 ፈረንሳይ፤ ኤማኑዌል ማክሮ በድጋሚ ተመረጡ | አውሮጳ/ጀርመን | DW | 25.04.2022

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አውሮጳ/ጀርመን

ፈረንሳይ፤ ኤማኑዌል ማክሮ በድጋሚ ተመረጡ

ፕሬዝደንት ኤማኑዌል ማክሮ ለተጨማሪ አምስት አመታት ፈረንሳይን ለመምራት በድጋሚ ተመረጡ። ማክሮ ትላንት እሁድ በተካሔደው ምርጫ ከተሰጡ ድምጾች 58 ነጥብ 5 በመቶውን አግኝተዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ከማክሮ ጋር ለምርጫ የቀረቡት ማሪን ለ ፔን ያገኙት ድምጽ 41 ነጥብ አምስት በመቶ ነው።

Frankreich Präsidentschaftswahl Wahlsieger Macron

ፕሬዝደንት ኤማኑዌል ማክሮ ለተጨማሪ አምስት አመታት ፈረንሳይን ለመምራት በድጋሚ ተመረጡ። ማክሮ ትላንት እሁድ በተካሔደው ምርጫ ከተሰጡ ድምጾች 58 ነጥብ 5 በመቶውን አግኝተዋል። ለሁለተኛ ጊዜ ከማክሮ ጋር ለምርጫ የቀረቡት ማሪን ለ ፔን ያገኙት ድምጽ 41 ነጥብ አምስት በመቶ ነው። ማክሮ ባለፉት 20 አመታት የፈረንሳይ የምርጫ ታሪክ ለሁለተኛ ጊዜ የተመረጡ የመጀመሪያው ፕሬዝደንት ሆነዋል። የምርጫው ውጤት ከታወቀ በኋላ ከደጋፊዎቻቸው ፊት ቀርበው ንግግር ያደረጉት ማክሮ በጥልቅ የተከፋፈለችውን ፈረንሳይ ለማስተባበር እንደሚጥሩ ጥቆማ ሰጥተዋል።

"አብዛኞቻችሁ የፈረንሳይ ሪፐብሊክን ለሚቀጥሉት አምስት አመታት በፕሬዝደንትነት እንድመራ እኔን አምናችሁ መርጣችኋል። በርካታ ጓዶቻችን እኔ ጥብቅና የምቆምላቸውን ሐሳቦች በመደገፍ ሳይሆን ቀኝ አክራሪዎቹ ሥልጣን እንዳይዙ ለማገድ ለእኔ ድምጽ እንደሰጣችሁም አውቃለሁ። እነሱንም ላመሰግን እወዳለሁ። ይኸ ድምጽ ለሚቀጥሉት አመታት እንደሚያዘኝ አውቃለሁ። እኔ ለሪፐብሊኩ ያላቸው ቁርኝት እና ባለፉት ሣምንታት የታየው ለልዩነት ያላቸው ክብር ጠባቂ ነኝ። በስተመጨረሻ ለወይዘሮ ለ ፔን ድምጽ የሰጡ የሚሰማቸውን ቅሬታ እረዳለሁ። ከአሁን በኋላ እኔ የአንድ ጎራ ብቻ እጩ አይደለሁም። የሁሉም ፕሬዝደንት ነኝ።"

ቀኝ ቀክራሪዋ ማሪ ለ ፔን በምርጫው ቢሸነፉም ያገኙት ድምጽ እንደ ድል የሚቆጠር መሆኑን ገልጸዋል። አባታቸው የመሠረቱትን ፓርቲ የሚመሩት የ53 አመቷ ወይዘሮ በምርጫው ከ13 ሚሊዮን በላይ ድምጽ አግኝተዋል። የኑሮ ውድነትን ለመግታት ግብር ለመቀነስ፣ ሴት የእስልምና እምነት ተከታዮች በአደባባይ ቡርቃ እንዳይለብሱ ለመከልከል እና ወደ ፈረንሳይ የሚገቡ ፈላሲያን ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ለማድረግ ሰብከው የተወዳደሩት ለ ፔን ከሩሲያ ጋር ያላቸው ቁርኝት ለብርቱ ትችት ዳርጓቸው ነበር።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ኤማኑዌል ማክሮ ፈረንሳይን ለሚቀጥሉት አምስት አመታት መመረጣቸውን "ስኬታማ እና ታሪካዊ" ሲሉ አሞግሰዋል። ዐቢይ ለፕሬዝደንቱ ባስተላለፉት መልዕክት የኢትዮጵያ እና የፈረንሳይን የሁለትዮሽ ግንኙነት የበለጠ ማጠናከር እንደሚፈልጉም ገልጸዋል።

በርካታ የአውሮፓ መሪዎች የማክሮ ድል እንደተሰማ የእንኳን ደስ አለዎ መልዕክት አስተላልፈዋል። የጀርመኑ መራሔ-መንግሥት ኦላፍ ሾልዝ "መራጮችዎ ለአውሮፓ ያላቸውን ጠንካራ ቁርጠኝነት አሳይተዋል። ጥሩ ትብብራችንን የምንቀጥል በመሆኑ ደስተኛ ነኝ" የሚል መልዕክት አስተላልፈዋል። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን እና የቻይናው አቻቸው ሺ ዢንፒንግ በድጋሚ ከተመረጡት ኤማኑዌል ማክሮ ጋር ትብብራቸውን ማጠናከር እንደሚፈልጉ ከገለጹ መሪዎች መካከል ይገኙበታል።

እሸቴ በቀለ

አዜብ ታደሰ

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26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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