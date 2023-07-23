 ፈተና ያቀጨጨው የኢትዮጵያ ፕረስ | ኢትዮጵያ | DW | 23.07.2023

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ኢትዮጵያ

ፈተና ያቀጨጨው የኢትዮጵያ ፕረስ

"ጋዜጠኞች ስራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ ሆን ተብሎ ለመሆናቸው በቂ ጥርጣሬ ሊያሳድር በሚችል መልኩ ቢሮአቸው እየተሰበረ የስራ እቃዎቻቸውን እንዲዘረፉም እየተደረገ ነው።"

ፈተና ያቀጨጨው የኢትዮጵያ ፕረስ

     
በኢትዮጵያ እንደ የመንግስታቱ መቀያየር የመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚደርሰው ጫናም አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ሲል ይስተዋላል። በድምር ውጤቱ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መምጣቱን ግልጽ እየሆነ ነው። በፕረሱ ጉዳይ ከሚስተዋሉ ችግሮች አንደኛው የሕግ እና የአሰራር ችግሮች ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ በአስፈጻሚው አካል የሚደርሱ አፈና፣ እስር እና ዘርፈብዙ ማስተጓጎሎች ተብለው በጥቅሉ ሊጠቀሱ ይችላሉ፤ ተግዳሮቶቹም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሥራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ፤ ሕዝቡም ከነዚህ ማግኘት የሚገባውን ጥቅሞች እንዳያገኝ ዕንቅፋት እየፈጠሩ እንደሆነ ብዙዎች በምሬት ይገልጻሉ።
አሁን አሁን ደግሞ ጋዜጠኞች ስራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ ሆን ተብሎ ለመሆናቸው በቂ ጥርጣሬ ሊያሳድሩ በሚችል መልኩ ቢሮአቸው እየተሰበረ የስራ እቃዎቻቸውን እንዲዘረፉም እየተደረገ ነው። በፕረሱ የስራ ሂደት እያጋጠሙ ያሉ የሕግና የአፈጻጸም ተግዳሮቶችና ይሆናሉ የሚባሉ የመፍትሄ ሐሳቦች ላይ የተካሄደውን ውይይት ለማዳመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።

ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
 

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ተዛማጅ ዘገባዎች

8.06.2020 Urban growth and the housing problem in Addis Ababa. Balderas for true democracy will start registering complaints of the addis ababa city residents on housing program . There are many individuals who didn't get their home almost for 15 years since their registration. Housing problem ( the case of condominium ) is the unsolved critical problem in the city.

የባልደራስ አባላት እስር 07.03.2022

ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ 33 አባሎቼ የካራማራ 15 ወጣቶች ደግሞ የአድዋ ድልን ከማክበር ጋር በተያያዘ ታስረውብኛል አለ። ከአድዋ በአል አከባበር ጋር በተያያዘም ሌሎች 15 በድምሩ 48 ሰዎች መታስራቸውን የድርጅቱ ፕረዚደንት አቶ እስክንድር ነጋ ለዶይቸ ቬለ (DW) ተናግረዋል።

የጋዜጠኞች እስራትና የመገናኛ ብዙኃን ማኅበር ስጋት

የጋዜጠኞች እስራትና የመገናኛ ብዙኃን ማኅበር ስጋት 15.12.2021

ከሰሞኑ በሕግ ጥላ ሥር እንዲውሉ የተደረጉ ጋዜጠኞች የሚገኙበት ሁኔታ በቤተሰቦቻቸው እንዲታወቅ አለመደረጉን እንደሚያወግዝ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ማኅበር ተናገረ። ኢትዮጵያ የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ እገነዘባለሁ ያለው ማኅበሩ ጋዜጠኞች በትክክል ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ለእሥር መዳረጋቸው እንዳሰጋው አስታውቋል።

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር 14.04.2023

የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና «ለማደራጀት» የሚለው ውሳኔ በአማራ ክልል ለተከታታይ ቀናት ከፍተኛ ተቃውሞና ሕዝባዊ ቁጣ አስተጋብቷል ። ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ሕዝብ ለጥቃት ተጋላጭ በሆነበት ወቅት ልዩ ኃይሉን ትቅጥ አስፈትቶ ለመበተን እየሞከረ ነው ሱሉ በርካቶች በብርቱ ተቃውመዋል ። የጋዜጠኞች እስርም ቀጥሏል ። አስተያየቶችን አሰባስበናል ።