 ፅናት፤ የጾታዊ ጥቃት ሰለባዋ አዳጊ ወጣት | ወጣቶች | DW | 21.01.2022

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ወጣቶች

ፅናት፤ የጾታዊ ጥቃት ሰለባዋ አዳጊ ወጣት

ወጣት ሴቶች በሕይወታቸው ከሚያጋጥሟቸው ችግሮች አንዱ የአስገድዶ መደፈር ጥቃት ነው። በወላጅ አባቷ የመደፈር ጥቃት የደረሰባት አዳጊ ወጣት ፅናት ከደረሰባት የስነ ልቦና ጉዳት አገግማ አዲስ ሕይወት በመጀመር ሂደት ላይ ትገኛለች።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 09:43

የወጣቶች መድረክ

በሀዋሳ ከተማ የሚገኘው የሴቶች ማረፊያና ልማት ማሕበር የጾታዊ ጥቃት ሰላባ የሆኑ ሴቶችን ተቀብሎ እያስተናገደ ይገኛል። በዚህ ማዕከል ተጠልለው ከሚገኙት መካከል አብዛኞቹ በታዳጊ ወጣትነት የዕድሜ ክልል የሚገኙ ሴቶች ናቸው። በማገገሚያ ማዕከሉ የተሰባሰቡት ሴቶች የአስገድዶ መደፈርን ጨምሮ የተለያዩ ጾታዊ ጥቃቶች ሰለባዎች ናቸው።

ከእነኝሁ ተጠቂዎቹ መካከል በወላጅቷ አባቷ የተደፈረችውና ለዚህ ዘገባ ሲባል ስሟ የተቀየረው የ14 ዓመቷ ፅናት መንግሥቱ እንዷ ናት። ፅናት ወደ ማዕከሉ ስትገባ በደረሰባት ጥቃት በከፍተኛ ፍርሃት እና የመረበሽ ስሜት ውስጥ እንደነበረችና አሁን ላይ ግን ባገኘችው የህክምና፣ የስነ ልቦና ድጋፍ እና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች የወደቀው ስነ ልቦናዋ መስተካከሉን ትናገራለች።

Äthiopien Rehabilitationszentrum für Vergewaltigungsopfer in Hawassa

የጾታ ጥቃት ሰለባዎች ማገገሚያ ማዕከል

አያይዛም «እሁን እኔ በተመሳሳይ ችግር ውስጥ በሚገኙ ሴቶች ዘንድ እንደ ጀግኒት ነው የምታየሁ። ምክንያቱም በመጀመሪያ ከደረሰብኝ ጥቃት በቶሎ ከማገገሜም በላይ ጥቃቱን በፈጸመበኝ አባቴ ላይ ክስ በመመስረትና ጉዳዩን ለሕግ በማስረዳት በ10 ዓመት እስራት እንዲቀጣ አስደርጊያለሁ። አሁን ደግሞ በማዕከሉ በነበረኝ ቆይታ ባገኘሁት የልብስ ስፌት ስልጠናና የመነሻ ገንዘብ ከማዕከሉ በመውጣት አዲስ ህይወት ለመጀመር በዝግጅት ላይ እገኛለሁ» ብላለች ።

የሴቶች ማረፊያና ልማት ማሕበር የሀዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪ ወይዘሮ ራሄል መስፍን በበኩላቸው ማሕበራቸው እንደ ፅናት ለመሳሰሉ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የህክምና ፣ የሰነልቦና እና የሕግ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ይናገራሉ።

«አብዛኞቹ ተጠቂዎች ወደ ማዕከሉ ሲገቡ ብቻኝነት፤ ፍረሃትና የለቅሶ ስሜት ይስተዋልባቸዋል። መረጋጋት የሚያስችላቸውን የስነ ልቦና ድጋፍ ካደረግንላቸው በኋላ የደረሰባቸውን በሙሉ አውጥተው ይነግሩናል። በዚህ መነሻም የህክምና፣ የስነ ልቦና ድጋፍ፣ የሕግ አገልግሎት እና ተያያዥ እገዛዎችን እንሰጣቸዋለን» ብለዋል ወይዘሮ ራሄል።

Äthiopien Rehabilitationszentrum für Vergewaltigungsopfer in Hawassa

በእርግጥ ፅናት መንግሥቱ ከደረሰባት ጾታዊ ጥቃት አገግማ የድርጊቱን ፈጻሚ በሕግ እስከማስቀጣት ብትደርስም በበርካታ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ተመመሳይ ጥቃቶች ተሸፋፍነው ሊቀሩ እንደሚችሉ በቀላሉ መገመት ይቻላል። ወይዘሮ ፍሬህይወት ገብረ ጻዲቅ በሀዋሳ ከተማ አስተዳደር የሕጻናት፣ የሴቶችና የወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ሃላፊ ናቸው።  ኃላፊዋ እንደሚሉት ታዳጊ ሴቶች ጥቃት የሚያደርሱባቸው ግለሰቦችን ለሚመለከታቸው አካላት የማሳወቁ ጉዳይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ መሻሻል እየታየበት ይገኛል። ይሁንእንጂ ከችግሩ ስፋት አንፃር አሁንም ሁሉም የማኅበረሰብ ክፍል ተባባሪ እና አጋዥ ሊሆን እንደሚገባ ነው ወይዘሮ ፍሬህይወት የጠቆሙት።  

Äthiopien Rehabilitationszentrum für Vergewaltigungsopfer in Hawassa

የጾታ ጥቃት ሰለባዎች ማገገሚያ ማዕከል

በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመከላከል የሁሉም ማኅበረሰብ ተሳትፎ ያስፈልጋል በሚለው የወይዘሮ ፍሬህይወት አስተያየት የሚስማሙት የሴቶች ማረፊያና ልማት ማሕበር የሀዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪዋ ወይዘሮ ራሄል መስፍን ከዚህ በተጨማሪ ግን አስተሳሰብ ለውጥ ላይ በስፋት መሥራት የጎላ ጠቀሜታ አለው በማለት አስተያየታቸውን አጠቃለዋል። ሙሉ ቅንብሩን ከድምፅ ማዕቀፉ ያድምጡ።

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

ሸዋዬ ለገሠ

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የወጣቶች መድረክ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

16 Days of Activism against Gender-Based Violence in Ethiopia Stichworte: , Äthiopien, Ethiopia Beschreibung: 16 Days of Activism against Gender-Based Violence in Ethiopia Datum : 25.11.21 Copy right: B.Yergalem

ጾታዊ ጥቃትን የመከላከል ዘመቻ በኢትዮጵያ 03.12.2021

በሴቶች እና ልጃ ገረዶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶች ዓለም አቀፋዊ ችግሮች ናቸው።ጥቃቱን በመቃወም በመላዉ ዓለም በየዓመቱ ለ 16 ቀናት የሚዘልቅ ዘመቻ ይካሄዳል።የዘንድሮዉ ዘመቻ ከተጀመረ ዛሬ  9ኛ ቀኑ ነዉ።በዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅታችን በኢትዮጵያ በሚደረገው ዘመቻ ላይ እናተኩራለን።

20.12.20 Diese Jugendliche arbeiten in der Stadt Hawassa, Äthiopien als Schuhputzer. Sie verdienen selber ihr Geld und finanzieren so ihre Schule/Studium.

የዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: ጫማ ጠራጊ የኮሌጅ ተማሪዎች 25.12.2020

ጥበቢቱ ጥላሁን፣ ሰንበቶ በኔ እና ደሞዜ ዳንጊሶ በሲዳማ ክልል ሀዋሳ ከተማ ጎዳና ላይ ጫማ በማጽዳት ወይም በሊስትሮ ስራ ተሰማርተው ለእለት ኑሮና ለትምህርት ቤት ክፍያ የሚያሰፈልጋቸውን ወጪ በራሳቸው ይሸፍናሉ። 

African Image Circus girls Schlagwörter: GirlZOffMute, Äthiopien, Ethiopia, Hawassa, Bildbeschreibung: African Image Circus girls in Gespräch mit DW GirlZOffMute Projekt Datum: 09.12.20 Copy Right : S. Wegayehu ( DW Korri)

ቤተሰብ ማሳመን የነበረባቸው የሰርከስ አባላት 18.12.2020

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: እነዚህ ወጣቶች ሰርከስ ለመሥራት መጀመሪያ ላይ ብዙ ፈተና ገጥሟቸዋል። ለዚህም ቤተሰባቸውን ማሳመን ነበረባቸው።