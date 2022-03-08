 ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ | ኢትዮጵያ | DW | 08.03.2022

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ኢትዮጵያ

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ

በትግራይ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች አሁን ላይ ለከፋ የጤና፣ ማሕበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግር እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ተፈፀሙ ተብለዉ ከሚገለፁ ወንጀሎች መካከል አንዱ ፆታን መሰረት ያደረጉ ሴቶች ላይ የደረሱ በደሎ ናቸው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:45

ዓለምአቀፉ የሴቶች ቀን ማርች 8 በሚዘከርበት እለት በሴቶች ላይ እየተፈፀመ ያለውም ጥቃት ይወገዝ

 

ትግራይ ክልል ውስጥ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች በአሁኑ ወቅት ለከፋ የጤና፣ ማሕበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግር እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ተፈፀሙ ተብለዉ ከሚገለፁ ወንጀሎች መካከል አንዱ ፆታን መሰረት ያደረጉ ሴቶች ላይ የደረሱ በደሎ ናቸው። በተለይም ከጦርነቱ ጅማሮ እስከ ሰኔ ወር 2013 ዓ.ም ድረስ በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ላይ የፆታዊ ጥቃት መፈፀሙን አምንስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ ዓለምአቀፍ የመብት ተሟጓቾች፣ የጤና ተቋማት፣ የትግራይ ክልላዊ መንግስት እና ሌሎች ይገልፃሉ። በቅርቡ የትግራይ ጤና ቢሮ እና መቐለ ዩኒቨርስቲ በጋራ እንዳጠኑት በገለጹት እና ይፋ ባደረጉት ጥናት  ከጦርነቱ ጅማሮ ወዲህ ባለው ግዜ ትግራይ ክልል ውስጥ 127 ሺህ ሴቶች ፆታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ዐስታውቋል። ጥናቱን ያካሄዱት በመቐለ ዩኒቨርስቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ምሁራን በትግራይ 52 ወረዳዎች ከ5ሺህ በላይ ሴቶች በማነጋገር የተደረገ ጥናት ነው ብለዋል። የፆታ ጥቃቱ በኤርትራ ሰራዊት አባላት፣በኢትዮጵያ ወታደሮች እንዲሁም አጋሮቻቸው የተፈፀሙ መሆናቸውን ጥናቱ ያመላክታል። 
ይሁንና ይህ ቁጥር በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ መንግሥት እንዲሁም በዓለም አቀፍ ተቋም ጥናት የተረጋገጠ አይደለም። የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ተሟጋች Amnesty International እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በአማራ ክልልም በርካታ ሴቶች በትግራይ ኃይሎች የፆታ ጥቃት እንደደረሰባቸዉ ይፋ ማድረጋቸዉ የሚታወስ ነዉ።

 


ሚሊዮን ኃይለሥላሴ 


አዜብ ታደሰ 
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ዓለምአቀፉ የሴቶች ቀን ማርች 8 በሚዘከርበት እለት በሴቶች ላይ እየተፈፀመ ያለውም ጥቃት ይወገዝ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A Tigrayan refugee rape victim who fled the conflict in Ethiopia's Tigray sits for a portrait in eastern Sudan near the Sudan-Ethiopia border, on March 20, 2021. Several refugees from different Tigray communities told the AP they watched or listened helplessly as women were taken away by Amhara or Eritrean fighters and raped. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

ዜና መጽሔት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ጉዳይ 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ጉዳይ  08.03.2022

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ በጥር ወር ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉ 15ሺ ለሚደርሱ የተፈናቀሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማዳረስ ጥረት እየተደረገ መሆኑ ተገለፀ። በወረዳው ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት የሰውና ንብረት ላይ  ጉዳት መድረሱንም የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ተናግሯል፡፡