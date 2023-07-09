 ጾታዊ ጥቃት እና ማህበራዊ ችግር ያብቃ ፤ የትግራይ ሴቶች | ኢትዮጵያ | DW | 09.07.2023

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ኢትዮጵያ

ጾታዊ ጥቃት እና ማህበራዊ ችግር ያብቃ ፤ የትግራይ ሴቶች

በትግራይ ባሉ ሴቶች ላይ እየደረሰ ነው የተባለ ፆታዊ ጥቃት እና ማሕበራዊ ችግር እንዲያበቃ የሚጠይቅ የሴቶች የተቃውሞ ሰልፍ ዛሬ በመቐለ ተካሄደ። የተቋረጠ ሰብአዊ ድጋፍ ይቀጥል፣ የፆታ ጥቃት ይቁም፣ በሴቶች ላይ ፆታዊ ጥቃት የፈፀሙት ለሕግ ይቅረቡ፣ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሴቶች እና አጠቃላይ ማሕበረሰቡ ወደ ቀዬው ይመለስ በማለት ጠይቀዋል

የትግራይ ሴቶች የተቃውሞ ሰለፍ

በትግራይ ባሉ ሴቶች ላይ እየደረሰ ነው የተባለ ፆታዊ ጥቃት እና ማሕበራዊ ችግር እንዲያበቃ የሚጠይቅ የሴቶች የተቃውሞ ሰልፍ ዛሬ በመቐለ ተካሄደ። የተቋረጠ ሰብአዊ ድጋፍ ይቀጥል፣ የፆታ ጥቃት ይቁም፣ በሴቶች ላይ ፆታዊ ጥቃት የፈፀሙት ለሕግ ይቅረቡ፣ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሴቶች እና አጠቃላይ ማሕበረሰቡ ወደ ቀዬው ይመለስ፣ ትኩረት ለእናቶችና ህፃናት የሚሉ እና ሌሎች በርካታ መፈክሮች በዛሬው የመቐለ የሴቶች ሰልፍ ተስተጋብቷል።

Women in Tigray calling for justice to provide aids for in need

ከሰላም ስምምነቱ በኃላም ቢሆን በተለይም በሴቶች እና ህፃናት አስከፊ ማሕበራዊ ቀውስ፣ የፆታ ጥቃት እና ሌሎች ዘርፈብዙ ችግሮች ተጠናክረው ቀጥለዋል የሚል ቅሬታ የያዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ዛሬ በመቐለ እና ሌሎች የትግራይ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። የተቋረጠ ሰብአዊ ድጋፍ ይቀጥል፣ የፆታ ጥቃት ይቁም፣ በሴቶች ላይ ፆታዊ ጥቃት የፈፀሙት ለሕግ ይቅረቡ፣ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሴቶች እና አጠቃላይ ማሕበረሰቡ ወደ ቀዬው ይመለስ፣ ትኩረት ለእናቶችና ህፃናት የሚሉ እና ሌሎች በርካታ መፈክሮች በዛሬው ጠዋት የመቐለ የሴቶች ሰልፍ ተስተጋብቷል።

Women in Tigray calling for justice to provide aids for in need

የሐኪሞች የተቃውሞ ሰልፍ በመቐለ

በዋነኝነት የትግራይ ሴቶች ማሕበር በተባለ እና ከ750 ሺህ በላይ አባላት እንዳሉት በሚገልፀው ተቋም አስተባባሪነት የተካሄደው ይህ ሰልፍ፥ ከመቐለ ውጭም በዓዲጉደም እና ሽረ ዛሬ፣ በአክሱም እና ዓዲግራት ነገ ሴቶች ድምፃቸው ማሰማት እንደሚቀጥሉ ተነግሯል። የትግራይ ሴቶች ማሕበር ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አበባ ሃይለስላሴ ከጦርነት ጅማሮ ወዲህ ባለው ግዜ በትግራይ ያሉ ሴቶች አስከፊ ሕይወት ላይ መሆናቸው የገለፁ ሲሆን፥ ከሰላም ስምምነቱ በኃላም ቢሆን ችግሮች መቀጠላቸው ጠቁመዋል። የዛሬው ሰልፍ ዋነኛ ጥያቄም እየቀጠለ ያለው የአጠቃላይ ህዝቡ በተለይም ሴቶች እና ህፃናት ስቃይ እንዲያበቃ መጠየቅ መሆኑ ወይዘሮ አበባ ገልፀዋል።

Women in Tigray calling for justice to provide aids for in need

ትግራይ ክልል የጡረተኞች የተቃውሞ ሰልፍ

በተለይም በሌሎች ሀይሎች ቁጥጥር ስር ባሉ የትግራይ አካባቢዎች አሁንም ፆታዊ ጥቃቶች እየተፈፀሙ መሆናቸው ጨምረው የተናገሩት የትግራይ ሴቶች ማሕበር ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አበባ፣ ፆታዊ ጥቃት እንዲቆም፣ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ የትግራይ ሴቶች ይጠብቃሉ ብለዋል። በዛሬው የመቐለ የሴቶች የተቃውሞ ሰልፍ ቁጥራቸው እስከ ሁለት ሺህ የሚገመቱ ሴቶች ወደ መቐለ ጎዳናዎች በመውጣት ድምፃቸው አሰምተዋል።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

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የትግራይ ሴቶች የተቃውሞ ሰለፍ