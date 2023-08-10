ፈንታሌ ወረዳ ላይ ደረሰ የተባለው ግጭት

በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ ማክሰኞ ነሐሴ 2 ቀን 2015 ዓ.ም. ከአማራ ክልል መጡ በተባሉ ታጣቂዎች ተከፈተ በተባለ ጥቃት ቢያንስ ሁለት ሰዎች ተጎድተው ሆስፒታል መግባታቸውን ነዋሪዎች እና ባለሥልጣናት ገለጹ።
በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ ማክሰኞ ነሐሴ 2 ቀን 2015 ዓ.ም. ከአማራ ክልል መጡ በተባሉ ታጣቂዎች ተከፈተ በተባለ ጥቃት ቢያንስ ሁለት ሰዎች ተጎድተው ሆስፒታል መግባታቸውን ነዋሪዎች እና ባለሥልጣናት ገለጹ። በወረዳው ቆርኬ እና አሮሌ በሚባሉ ስፍራዎች ታጣቂዎቹ ከአከባቢው ነዋሪ ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርገዋል ያሉት ነዋሪዎቹ በዚህ ስፍራ የነበረው ውጥረት የቆየ መሆኑንም አስታውቀዋል።
በምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ ሀሮ ቀርሳ ቀበሌ ማክሰኞ ማለዳውን በአከባቢው አርብቶ አደር ላይ ፋኖ በተባሉ ከአማራ ክልል በመጡ ቁጥራቸው በርካታ በሆኑ ታጣቂዎች ተኩስ ተከፍቶ ሰዎች መጎዳታቸውን እና በርካቶች መፈናቀላቸውን አይተናል ያሉት የአከባቢው ነዋሪዎች፤ በአካባቢው ውጥረት መንገሱንም አመልክተዋል። ለደህንነታቸው ሲባል ስሜ ይቆይ ብለው አስተያየት የሰጡት የአከባቢው ነዋሪ ማክሰኞ ቀኑን በሙሉ ውጥረትና የተኩስ ልውውጥም ነበር ነው ያሉት
እኚህ የፈተንታሌ ወረዳ ነዋሪ እንደሚሉት ፋኖ የተባሉት ታጣቂዎቹ ማክሰኞ ማለዳውን እራንቡቴ እና አሮሌ በተባሉ የአከባቢው ነዋሪ ከብቶቹን በሚያሰማራበት ስፍራ ነው ጠዋት ተኩስ የከፈቱት። አስተያየታቸውን የሰጡን ሌላው የዓይን እማኝም በዕለቱ የተከፈተውን ጥቃት የተቀናጀና የታሰበበት ሲሉ ገልጸውታል።
ታጣቂዎቹ ከአማራ ክልል ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ መምጣታቸውን የሚገልጹት እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች መሰል ስጋት በወረዳው ሲከሰትም ግን የመጀመሪያው አይደለም ይላሉ።
አስተያየት ሰጪዎቹ ከማክሰኞ ወዲህ ዛሬ እና ትናንት ከውጥረት ውጪ የተከሰተ አዲስ ጥቃትም ሆነ በታጣቂዎቹ የተያዘ አዲስ መሬት አለመኖሩንም ገልጸዋል።
ከ700 በላይ አርጎባዎች ከመተሐራ ከተማ ተፈናቀሉ ተባለ
ስለ ጉዳዩ ከአማራ ክልልም ሆነ ከኦሮሚያ ክልል አስተዳደሮች የተሰጠ ይፋዊ መግለጫ የለም። የማክሰኞውን ግጭት በተመለከተ ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ያረጋገጡልን የፈንታሌ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቦሩ ጂሎ፤ ስብሰባ እየገቡ በመሆኑ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን እንደማይችሉ ገልጸዋል። ዶቼ ቬለ ክስ ከቀረበባቸው የፋኖ ታጣቂዎች ከተባሉት እና ከሌላ ገለልተኛ አካልም መረጃ ባለማግኘቱ አስተያየታቸውን ማስተናገድ አልተቻለም።
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ