን ቆይተናል።"
የጠሩ ግቦችን ያነገበ የትግል ፍኖተ ካርታ ማርቀቅ የፖለቲካ እና የሲቪክ ማኀበራት እንዲሁም ልዒቃን ወቅታዊ ግዴታ ስለሆነ ፣ኢሕማጉ "እምቢልታ" በተሰኘ የጥናት ቡድን አማካይነት፣ የተዘጋጀውን ሠነድ መቀበሉን ሰብሳቢው ተናግረዋል።
"በ2023 የመጀመሪያዎቹ ወራቶች አስር ሕዝባዊ ድርጅቶች ህብረት የተመሰረተው የኢትዮጵያን ህዝባዊ ማኀበራት ጉባኤ፣ ያተኮረው፣ ኢትዮጵያ ካለችበት ቀውስ እንዴት ትውጣ? የሚለው ላይ ነበር።ኢሕማጉ በእምቢልታ የተዘጋጀውን ዜጋ ተኮር ለፖለቲካ ስርዓት ለውጥ የሚለውን ሠነድ በማግኘቱ፣ ሠነዱን ለመመርመር ባደረጋቸው ተከታታይ ስብሰባዎች በሙሉ ድምጽ ተቀብሎታል።"
የባላደራ መንግሥት ምስረታ ጥያቄ
ይኸው የፍኖተ ካርታ ሠነድ፣በዋነኛነት የባላደራ መንግስትን የሚያቋቁም አሻጋሪ አካል እንዲመሠረት የሚጠይቅ ነው። ይኸውም፣በመላ ኢትዮጵያ ውክልና ያላቸው፣ ስመጥር አባላትን አካታች የሆነ የዐበው መማክርት እንደሆነ ጠቁሟል። የዐበው መማክርቱን አስመልክቶ፣በውይይቱ ላይ ጥናት አቅራቢ የሆኑት አቶ መርስዔ እጅጉ ፣ በኢትዮጵያዊነት ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ጠቁመዋል።
"ይህ የዐበው ሸንጎ ደግሞ ከሁሉም የተውጣጣ፣አንዱ መመዘኛ ከዘውግ አስተሳሰብ ነፃ የሆነ በኢትዮጵያዊነት የማመን ነው።ሌሎችም ደግሞ መከናወን ያለባቸው ተግባራት አሉ በኢኮኖሚው።"
ሠነዱ የተፋላሚዎችን ስምምነትንና ፍኖተ ካርታውን ለመተግበር ዋስትና የሚሰጥ አቅም ያለው ገለልተኛና አካታች ደጀን እንዲቋቋምም ይጠይቃል።
የፍኖተ ካርታው ጠቀሜታ በሕግ ምሁሩ ዕይታ
የህግ ምሁሩ ፕሮፌሰር ዓለምአንት ገብረ ስላሴ፣ይኼ ፍኖተ ካርታ መሠረታዊ ጠቀሜታ እንዳለው ያስረዳሉ።
"ፍኖተ ካርታው የሚያቀነቅነው፣ዴሞክራሲያዊ የሽግግር ሕገ-መንግስታዊ አወጣጥ ሂደትን ነው። እና ይህ ዓይነት ሂደት ምን ጥቅሞች አሉት?ምንድነው የሚጠቅመው?ለሃገራችን የሚለውን ጥያቄ ሳነሳ፣ አንደኛ ሕብረተሰባችንም ሆነ የፖለቲካ ልዒቃን በሙሉ፣ ህገ መንግስቱ የሚያቋቁማቸውን ተቋማት እና ራሱን ሕገ-መንግስቱን የእኔ ነው የኛ ነው እንዲሉ ይረዳል።"
በዚህ በአሜሪካ የተደራጁ የተለያዩ የሲቪክ ማኀበራት ለኢትዮጵያ ይበጃታል በሚል የሚያቀርቧቸው ፍኖተ ካርታዎች አስመልክቶ፣ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም።
ታሪኩ ሃይሉ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር