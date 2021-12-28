 ፈረንሳይ ውስጥ እጅግ የተስፋፋው ኮቪድ-19 | ዓለም | DW | 30.12.2021

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ዓለም

ፈረንሳይ ውስጥ እጅግ የተስፋፋው ኮቪድ-19

ፈረንሳይ ውስጥ ባለፈው ማክሰኞ ብቻ በተደረገ ምርመራ 208,000 ሰዎች ላይ የኮሮና ተሐዋሲ ተገኝቷል። የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) ከፍተኛ የተሐዋሲ ሥርጭቱን «ሱናሚ» ሲል ገልጦታል። የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት (AFP) በእየ ቀኑ በዓለም ዙሪያ በኮሮና ተሐዋሲ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ1 ሚሊዮን ማለፉን ዘግቧል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 05:29

የተሐዋሲ ሥርጭቱ «ሱናሚ» ተብሏል

ፈረንሳይ ዳግም ከፍተኛ የኮሮና ተሐዋሲ ሥርጭት እየተስተዋለባት ነው። ባለፈው ማክሰኞ ብቻ በተደረገ ምርመራ 208,000 ሰዎች ላይ የኮሮና ተሐዋሲ ተገኝቷል። የዓለም ጤና ድርጅት (WHO)  ከፍተኛ የተሐዋሲ ሥርጭቱን «ሱናሚ» ሲል ገልጦታል። የሀገሪቱ ጤና ሚንሥትርም ሥርጭቱ እጅግ ከፍተኛ መኾኑን ገልጧል። እንደ ፈረንሳይ ዜና አገልግሎት (AFP) ዘገባ ከኾነ በእየ ቀኑ በዓለም ዙሪያ በኮሮና ተሐዋሲ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአንድ ሚሊዮን አልፏል። ባለፉት ሰባት ቀናት ውስጥ ብቻ  በዓለም ዙሪያ 7.3 ሚሊዮን ሰዎች በኮሮና ተሐዋሲ ተጠቅተዋል። ለመሆኑ የኮሮና ተሐዋሲ ሥርጭት ፈረንሳይ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ምን መልክ አለው፤ ስለሥርጭቱስ ምን እየተባለ ነው?

ክርስቲያን አላርድ የተባሉ ሐኪም እንደተናገሩት ከኾነ ፈረንሳይ ውስጥ ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ የተከተቡ በርካታሰዎች የኮሮና ተሐዋሲ ስለተገኘባቸው ሦስተኛውን የማጎልበቻ ክትባት ለመውሰድ የነበራቸውን ቀጠሮ ለመሰዘረዝ ተገደዋል። ፈረንሳይ ከህዝብ ብዛቷ አንጻር በርካታ ሰዎችን  በመከተብ ትታወቃለች። አስፈላጊ የተባለውን የሁለት ጊዜ ክትባት የተወጉ ሰዎችንም ጭምር ፈረንሳይ ውስጥ የኮሮና ተሐዋሲ በብዛት ያጠቃበት ምክንያቱ ምንድን ነው እየተባለ ነው?

Coronavirus Antigen-Schnelltest

የአውሮጳ እና ሰሜን አሜሪካ የጤና ባለሞያዎች በተለይ የልውጡ ኦሚክሮን ተሐዋሲ ሥርጭትን ለመግታት የማጎልበቻ ማለትም ለሦስተና ጊዜ የሚሰጠውን ክትባት ሰዎች እንዲከተቡ አጥብቀው ይመክራሉ እጅግም ያበረታታሉ። ለመሆኑ የፈረንሳይ መንግሥት በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራጨ ያለውን የኮሮና  ተሐዋሲ ለመግታት ምን አይነት ርምጃዎችን እየወሰደ ነው፤ ወደፊትስ ምን አስቧል?

ፈረንሳይ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራጨ የሚገኘው የኮሮና ተሐዋሲ ጉዳይን በተመለከተ ከፖሪስ ወኪላችን ሃይማኖት ጥሩነህ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ነው። ሙሉ ቃለ መጠይቁን ከድምጽ ማጫወቻው ማድመጥ ይቻላል።

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ሃይማኖት ጥሩነህ
ሸዋዬ ለገሰ

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የተሐዋሲ ሥርጭቱ «ሱናሚ» ተብሏል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

23.12.2021***An Israeli Magen David Adom medical administers a dose of the Pfizer-BioNtech vaccine against the coronavirus to a young man, in the Israeli town of Ramat Gan near Tel Aviv, on December 23, 2021. - Israelis over the age of 60 and medical teams will be eligible for a fouth Covid vaccination, following the recommendation of an expert panelas the Jewish state struggles to contain the spread of the Omicron variant, imposing travel and other restrictions while avoiding a domestic lockdown. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

ዐበይት የጤና እና አካባቢ ክንውኖች በ2021 28.12.2021

ተሰናባቹ ጎርጎርዮሳዊ ዓመት 2021 መላውን ዓለም ያዳረሰው እና ያስጨነቀው የኮሮና ተሐዋሲ ወረርሽኝ ክትባት ብዙ የተባለበት እና ከሞላ ጎደል የተዳረሰበት ዓመት ነው ማለት ይቻላል። በዚሁ ዓመትም ወረርሽኙ አደናቅፎት የነበረው የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ተመልካች ጉባኤ ተካሂዷል።

German text Omikron, translate Omicron. 3d illustration.

ተጨማሪ ስጋት ያስከተለው ልውጡ የኮሮና ተሐዋሲ  25.12.2021

የዓለም የጤና ድርጅት በአዲሱ ልውጥ የኮሮና ተሐዋሲ መስፋፋት ምክንያት የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ሊበረክት ስለሚችል የአውሮጳ ሃገራት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። በ38 የአውሮጳ ሃገራት ውስጥ ኦሚክሮን በመገኘቱ ሌላ የወረርሽኝ ማዕበል ያሰጋል። ሆኖም አዲስ የወጡ ጥናቶች ኦሚክሮን የተሰኘው ልውጥ ተሐዋሲ ከዴልታ የባሰ አደገኛ አይደለም ይላሉ።

November 26, 2021, Ukraine: In this photo illustration, a medical syringe and two vials are seen in front of the text Omicron COVID-19 in the background. (Credit Image: © Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Press Wire

አዲሱ የኮሮና ዝርያ የደቀነው ስጋት 30.11.2021

የዓለም ጤና ድርጅት አዲሱና በደቡብ አፍርካ ተገኘ የተባለው የኮሮና  ተሐዋሲ በዓለም የኮቪድ ወረርሺን ዳግም ሊያስፋፋ ይችላል ሲል አስጠንቅቋል። በድርጅቱ ኦሚክሮን የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ተዋሲ በአንድ ስማንት ጊዜ ውስጥ ከደቡብ አፍርካና ጎረቤቱቿ አልፎ  በአውሮፓህብረት አገሮች፤ በብርታኒያ፤ ክናዳና ጃፓን ጭምር የተዛመተ መሆኑ ታውቁል።