በየዓመቱ በዓለምአቀፉ ደረጃ የሚከበረው የዓለም ወባ ቀን ዘንድሮም "ፍትሐዊና ጠንካራ የጤና ሥርዓት በማጎልበት - ወባን እናጥፋ!" በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ይገኛል ፡፡ ‹‹ ለመሆኑ በዓሉን ለ15ኛ ጊዜ እያሰበች በምትገኘው ኢትዮጵያ በሽታውን የመከላከሉ ሥራ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ?
በየዓመቱ በዓለምአቀፉ ደረጃ የሚከበረው የዓለም ወባ ቀን ዘንድሮም "ፍትሐዊና ጠንካራ የጤና ሥርዓት በማጎልበት - ወባን እናጥፋ!" በሚል መሪ ቃል እየተከበረ ይገኛል ፡፡ ‹‹ ለመሆኑ በዓሉን ለ15ኛ ጊዜ እያከበረች በምትገኘው ኢትዮጵያ በሽታውን የመከላከሉ ሥራ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ? ›› ሲል ይጠይቃል።
ዓለምአቀፉ የጤና ድርጅት እንደሚለው በምድራችን በየዓመቱ ከ200 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በወባ በሽታ ይያዛሉ፡፡ በየሁለት ደቂቃው የአንድ ሕፃን ሕይወት እንደሚያልፍም የድርጅቱ መረጃ ይጠቁማል፡፡ በዛሬው እለት የዓለም የወባ ቀንን እያከበረች በምትገኘው ኢትዮጵያ ከአጠቃላይ የአገሪቱ ሕዝብ 52 በመቶ ያህሉ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ በሆኑ ሥፍራዎች ወይም የአኗኗር ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ከጤና ሚኒስቴር የተገኘው ኅሃዛዊ መረጃ ያሳያል፡፡ ከአገሪቱ መልካምድራዊ አቀማመጥ 75 በመቶ ያህሉ ለወባ በሽታ ሥርጭት የተመቸ እንደሆነም ይነገራል፡፡
ከአሥር ዓመት በፊት በየዓመቱ እስከ 5 ሚሊዮን በወባ የተያዘ ሕሙማን ሪፖርት ይደረግ የነበረ ቢሆንም እንደ አውሮፖዊያን አቆጣጠር ከ2011 ዓ.ም. ወዲህ ግን የሕሙማኑን ቁጥር ከአንድ ሚሊዩን በታች ለማውረድ መቻሉን ይታወሳል፡፡ ከአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት አሁን ባለው ሁኔታ የወባ በሽታ መልሶ የማንሰራራት አዝማሚያ እያሳየ ይገኛል፡፡ የበሽታው ሥርጭት የመጨመር ሁኔታ ከታየባቸው መካከል የደቡብ ክልል ከቀዳሚዎቹ ተርታ ይመደባል፡፡ በክልሉ ጤና ቢሮ የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክቶሬት የወባ ማስወገድ ኘሮግራም አማካሪ አቶ ሄኖክ በቀለ በክልሉ እየታየ ያለውን የታማሚዎች ቁጥር ማሻቀብ አሳሳቢ ሲሉ ገልፀዋል፡፡
በደቡብ ክልል በአብዛኞቹ ዞኖችና ወረዳዎች የወባ በሽታ እንደሚታይ የጠቀሱት የኘሮግራሙ አስተባባሪ አቶ ሄኖክ በተለይ በወላይታ ፣ በጋሞ ፣ በጎፋ ፣ በሃድያና በከንባታ ጠምባሮ ዞኖች ሥርጭቱ ጎልቶ እንደሚታይ ተናግረዋል፡፡
አቶ ደረጃ እድሉ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ የወባ ባለሙያ ናቸው፡፡ አቶ ደረጀ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የመከላከሉን ሥራ ፈታኝ ቢያደርገውም አሁንም በወባ ላይ የተሠሩ ሥራዎች ውጤታማ ሆነው እንደቀጠሉ ይገኛሉ ይላሉ፡፡
በእርግጥ ወባን ጭምሮ በሽታዎችን አስቀድሞ በመከላከል ላይ ማተኮር ውጤታማ የጤና ሥራ አካሄድ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡ እንደአገር የወባ በሽታን ለመከላከል የሚያስፈልጉ ግብአቶች አቅርቦት ላይ ትኩረት መደረጉን አቶ ደረጀ ፡፡
የወባ በሽታ መከላከል ሥራ የሕዝብ ተሳትፎ ካልታከለበት በመንግሥት ጥረት ብቻ ውጤታማ ሊሆን አይችልም የሚሉት አቶ ደረጀ ሕብረተሰቡ በመከላከሉ ሥራ በግንባር ቀደምትነት ሊንቀሳቀስ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ