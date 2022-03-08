ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ

በትግራይ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች አሁን ላይ ለከፋ የጤና፣ ማሕበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግር እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ተፈፀሙ ተብለዉ ከሚገለፁ ወንጀሎች መካከል አንዱ ፆታን መሰረት ያደረጉ ሴቶች ላይ የደረሱ በደሎ ናቸው።
ትግራይ ክልል ውስጥ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች በአሁኑ ወቅት ለከፋ የጤና፣ ማሕበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግር እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ተፈፀሙ ተብለዉ ከሚገለፁ ወንጀሎች መካከል አንዱ ፆታን መሰረት ያደረጉ ሴቶች ላይ የደረሱ በደሎ ናቸው። በተለይም ከጦርነቱ ጅማሮ እስከ ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም ድረስ በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ላይ የፆታዊ ጥቃት መፈፀሙን አምንስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ ዓለምአቀፍ የመብት ተሟጓቾች፣ የጤና ተቋማት፣ የትግራይ ክልላዊ መንግስት እና ሌሎች ይገልፃሉ። በቅርቡ የትግራይ ጤና ቢሮ እና መቐለ ዩኒቨርስቲ በጋራ እንዳጠኑት በገለጹት እና ይፋ ባደረጉት ጥናት ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባለው ግዜ ትግራይ ክልል ውስጥ 127 ሺህ ሴቶች ፆታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ዐስታውቋል። ጥናቱን ያካሄዱት በመቐለ ዩኒቨርስቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ምሁራን በትግራይ 52 ወረዳዎች ከ5ሺህ በላይ ሴቶች በማነጋገር የተደረገ ጥናት ነው ብለዋል። የፆታ ጥቃቱ በኤርትራ ሰራዊት አባላት፣በኢትዮጵያ ወታደሮች እንዲሁም አጋሮቻቸው የተፈፀሙ መሆናቸውን ጥናቱ ያመላክታል።
ይሁንና ይህ ቁጥር በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ መንግሥት እንዲሁም በዓለም አቀፍ ተቋም ጥናት የተረጋገጠ አይደለም። የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ተሟጋች Amnesty International እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ ክልልም በርካታ ሴቶች በትግራይ ኃይሎች የፆታ ጥቃት እንደደረሰባቸዉ ይፋ ማድረጋቸዉ የሚታወስ ነዉ።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
አዜብ ታደሰ
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