ፈንታሌ ሌላኛው የሥጋት ቀጠና

በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ ከ3ሺህ በላይ አባወራዎች ተፈናቀሉ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት ከወረዳው ሊፈናቀሉ የቻሉት በአካባቢው የታጠቁ ቡድኖች የሚያደርሱት ግድያና ዘረፋ እየተባባሰ በመምጣቱ ነው። አብዛኞቹ የሃድያ ተወላጆች መሆናቸው የሚናገሩት ተፈናቃዮች አሁን በሆሳዕና ከተማ በአስቸጋሪ ሁኔታ ተጠልለን እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ዮሴፍ ማዴቦ በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ ዘጠነኛ ካምፕ በተባለ መንደር ነው የተወለደው፡፡ ወላጆቹ በ1970ዎቹ ዓም መጀመሪያ አሁን ላይ በደቡብ ክልል ሃዲያ ዞን ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ መምጣቸውን ይናገራል፡፡ « አናትና አባቴ በወቅቱ መተሃራ አቅራቢያ በሚገኝ ስኳር ፋብሪካ ውስጥ በወዛደርነት መቀጠራቸውን አስታውሳለሁ»› የሚለው ዮሴፍ ጡረታ እስከወጡበት ጊዜ ድረስም በዚሁ ተቋም ሲያገለግሉ መቆየታቸውን ይናገራል፡፡ እሱም በዚሁ ወረዳ ትዳር መሥርቶ ላለፉት 45 ዓመታት ኑሮውን በአሽከርካሪነት ሙያ ሲገፋ መቆየቱን ገልጿል፡፡ ግማሽ ምዕተ ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ በሰላም የኖረባት የፈንታሌ ወረዳ ግን አሁን ላይ ለዮሴፍና ለቤተሰቡ የተመቸች አትመስልም። በወረዳዋ ካባለፈው የመስከረም ወር መጀመሪያ አንስቶ እየተስፋፋ የመጣው የታጣቂዎች እንቅስቃሴ ሥጋት ላይ እንደጣለው ይናገራል። በዚህም የተነሳ ብዙም ወደማያውቀው ነገር ግን
‹‹ የወላጆቼ አገር ›› ብሎ ወደሚጠራው የሃድያ ዞን ከቤተሰቡና አሁን ላይ ከሚረዳቸው ወላጆቹ ጋር መሰደዱን ነው ለዶቼ ቬለ DW የገለጸው ።
የስፖርት ሆቴል ግቢ
የስፖርት ሆቴል ግቢ በደቡብ ክልል ሃድያ ዞን ሆሳዕና ከተማ ለስፖርተኞች ማደሪያ ተብሎ የተጀመረ ቅጥር ግቢ ነው። ግቢው አሁን ከምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ በመጡ ተፈናቃዮች ተሞልቷል። አብዛኞቹም በወረዳው አባድር ፣ ኑራኤላ፣ አላጌና መርቲ ከሚባሉ መንደሮች ‹‹ ለህይወታችን ያሰጋናል ›› በሚል ወደ ሆሳዕና ከተማ መምጣታቸውን ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መንግሥት ኦነግ ሽኔ አያለ የሚጠራው ቡድን በአካባቢው እየፈጸመ ባለው ጥቃት የመኖር ዋስትናቸው አደጋ ውስጥ በመግባቱ ያፈሩትን ሀብትና ንብረት ትተው ሸሽተው እንደወጡ ይናገራሉ። ታጣቂ ቡድኑ በመንደሮቹ በከፈተው ጥቃት ባለፈው አንድ ወር ብቻ የበርካታ ሰዎች ህይወት ከማለፉም በላይ የመንግሥት ተቋማትና የግለሰብ ንብረቶች መቃጠላቸውንና መዘረፉቸውን ነው ተፈናቃዮች የሚጠቅሱት። በመተሃራ ወረዳ የጋራ ዲማ መንደር ነዋሪ አንደነበሩ የሚናገሩት ወይዘሮ ታሪኳ ቤኛ አሁን ላይ በስፖርት ሆቴል ግቢ ተጠልለው ከሚገኙት ተፈናቃዮች መካከል ናቸው። ታጣቂዎቹ በመንደሩ ባደረሱት ጥቃት የአራት ልጆቻቸው አባት የሆኑ ባለቤታቸውን ማጣታቸውን የሚናገሩት ወይዘሮ ታሪኳ ‹‹ ባለቤቴን ጳጉሜ 5 ቀን 2014 ዓም ከሥራ ሲገባ የታጠቁ ሰዎች በመኖሪያ ቤቱ ደጃፍ ላይ ጠብቀው ነው በጥይት ገደሉት። ከዚያም ወደ ቤት በመዝለቅ ሞተር ሳይክል እና ለእርሻ ሥራ የሚጠቀምባቸው የተለያዩ ቁሳቁሶችን ዘረፈዋል። በመንደሩ በተመሳሳይ ሁኔታ የተገደሉና የተዘረፉ ሰዎችን አውቃለሁ። ከዚህ በኋላ በአካባቢው መቆየት አልቻልኩም ልጆቼን ይዤ የባለቤቴ አገር ወደሆነው ሃድያ ዞን ልመጣ ችያለሁ›› ብለዋል።
የመንግሥት ዝምታና የኢሰመኮ መግለጫ
በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ የሚገኘው ጥቃት የመንግሥት ባለሥልጣናትም ሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ብዙም ትኩረት የሰጡት አይመስልም። ዶቼ ቬለ DW የተፈናቃዮቹን ቅሬታ አስመልክቶ ተፈናቅለዋል የተባለበትን የምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳንም ሆነ አሁን ተፈናቃዮቹ የሚገኙበትን የሃድያ ዞን ባለሥልጣናትን ለማነጋገር ከባለፈው ሐሙስ ጀምሮ ጥረት ሲደርግ ቆይቷል። ይሁንእንጂ በሁለቱም ወገን ያሉ ባለሥልጣናት በጉዳዩ ላይ አስተያየት ለመስጠት ፍላጎቱም ሆነ ፈቃደኝነቱን ባለማሳየታቸው ምላሻቸውን በዚህ ዘገባ ማካተት አልተቻለም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በተፈናቃይ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ዙሪያ ትናንት ባወጣው ዓመታዊ ሪፖርቱ ‹‹ ሁኔታው አሳሳቢና መሻሻል የሚያሥፈልገው» መሆኑን አመልክቷል። ወቅቱን የጠበቀ ፣ በቂ ፣ ተደራሽ እንዲሁም ሕጻናት ፣ ሴቶችና አረጋዊያንን መሠረት ያደረጉ ድጋፎችን በመስጠት ረገድ ክፍተቶች መኖራቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል። በስድስት ክልሎችና በአንድ ከተማ አስተዳደር 1,5 ሚሊዮን የአገር ውስጥ ተፈናቃዮችን አስጠልለው በሚገኙ 52 መጠለያ ጣቢያዎች ላይ የክትትልና የዳሰሳ ጥናት ማድረጉን የጠቀሰው ኮሚሽኑ ‹‹ በጣቢያዎቹ የሚታዩ የመሠረታዊ አገልግሎት አቅርቦቶች ሊሻሻሉ የገባቸዋል ›› ሲል ምክረ ሀሳቡንም ለግሷል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ