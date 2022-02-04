ፀረ ጥላቻ ንቅናቄ በደቡብ ኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የጥላቻ ንግግር እና የጥላቻ ስሜት እየጨመረ መሄድ ብዙዎችን እያሳሰበ ነው። በደቡብ ኢትዮጵያ ይኽን አሳሳቢ የማኅበረሰብ ሰላማዊ ኑሮ የሚያናጋ አሉታዊ አካሄድ ለመግታት እንቅስቃሴ ተጀምሯል።
በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የማኀበረሰብ አባላት መካከል የሚስተዋለው የጥላቻ ንግግርና የጥላቻ ስሜት በአይነትም በመጠንም እየጨመረ ይገኛል። በአገሪቱ አሳሳቢ እየሆነ ለመጣው የጥላቻ ንግግርና ስሜት የተለያዩ የፖለቲካ እና የማህበራዊ ዘርፍ ምሁራን የተለያዩ ምክንያቶችን ይጠቅሳሉ፡፡ አንዳንዶቹ የጥላቻ ስሜት አሁን ጎልቶ ይውጣ እንጂ መነሻው በቀደምት የፊውዳል ስርዓት ውስጥ የነበረው የተዛባ የሕዝቦች ግንኙነት ውጤት ነው ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ በአንጻሩ አገሪቱ አሁን እየተከተለች ያለችው በጎሳ ፌደራሊዝም ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ርዕዮት ዓለም የችግሩ ምንጭ ነው በማለት ይሞግታሉ፡፡
በኢትዮጵያ የጥላቻ ንግግርና ስሜት መነሻው ምንም ይሁን ምን ዛሬ ላይ ግን በአገሪቱ የተረጋጋ የፖለቲካ አውድ እንዳይኖር እንቅፋት እየሆኑ ከሚገኙት ምክንያቶች መካከል ጥላቻ አንዱ ተደርጎ ይጠቀሳል፡፡ በአሁኑ ወቅት በማኀበረሰቡ ውስጥ የሚስተዋሉ የጥላቻ ንግግርና ስሜትን ለማስቀረት የሃይማኖት ተቋማት ፣ የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶችና ተሰሚነት ያላቸው ግለሰቦች የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ በዚህ ተግባር ከተሰማሩት መካከል የሀዋሳ ከተማ ወጣቶችን በማሰባሰብ ከአንድ ዓመት በፊት ሥራውን የጀመረው የፀረ ጥላቻ ንቅናቄ መድረክ በቀዳሚነት ይጠቀሳል፡፡
የንቅናቄው መድረኩ እንቅስቃሴ የጀመረበትን አንደኛ ዓመት አስመልክቶ በሀዋሳ ከተማ በተካሄደው ዝግጅት አሁን ያለውን ትውልዱ ከጥላቻ ለመነጠል የሚረዱ መልዕክቶች ተላልፈውበታል ፣ የጥላቻ ሰንሰለት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ መጽሐፍም ተመርቋል፡፡
በፀረ ጥላቻ ንቅናቄ መድረክ ላይ ከተገኙት ወጣቶች መካከለል የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ይገኙበታል፡፡ የሀዋሣ ዩኒቨርስቲ ተማሪ እና የንቅናቄው አባል የሆኑት እፀገነት መልካሙ እና ያሬድ ማርቆስ ጥላቻን በይቅርታ መሻገር ይቻላል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡
በሀዋሳ ዩኒቨርስቲ የኘሬዘዳንት ጽ/ቤት በኃላፊነት የሚያገለግሉት አቶ አየለ አዳቶ ትውልድን ከጥላቻ ለመለያየት እየተካሄደ የሚኘውን ንቅናቄ በራስ ተነሳሽነት በመመስረት ሂደቱን ያስተባብራሉ። የፀረ ጥላቻ ንቅናቄ ተግባራዊ መሆን ቀደም ሲል እንደማኀበረሰብ የጣልናቸውን ጠቃሚ እሴቶች በማንሳት በትውልዶች መካከል የተዘሩ ጥላቻዎችን ለማስወገድ እና ቁስላችንን ለማከም ያስችላል የሚል እምነት እንዳላቸው ነው አቶ አየለ የተናገሩት፡፡
በዚሁ የፀረ ጥላቻ ንቅናቄ መድረክ ላይ ለተሳተፉ ወጣቶች ከተላለፈው መልዕክት በተጨማሪ አሁን ያለውን ትውልድ ከጥላቻ በማለያየት ይቅርታ ፣ ፍቅርና አንድነትን በማስፈን ቃል እንዲገቡ ተደርጓል። በዝግጅቱ ላይ በይቅርታ እና በፍቅር ለመኖር ቃል የገቡ ወጣቶች በቀጣይ የሰላም አየር የሰፈነባት አገር ለማየት ተስፋ እንዳላቸው ገልፀዋል፡፡ በወጣቶች መካከል የሚካሄዱ ይህን መሰል የፀረ ጥላቻ ንቅናቄ እና የጋራ ውይይቶች ለወደፊት አጠናክሮ የመቀጠለ ዕቅድ እንዳላቸው የንቅናቄው መስራችና አስተባባሪው አቶ አየለ አዳቶ ያሳስባሉ፡፡ በተለይም የአሁኑ የንቅናቄ መድረክ በቀጣይ በሚካሄደው አገራዊ የምክክር መድረክ ላይ ወጣቶች በንቃት እንዲሳተፉ አጋዥ ሊሆን ይችላል የሚል እምነትም አላቸው፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ